خبرگزاری مهر، گروه استانها ـ مصطفی سالاری*: بیشک باید یکی از اقدامات مؤثر و مفید دولت تدبیر و امید را عزم جدی به منظور ریشهکنی بیسوادی دانست، عزمی که بر خلاف همه مشکلات مالی در این سه سال و اندی از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم موفق شد با اختصاص بستههای تشویقی و درخور، روحی تازه در کالبد نهضت سوادآموزی برای پیگیری بیشتر فرمان امام خمینی (ره) بدمد.
باید گفت و به اذعان بسیاری از فعالان این عرصه میتوان تائید کرد که دولت تدبیر و امید هر آنچه برایش در این حوزه تکلیف شده است را بهخوبی و طبق مُر قانون به مرحله اجرا درآورده و نتیجه آن نیز کاملاً مشهود و مشخص است؛ چرا که نمودارهای آماری و ساماندهی فعالیتهای این بخش نشان از پیشرفت قابل توجه در این حوزه دارد.
همکاری دستگاههای مسئول و تعامل بین بخشی ایجاد شده در این مسیر اگرچه هنوز جای کار و تلاش بیشتر دارد اما تاکنون توانسته بهرغم همه مشکلات و بروکراسیهای اداری موفق ظاهرشده و مسیر رشد و شکوفایی این نهضت که یادگار بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره) است را بهصورت مستمر ادامه داده و ثمربخش کند بهطوریکه تنها درصد ناچیزی از جامعه کنونی از توانایی خواندن و نوشتن برخوردار نباشد.
نکته حائز اهمیت در این موضوع، تلاشهای نهضت سوادآموزی است، تلاشهایی که این روزها از مسیر متداول خود فراتر رفته و تعریف جدید باسوادی که همان آشنایی با رایانه و زبان انگلیسی است را سرلوحه برنامههای خود قرار داده است، امری که اگر بهخوبی مدیریت و راهبری شود میتواند بهعنوان جهشی تاریخی در عرصه سوادآموزی مورد مُداقه دیگر کشورها و دنیای جهان اسلام قرار گیرد.
بهخوبی مشهود است که ایران بهعنوان الگوی کشورهای اسلامی اگر بتواند نرخ بیسوادی را کاهش و تحولی شگرفت در این زمینه ایجاد کند همچون سایر عرصهها بهعنوان الگویی برای جهان اسلام و کشور متأثر از انقلاب اسلامی خواهد شد تا نهضت سوادآموزی نیز راهی برای صدور انقلاب اسلامی باشد.
در هر حال آنچه امروز و در این مسیر پیش روی مسئولان و ملت بزرگوار ایران اسلامی به خصوص مردم شهر و استان یزد است، این است که در این راه همراه و همدل با مسئولان به پیشبرد نهضت سوادآموزی کمک کرده و زمینه جذب بیسوادان احتمالی خانواده و اطرافیان خود را فراهم کنند تا ضمن استفاده از مشوقهای مادی این مبحث از برکات معنوی آن نیز برخوردار شوند.
نکته پایانی اینکه شهرستان یزد به سبب میزبانی از مهاجرین داخلی و اتباع غیر ایرانی در عرصه سواد آموزی شرایط متفاوتی را تجربه می کند که مفروض است با در نظر گرفتن فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی بر فراهم سازی بستر تحصیل برای همگان، زمینه کاهش درصد بی سوادی را ایجاد نماییم.
* فرماندار یزد
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