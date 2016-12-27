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۷ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۴۴

معاون نهضت‌سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان:

نمی‌توان بی‌سوادی در اصفهان را صفر کرد

نمی‌توان بی‌سوادی در اصفهان را صفر کرد

اصفهان – معاون نهضت‌سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان با اشاره به افزایش ۱۵ درصد جذب سواد آموزان استان گفت: به دلیل افزایش مهاجرت‌ها نمی‌توان بی‌سوادی استان اصفهان را به صفر رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن امید قائمی پیش از ظهر سه‌شنبه در مراسم گرامیداشت سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی که در مرکز فرهنگیان شماره سه اصفهان برگزار شد در جمع معلمان و مسئولان نهضت سواد آموزی استان اصفهان با اشاره به اینکه طی سال‌های پس از انقلاب همه دولت‌ها در راستای ریشه کن کردن بی‌سوادی فعالیت داشته‌اند، اظهار داشت: در این بازه زمانی تاکنون تعداد باسوادان کشور از ۵۰ درصد به ۹۷ درصد رسیده است.

وی با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید نیز به توسعه افراد باسواد در کشور توجه ویژه‌تری را داشته است، ابراز داشت: از این رو در سطح استان اصفهان توانستیم جمعیت با سوادان استان را به ۹۸ درصد افزایش دهیم.

معاون نهضت‌سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان به راه‌ندازی ۹ مرکز یادگیری جدید در استان اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: در این مراکز علاوه بر آموزش‌های خواندن و نوشتن، آموزش‌های مهارت‌های زندگی، سواد رسانه‌ای و عاطفی نیز آموزش داده می‌شود.

وی با بیان اینکه آموزی آی.دی.اس.ال نیز طی دوسال گذشته در استان اصفهان برای سواد آموزان برگزار می‌شود، اضافه کرد: در حال حاضر در پنج ناحیه آموزشی در استان اصفهان این دوره‌ها برگزار می‌شود.

امید قائمی با اشاره به راه‌اندازی سامانه ثبت‌نام سوادآموزی در کشور بیان داشت: اطلاعات مندرج در  این سامانه اطلاعات خود از ثبت‌احوال، سازمان سنجش و ۱۲ ارگان دیگر جمع‌آوری شده است.

وی با اشاره به افزایش ۱۵ درصد جذب سواد آموزان استان اصفهان در سال جاری ابراز داشت: خوشبختانه در حوزه سواد آموزی در استان عملکرد موفقی را داشته‌ایم اما باید توجه داشت که به دلیل افزایش مهاجرت‌ها نمی‌توان بی‌سوادی استان اصفهان را به صفر رساند.

کد مطلب 3861622

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