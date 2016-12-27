سیدمحمدحسین جهانگرد در گفتوگو با خبرنگار مهر با گلایه از کمبود منابع مالی برای حفاظت و حراست از مراتع گفت: سال ۹۳ حدود هزار و ۳۰۰ هکتار از مراتع و ارتفاعات شهرستان جهرم طعمه حریق شد که با اقدامات پیشگیرانه و تجهیز روستاها به قرقبان این میزان در سال گذشته به ۵۶ هکتار کاهش داشته است.
وی به استفاده و بهکارگیری قرقبان در مناطق بحرانی و حساس که بیشتر در معرض بروز آتش قرار دارند، اشاره کرد و افزود: هفت قرقبان به صورت فصلی در مناطق حساس شهرستان جهرم بهکارگیری شده که منطقه تنگاب، کرفت، ارتفاعات البرزکوه، آبسرد، نعمتآباد، سیمکان و چاهتیز را شامل میشود.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جهرم با اشاره به عوامل آتشسوزی در مراتع و ارتفاعات، عمده آن را دخالت انسانی، گردشگرها و شکارچیها دانست.
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