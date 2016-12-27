تولید ریز عضله برای کارایی بهتر عضلات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، آنتونی واین و همکارانش در دانشگاه Plymouth به بررسی نقش میتوکندری در سیستم های متابولیکی پرداخته اند. در این مطالعه آن ها بیشتر روی فرایندهایی که درون میتوکندری اتفاق می افتد و به موجب آن نیترات و نیتریت موجود در رژیم غذایی به کاهش مصرف اکسیژن در عضلات حین ورزش کمک می کنند و آن ها را به صورت کارامدتری در می آورند، خواهند پرداخت.

برای تست این امر، آنتونی و همکارانش سلول های عضلانی را رشد داده و از آن ها برای تولید ریز عضلات استفاده کردند. این کنش و واکنش دقیقا مشابه شرایط فیزیولوژیک و تکوینی بدن صورت گرفت و در نتیجه این ریز عضلات می توانند برای تست اثر نیتریت و نیترات در شرایط ایمن و کنترل شده آزمایشگاهی استفاده شوند.

آنتونی سه عنصر کلیدی را برای این مطالعه برشمرده است؛ اول ایجاد مدل های جدید سلول های عضلانی به عنوان یک منبع جایگزین برای مطالعات جانوری. دوم استفاده از مدل سلولی برای مطالعه نیتریت و نیترات در این راه، و سوم استفاده از این مدل سلولی برای تست هر ترکیبات مختلف و اثرات آن ها روی عضلات.

در حال حاضر، این مطالعه مرحله اول یعنی تولید سلول های عضلانی را پشت سر گذاشته است و آنتونی و همکاران امیدوارند با ادامه کار و شناسایی مکانیسم های مربوط به چنین فرایندی نه تنها به ورزشکاران بلکه به افراد پیر و کسانی که دچار مشکلات عضلانی هستند نیز کمک کنند.