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۷ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۵۸

مدیر روابط‌عمومی شرکت فرودگاه‌های استان اصفهان:

دو برابر ظرفیت کنونی فرودگاه اصفهان هواپیما فرود آمده است

دو برابر ظرفیت کنونی فرودگاه اصفهان هواپیما فرود آمده است

اصفهان- مدیر روابط‌عمومی شرکت فرودگاه‌های استان اصفهان گفت: ظرفیت فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان، ۱۰ هواپیما است که امروز دو برابر ظرفیت موجود فرودگاه، هواپیما فرود آمده است.

رضا معمار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۵ پرواز دایورتی از تهران به خاطر جو نامساعد فرودگاه مهرآباد در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان فرود آمده است و ۵ هواپیما نیز از اصفهان است که جمعا ۲۰ هواپیما هم اکنون در فرودگاه اصفهان قرار دارد که مازاد بر ظرفیت فرودگاه است.

وی بیان داشت: فرودگاه اصفهان بیش از ۱۵ پرواز دایورتی دیگر ظرفیت ندارد.

مدیر روابط عمومی شرکت فرودگاه‌های استان اصفهان تصریح کرد: پروازهای دایورتی از قرار الاتحاد F۶۸ ابوظبی.تهران، ماهان ۱۱۵۱ ارمنستان، آسمان ۳۷۸۱ تهران، آسمان ۶۳۱ تهران.رامسر است.

وی گفت: ماهان ۱۰۸۸ تهران، ماهان ۴۵۷۴ تهران، تابان ۶۲۴۸ تهران، معراج ۲۸۱۹ تهران و اتا ۵۲۰۳ تهران از دیگر پروازهای دایورتی است.

معمار اضافه کرد: ایران ایر ۴۳۰ اهواز.تهران، نفت ۲۵۰۴ شیراز.تهران، قشم ایر ۱۲۴۵ تهران، تابان ۶۲۴۶ تهران، آسمان ۸۱۷ تهران و ترکیش مام.مهرآباد از پروازهای است که در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان به دلیل جو نامساعد فرودگاه مهرآباد، در اصفهان نشست.

کد مطلب 3861617

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