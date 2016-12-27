به گزارش خبرنگار مهر، بیژن مرادی امروز سه شنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌های در دست اقدام شهرداری منطقه شش کرمانشاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حوزه منطقه شش با هزار هکتار وسعت از ضلع شمال به قره سو ختم می شود و بیش از ۱۲۰ هزار نفر در این منطقه سکونت دارند.

مرادی سرانه فضای سبز منطقه شش را ۱۱ متر عنوان کرد و افزود: فضای سبز منطقه به طول ۴ کیلومتر از پل قره سو تا سر ۵۶ متری است و کاربرد استفاده شهری دارد.

وی در ادامه با اشاره وضعیت پارک "جهان نما" در منطقه شش کرمانشاه گفت: جدول کاری این پارک تمام شده و تا اسفند امسال به بهره برداری می رسد.

شهردار منطقه شش کرمانشاه اعتبار لحاظ شده برای سه قطعه پارک "جهان نما"، "صبا" و"کاج" در این منطقه را ۷۵۰ میلیون تومان اعلام کرد.

وی در ادامه بیان کرد: سه قطعه زمین در چقامیرزای فاز دو به عنوان فضای سبز دیده شده که دو قطعه آن احداث شده و کار سومین قطعه نیز از یک ماه پیش آغاز شده و تا اسفندماه به بهره برداری می رسد.

مرادی اضافه کرد: مساحت پارک خبرنگار ۴۰۰۰ متر است و هم اکنون قراداد ۲۰۰ میلیونی با پیمانکارداریم تا ابنیه آن را تمام کند و در طرح فعلی مجموعه بازی کودکان، مجموعه بازی ورزشی، سرویس بهداشتی و.. دیده شده است.

شهردار منطقه شش کرمانشاه افزود: رویکرد جدید شهردارکرمانشاه در احداث فضاهای سبز جلب مشارکت مردم است البته این مهم نیاز به تصویب قوانین دارد.

وی پیرامون اقدامات انجام شده در مورد دفع آبهای سطحی گفت: از سر بلوار گلشن تا انتها کانال دفع آبهای سطحی زدیم که به قره سو ختم شده و پروژه جمع آوری آبهای سطحی از اولویت های اول منطقه بود.

مرادی بیان کرد: قبلا مشکل آبگرفتگی زیادی داشتیم اما الان کمترین آبی در منزل کسی در این منطقه نمی رود و یک کلیومتر لوله هزار از میدان رسالت تا قره سو کار کردیم.

وی در مورد پارک ولایت نیز گفت: پارک ولایت فاز یک به بهره برداری رسیده سِت ورزشی برای آن نصب شده همچنین پارک ولایت دو نیز در دست اقدام داریم که۳۰۰۰ متر است.

مرادی گفت: در کوی ۲۵ کاشانی نیز پارکی در دست اقدام داریم که هنوز نام آن مصوب نشده و ۴۵۰۰ متر مساحت دارد، کار مبلمان آن باقی مانده و کشت چمن آن نیز اسفند ماه انجام می شود.

وی در خصوص فرهنگسرای این منطقه نیز گفت: کار سفت کاری فرهنگسرا انجام شده و ۴۵۰ میلیون تومان اعتبار داشت اما به دلیل مشکل حقوقی زمین که با بنیاد مستضعفان داشتیم کار احداث متوقف شده و الان تعطیل است.

مرادی گفت: این فرهنگسرا ۱۱۰۰ متر زیربنا دارد و در ۳ طبقه تعریف و در خیابان طالقانی واقع شده است.