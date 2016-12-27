به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوربخش ظهر سهشنبه در شورای ترافیک شهرستان رزن با اشاره به اینکه بعد از همدان، رزن نخستین شهری است که طرح ترافیکی در آن اجرا خواهد شد، افزود: طرح مطالعاتی و ساماندهی ترافیک شهرستان رزن در مرحله عقد قرارداد است.
وی بابیان اینکه تعیین تکلیف پایانه شهرستان رزن باید هرچه سریعتر انجام شود، گفت: طرح تفضیلی پایانه شهرستان رزن در سالهای گذشته صورت پذیرفته و همه دستگاهها باید در چارچوب قانون نسبت به راهاندازی آن در شهرستان اقدام کنند.
معاون فرماندار رزن با اشاره به آماده شدن ساختمان پلیس راهور قروه درجزین گفت: بهزودی پلیس راهور قروه درجزین فعالیت خود را در این شهر آغاز میکند.
نوربخش با اشاره به افزایش ترافیک در شهر رزن و بابیان اینکه پلیس راهور خواستار حذف بریدگیهای زائد در بلوار امام شهر شده است، گفت: خوشبختانه با امکانات اداره راه شهرسازی رزن طی ۶ ماهه سال جاری بیش از ۱۴۰کیلومتر شانه سازی انجام و ۴۸ کیلومتر از حریم جادهها آزاد شده است.
وی بابیان اینکه در حال حاضر ۸۰کیلومتر آزادراه در شهرستان زیر بار ترافیک است، گفت:از این میزان ۳۳کیلومتر در دولت تدبیر وامید به بهرهبرداری رسیده و ۴۷کیلومتر هم مربوط به سالهای گذشته است.
معاون فرماندار رزن در پایان از خطکشی بیش از ۹۴کیلومتر از محورهای شهرستان رزن در طول سال جاری خبر داد و گفت:در این مدت یک هزار و ۳۰۰ عدد انواع تابلو راهنمایی، هشداری و اطلاعاتی در محورهای شهرستان نصبشده است.
نظر شما