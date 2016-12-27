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۷ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۵۳

شهردار کرمان:

۹۰ پروژه عمرانی در شهر کرمان در دست اجرا است

۹۰ پروژه عمرانی در شهر کرمان در دست اجرا است

کرمان - شهردار کرمان با اشاره به ۹۰ پروژه عمرانی در دست اجرا در شهر کرمان گفت: علی‌رغم مشکلات زیادی مانند رکود اقتصادی سعی کرده‌ایم منابع مالی جدیدی تعریف و پروژه‌های مختلف را اجرا کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، علی بابایی با بیان این که تمام خدمات شهرداری براساس مصوبات شورای اسلامی شهر و حاصل هم‌اندیشی اعضای شوراست گفت: شهرداری کرمان در شهری با ۱۳ هزار مترمربع مساحت و سرانه جمعیتی کم، باید آن‌قدر خدمات ارائه کند، تا به چشم مردم بیاید.

وی با اشاره به استقلال مالی شهرداری‌ها از سال ۶۲ تصریح کرد: شهرداری ها خودگرانند و باید منابع مالی خود را با مشارکت شهروندان تأمین کنند تا بتوانند خدمات ارائه کنند؛ بنابراین، اگر مردم به وظایف شهروندی خود آگاه نباشند و با شهرداری مشارکت نکنند، شهرداری نمی‌تواند در اجرای پروژه‌ها و ارایه‌ خدمات شهری موفق باشد.

بابایی بر نشست هم‌اندیشی مدیران شهری با مدیران و برنامه‌سازان صداوسیما تأکید کرد و افزود: برگزاری این نشست‌ها موجب می‌شود که مجریان و برنامه‌ریزان صداوسیما، از خدمات و مشکلات شهرداری آگاه شوند و بهتر بتوانند به سوالات مردم پاسخ دهند.

وی اعتماد شهروندان به رسانه و شهرداری را ضروری دانست و تصریح کرد: اگر مردم با شهرداری بیگانه باشند، هرچه برای مردمی که ما را از خود نمی‌دانند تلاش کنیم، نتیجه‌ مطلوبی نخواهیم گرفت.

کد مطلب 3861557

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