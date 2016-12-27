محموله لوازم آرایش قاچاق در آشتیان توقیف شد/کاهش آمار سرقت درساوه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، رضا قائد رحمت اظهار داشت: در ادامه روند مبارزه با معضل قاچاق کالا، ماموران انتظامی شهرستان آشتیان از تردد یک دستگاه خودروی حامل کالای قاچاق در یکی از محورهای اطراف این شهرستان باخبر شدند.

وی افزود: با شناسایی و توقیف خودرو در بازرسی از آن یک هزار و ۶۹۸ قلم لوازم آرایشی قاچاق به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آشتیان خاطرنشان ساخت: راننده خودرو در این رابطه دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

کاهش ۲۵ درصدی سرقت در ساوه

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه از کاهش ۲۵درصدی سرقت در این شهرستان در ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

پرویز اسدی بیان داشت: از ابتدای سال جاری میزان وقوع سرقت در شهرستان ۲۵درصد و در سه ماهه سوم سال ۳۰درصد کاهش و دستگیری سارقان ۳۷درصد افزایش داشته است.

وی در ادامه از توقیف چهارهزار و ۴۶ دستگاه انواع وسایل نقلیه، کشف ۲۸ فقره جرائم فضای مجازی، کاهش هفت درصدی تصادفات فوتی و نیز کاهش ۲۸ درصدی انواع جرائم در ۹ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در ساوه خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه با بیان اینکه در ۹ ماهه امسال کشفیات انواع مواد مخدر با افزایش شش درصدی همراه بوده است، تصریح کرد: همچنین در این راستا دستگیری فروشندگان عمده و خرد مواد مخدر و معتادین ۳۰ درصد افزایش داشته است.