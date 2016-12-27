انقلاب اسلامی ایران مقدمه ظهور امام زمان(عج) است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم، آیت الله العظمی حسین حسین نوری همدانی در دیدار اعضای ستاد هماهنگی فعالیت‌های مهدوی اظهار داشت: کار شما کار بسیار مهمی مخصوصا در دنیای امروز است؛ اهل بیت(ع) تأکید فراوان بر احیای امرشان داشته‌اند.

وی اظهار داشت: از روزی که خداوند متعال عالم را آفریده، حق و باطل در مقابل هم صف آرایی داشته‌اند و در این زمینه شناخت امام و وجود رهبر از جانب خدا برای بیان حق بسیار مهم است؛ در اصول کافی بابی به نام باب الاضطرار الی الحجه است یعنی ناگزیر در خلقت انسان‌ها حجت و رهبری از جانب خداوند معین شده است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم با اشاره به دجال گفت: اولین فردی که خداوند آفریده، حجت و امام است و آخرین فرد نیز که قبض روح می‌شود، امام است و وجود امام در جامعه بشریت دارای آثار و فیض و برکات فراوان است. در این موضوع جای کار بسیار است که مردم را از جهات مختلفی از جمله شناساندن دشمنان اهل بیت(ع) روشن کرد. اساسا دجال یک شخص معین نیست، بلکه صفت یک گروهی است که این‌ها همیشه با اسباب و فرهنگ سازی و سیاست سعی در منحرف کردن مردم از راه حق داشته‌اند.

وی خطاب به اعضای ستاد هماهنگی فعالیت‌های مهدوی تصریح کرد: کار شما کار بسیار وسیعی است که کتاب‌هایی در این موضوع نوشته شده است؛ مسئله مهدویت به حدی مهم است که از ابتدای بعثت درباره آن روایاتی بیان شده است.

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه این انقلاب انتظار ظهور است و مزایایی که مربوط به انتظار ظهور است، در این انقلاب دیده می‌شود، گفت: از طرفی مستضعفان، محرومان و مظلومان جهان بیدار و به تدریج متحد می‌شوند، از طرفی نیز استکبار و دشمنان اهل بیت(ع) و اسلام روز به روز در مقابل این‌ها صف آرایی می‌کنند و این دو روند تا ظهور حضرت مهدی(عج) ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به فرمایشی از امیرمؤمنان گفت: حضرت علی(ع) در شماره ۲۰۰ کلمات قصار نهج البلاغه می‌فرمایند دنیا به ما رو خواهد کرد بعد از اینکه دنیا در برابر ما پشت کرده و چموش شده بود همانطوری که ش‌تر بد خو بر فرزند خود توجه می‌کند.

این مفسر قرآن کریم در ادامه گفت: کسی که منتظر ظهور است، چه بمیرد و چه بماند خداوند اجر او را خواهد داد. این‌ها برای دلگرمی مردم است که همینقدر بشناسند و منتظر ظهور باشند و فکر نکنند پس از مرگ ما چه اتفاقی خواهد افتاد، اگر هم بمیرند مثل آن است که در رکاب و خیمه آن حضرت بوده‌اند.

وی با بیان اینکه برکات و ثمرات انقلاب اسلامی، در نتیجه زحمات امام راحل به وجود آمد، گفت: امام خمینی(ره) در جای جای کلماتشان دارند که این انقلاب مقدمه ظهور آن حضرت است و به ظهور متصل خواهد شد.

آیت الله با تأکید بر اینکه باید مسئله انتظار ظهور را که از ثمرات انقلاب اسلامی است را شایع کرد، گفت: این انقلاب زمینه ظهور را در دنیا فراهم می‌کند، چرا که دین را به حاشیه رانده بودند و اکنون که اسلام به متن زندگی آمده است و لرزه بر اندام استکبار و صهیونیست و ایادی آن‌ها انداخته است.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه رهبر معظم انقلاب ابراز داشت: باید بدانیم که در غیبت امام عصر(ع)، مقام معظم رهبری، قائم مقامی ایشان را دارد و باید مقام معظم رهبری را به مردم شناساند و این مسئله ساده‌ای نیست؛ باید به انقلاب و رهبری چنین دیدی داشت که در غیبت امام عصر(عج) یک شخصی باید باشد که در حوادث و واقعه به آن مراجعه کرد و این نگاه، نگاهی مذهبی و دینی است. اگر مردم با چنین دیدی نسبت به انقلاب و رهبری نگاه نکنند، مسؤول هستند و لازم است امروز این مطالب بیان شود.

این مرجع تقلید در پایان گفت: افتخار ما طلبه‌ها این است که جزو لشکر امام عصر(عج) هستیم و هر روز صبح هم با آن حضرت بیعت می‌کنیم که در این راه استقامت داریم تا با ظهورش چشم‌های ما روشن شود.

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام کلباسی، دبیر ستاد هماهنگی فعالیت‌های مهدوی و رئیس مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم گزارشی از فعالیت‌های این ستاد را تبیین کرد.

قابل ذکر است، ستاد هماهنگی فعالیت‌های مهدوی کشور نهادی است سیاستگذار، مبتنی بر ضرورت برنامه ریزی راهبردی و عمل هماهنگ و پویا در عرصه مهدویت و انتظار فرج که بر اساس تعالیم قرآن و عترت؛ مندرج در آموزه‌های اسلام ناب با ترازی جهانی به راهبری، برنامه ریزی و اقدام در این حوزه می‌پردازد و بیش از ۳۰ مجموعه در آن عضویت دارند.