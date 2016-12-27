۹۰ پروژه عمرانی در شهر کرمان در دست اجرا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، علی بابایی با بیان این که تمام خدمات شهرداری براساس مصوبات شورای اسلامی شهر و حاصل هم‌اندیشی اعضای شوراست گفت: شهرداری کرمان در شهری با ۱۳ هزار مترمربع مساحت و سرانه جمعیتی کم، باید آن‌قدر خدمات ارائه کند، تا به چشم مردم بیاید.

وی با اشاره به استقلال مالی شهرداری‌ها از سال ۶۲ تصریح کرد: شهرداری ها خودگرانند و باید منابع مالی خود را با مشارکت شهروندان تأمین کنند تا بتوانند خدمات ارائه کنند؛ بنابراین، اگر مردم به وظایف شهروندی خود آگاه نباشند و با شهرداری مشارکت نکنند، شهرداری نمی‌تواند در اجرای پروژه‌ها و ارایه‌ خدمات شهری موفق باشد.

بابایی بر نشست هم‌اندیشی مدیران شهری با مدیران و برنامه‌سازان صداوسیما تأکید کرد و افزود: برگزاری این نشست‌ها موجب می‌شود که مجریان و برنامه‌ریزان صداوسیما، از خدمات و مشکلات شهرداری آگاه شوند و بهتر بتوانند به سوالات مردم پاسخ دهند.

وی اعتماد شهروندان به رسانه و شهرداری را ضروری دانست و تصریح کرد: اگر مردم با شهرداری بیگانه باشند، هرچه برای مردمی که ما را از خود نمی‌دانند تلاش کنیم، نتیجه‌ مطلوبی نخواهیم گرفت.