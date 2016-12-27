به گزارش خبرنگار مهر، بهمن امید قائمی پیش از ظهر سه‌شنبه در مراسم گرامیداشت سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی که در مرکز فرهنگیان شماره سه اصفهان برگزار شد در جمع معلمان و مسئولان نهضت سواد آموزی استان اصفهان با اشاره به اینکه طی سال‌های پس از انقلاب همه دولت‌ها در راستای ریشه کن کردن بی‌سوادی فعالیت داشته‌اند، اظهار داشت: در این بازه زمانی تاکنون تعداد باسوادان کشور از ۵۰ درصد به ۹۷ درصد رسیده است.

وی با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید نیز به توسعه افراد باسواد در کشور توجه ویژه‌تری را داشته است، ابراز داشت: از این رو در سطح استان اصفهان توانستیم جمعیت با سوادان استان را به ۹۸ درصد افزایش دهیم.

معاون نهضت‌سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان به راه‌ندازی ۹ مرکز یادگیری جدید در استان اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: در این مراکز علاوه بر آموزش‌های خواندن و نوشتن، آموزش‌های مهارت‌های زندگی، سواد رسانه‌ای و عاطفی نیز آموزش داده می‌شود.

وی با بیان اینکه آموزی آی.دی.اس.ال نیز طی دوسال گذشته در استان اصفهان برای سواد آموزان برگزار می‌شود، اضافه کرد: در حال حاضر در پنج ناحیه آموزشی در استان اصفهان این دوره‌ها برگزار می‌شود.

امید قائمی با اشاره به راه‌اندازی سامانه ثبت‌نام سوادآموزی در کشور بیان داشت: اطلاعات مندرج در این سامانه اطلاعات خود از ثبت‌احوال، سازمان سنجش و ۱۲ ارگان دیگر جمع‌آوری شده است.

وی با اشاره به افزایش ۱۵ درصد جذب سواد آموزان استان اصفهان در سال جاری ابراز داشت: خوشبختانه در حوزه سواد آموزی در استان عملکرد موفقی را داشته‌ایم اما باید توجه داشت که به دلیل افزایش مهاجرت‌ها نمی‌توان بی‌سوادی استان اصفهان را به صفر رساند.