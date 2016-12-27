سهم خدمات دولتی دندانپزشکی به ۲۵ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صمدزاده صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اقدامات فوق‌العاده‌ای در حوزه دهان و دندان در طول دو سال گذشته انجام شده است، گفت: در کمتر از دو سال دو هزار و ۴۰۰ مرکز بهداشتی‌ درمانی یا خدمات جامع سلامت در سراسر کشور از لحاظ فضا و تجهیزات بازسازی شده است.

مدیرکل اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت ادامه داد: در حدود ۳۰ سال گذشته در مراکز بهداشتی اتفاقی به لحاظ امکانات و تجهیزات نیفتاده بود، اما امروز توانستیم علاوه بر تجهیز مراکز یک؛ هزار و ۴۰ دندانپزشک را در کل کشور به‌ کار گیریم که قدم بسیار بزرگی است.

صمدزاده بیان داشت: تا پیش از این ۸۰ درصد مراکز دندانپزشکی به‌ ویژه مراکز روستایی ما خالی بود و روستاییان از بسیاری از خدمات محروم بودند که با طرح تحول نظام سلامت گام‌های بلندی در حوزه بهداشت دهان و دندان برداشته شده و افراد زیادی می‌توانند از خدمات این حوزه بهره‌مند شوند.

وی عنوان کرد: ساختار نرم‌افزاری ثبت خدمات در سیستم سطح یک و دو راه‌اندازی شده و می‌توانیم، اطلاعات افراد و خدماتی که ارائه شده را به روز داشته باشیم. ضمن اینکه راه اندازی مراکز تجمیع خدمات دندانپزشکی را دنبال می کنیم.

مدیرکل اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت ابراز داشت: ۴۸ مرکز مشابه مجتمع دندانپزشکی امام‌ صادق (ع) رفسنجان در یک‌ سال و نیم گذشته در کشور راه‌اندازی شده و امیدواریم تعداد آن به ۱۰۰ مرکز برسد که حداقل هفت تا هشت یونیت در آن وجود دارد.

صمدزاده با اشاره به ارائه خدمات رایگان به جامعه هدف و روستاییان، ادامه داد: در مراکز شهری با ۳۰ درصد تعرفه دولتی خدمات دندانپزشکی ارائه می‌شود و هر منطقه‌ای که محروم باشد نیز با مجوزی که دریافت می‌کنند، می‌توانند خدمات رایگان دریافت کنند.

مدیرکل اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه طرح تحول نظام سلامت با توجه به گستردگی و بزرگی چالش‌ها و ضعف‌هایی دارد که باید نقاط ضعف را برطرف کنیم، تصریح کرد: نباید ناجوانمردانه این طرح را زیر سؤال ببریم که امیدواریم با پیگیری هایی که انجام می شود این طرح تداوم داشته باشد.

صمدزاده با اشاره به ثبت خدمات در قالب برنامه‌های نرم‌افزاری، یادآور شد: از ظرفیت دانشکده دندانپزشکی و تیم علمی اینجا هم در بخش خدمات سطح دو و سه باید استفاده کرد و آمادگی داریم سطح دو و سه را به هم وصل کنیم که مردم حداکثر استفاده را از این خدمات ببرند.

مدیرکل اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت همچنین با بیان اینکه از لحاظ پیشگیری اتفاقات خوبی در مدارس افتاده است، ابراز داشت: تا پایان سال تحصیلی ۹۵ - ۹۶ دو نوبت دیگر برنامه وارنیش فلوراید داریم و ۱۵ درصد دانش‌آموزان ابتدایی باید فاقد مشکل دهان و دندان باشند.