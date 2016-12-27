گاز گرفتگی در مجتمع مسکونی/ ۸ نفر نجات یافتند

سید جلال ملکی در گفتگو با خبر نگار مهر، به جزئیات این حادثه اشاره کرد و افزود: حادثه گازگرفتگی ساعت ۹:۲۲ روز سه شنبه به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد که در پی آن ستاد فرماندهی عوامل گروه نجات ۱۶ را به محل حادثه واقع در خیابان مقدس اردبیلی اعزام کرد.

وی ادامه داد: محل حادثه دو برج مسکونی ۱۳ و ۱۶ طبقه بود افزود: پس از حضور عوامل آتش نشانی در محل مشاهده شد که منشأ حادثه موتورخانه برج ۱۶ طبقه بود که در زیرزمین قرار داشت که متاسفانه در اقدامی غیر قانونی و خطرآفرین دودکش این موتورخانه از بین درز انقطاع میان دو برج خارج شده بود.

ملکی با بیان اینکه همین موضوع سبب گازگرفتگی تعدادی از ساکنان دو برج شده بود، افزود: آتش نشانان همزمان با ایمن سازی محل هشت تن از ساکنان این دو برج مسکونی را که در میان آنان کودکان و افراد سالخورده نیز حضور داشتند خارج کرده و برای دریافت خدمات درمانی به عوامل اورژانس تحویل دادند.

وی عبور دودکش موتورخانه از محل غیرمجاز و ناایمن و همچنین عدم نصب کلاهک برای دودکش موتورخانه را علت وقوع این حادثه اعلام کرد و گفت: عوامل آتش نشانی پس از ارائه هشدارها و توصیه‌های لازم به مالکان به عملیات خود خاتمه دادند.