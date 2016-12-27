انبارهای امدادی نباید خالی بماند/تخصیص ۱۰۰میلیارد بعد از ۲ سال

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیر محسن ضیائی در دیدار با استاندار خراسان جنوبی، اظهار کرد: متاسفانه همواره فکر می‌کنیم باید اتفاقی بیفتد تا ما اقدامی بکنیم و در این شرایط است که کسی به آمادگی، پیشگیری و مدیریت بحران فکر نمی‌کند؛ چراکه اگر غیر از این بود اعتبارات دستگاه‌هایی چون سازمان مدیریت بحران و هلال احمر دهها برابر می‌شد، در این شرایط است که برای یک اتفاق کوچک دست استانداری‌ها به عنوان نماینده دولت برای یک کار معمولی بسته است و انبارهای هلال‌احمر، خالی می‌ماند.

وی با اشاره تخصیص اعتبار ١٠٠ میلیارد تومانی بعد از دو سال که رقم چشمگیری هم نیست، گفت: هرچند هلال‌احمر در حال حاضر از نظر اعتبارات در وضع مناسبی قرار ندارد، اما تلاش کردیم تا همین اعتبارات کم را نیز به نحوی صحیح توزیع کنیم و مواردی چون حادثه‌خیزی، پروژه‌های مهم در دست اجرا، شرایط استان‌ها و... را نیز در نظر گرفته ایم.

ضیائی با یادآوری تلفات ۳۰ هزار نفری زلزله بم و از بین رفتن ۹۰ درصد شهرهای بم، افزود: چند سال پس از زلزله سال ۸۲، زلزله دیگری به بزرگای ۶.۵ در بم رخ می‌دهد، اما به علت تغییر زیرساخت‌ها، علمی شدن نگاه‌ها و افزایش آمادگی، شاهد هیچ اتفاق ناگواری نبودیم و این بدان معناست که می‌توان کار را درست انجام داد و یک واقعه طبیعی را به بلا تبدیل نکرد.

وی با اشاره به اینکه پدیده طبیعی به علت عملکرد نامناسب، به بلا تبدیل می‌شود، اظهار کرد: بلا زمانی رخ می‌دهد که ما خوب عمل نکرده، آمادگی، پیشگیری و کاهش ریسک نداشته و آسیب‌پذیری بالایی داریم و همه این موارد در کنار شدت انرژی زلزله، ما را با بلا روبه‌رو می‌کند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر به موضوع تغییرات اقلیمی اشاره و عنوان کرد: بحران آب مسئله مهم کشور، تهدید بعدی استان خراسان جنوبی است و اکنون آبرسانی در چند صد روستای استان، با تانکر انجام می‌شود و از سویی دیگر ۱۸ سال است که این استان با خشکسالی روبه‌رو است و به نظر نمی‌رسد به این زودی از این مشکل رها شود.

به گفته وی، معضل مهم دیگر، سیل است؛ به عبارتی اگر بارشی هم داشته باشیم با اشکالات مدیریتی، برداشت از منابع زیرزمینی و از بین‌بردن تمامی ذخیره‌ها، نعمت‌ها را تبدیل به نقمت می‌کنیم؛ اینها همه بحران‌های خود ساخته و انسان‌ساز است و در این شرایط هر اندازه نهادهایی چون هلال‌احمر تلاش کنند؛ گویا کمتر صدای آنها شنیده می‌شود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر افزود: شهریور امسال دولت مصوب کرد ۲۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات ۱۰ و ۱۲ به هلال‌احمر اختصاص یابد که تا این لحظه فقط ۱۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته و همین رقم برای خدمت به مردم در استان‌ها توزیع شده و امیدواریم شارژ انبارهای امدادی به سرعت انجام شود تا آمادگی بیشتری برای خدمت به مردم داشته باشیم.