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۷ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۴۲

مدیر کمیته امداد شهرستان گناوه:

۷ میلیارد ریال کمک‌های مردمی در مراکز نیکوکاری گناوه جمع‌آوری شد

۷ میلیارد ریال کمک‌های مردمی در مراکز نیکوکاری گناوه جمع‌آوری شد

بوشهر - مدیر کمیته امداد شهرستان گناوه از جمع آوری هفت میلیارد و ۲۸۸ میلیون ریال کمک‌های مردمی در گناوه از طریق مراکز نیکوکاری در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراد شمس الدینی ظهر سه‌شنبه در جلسه بررسی فعالیت های مراکز نیکوکاری شهرستان گناوه، اظهار داشت: میزان کمک های مردمی به مراکز نیکوکاری در ۹ماه ‏گذشته ۷ میلیارد و ۲۸۸میلیون رالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد خوبی داشته است.‏

وی با با قدردانی از مردم خیر و نیکوکار شهرستان  درکمک به نیازمندان، گفت: خیران شهرستان بوشهر در رسیدگی به مشکلات نیازمندان نقش مهمی دارند به‌گونه‌ای در عرصه‌های مختلف تاثیرگذار هستند.

شمس الدینی با بیان اینکه مراکز نیکوکاری شهرستان گناوه با حمایت و نظارت کمیته امداد فعالیت دارند. افزود: این مراکز ‏نیکوکاری محله با اولویت مساجد تشکیل شده و برخی از معتمدین محل به عنوان اعضای هیأت عامل در آن فعالیت ‏داوطلبانه و خیرخواهانه دارند.

مدیر کمیته امداد شهرستان گناوه با اشاره به اینکه انسجام و تشکیل مراکز نیکوکاری شهرستان به صورت شبکه‌ای و منطقه‌ای با یکدیگر تعامل دارند، خاطر نشان کرد: هدف اصلی این مراکز شناسایی و ارتباط موثر با اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله ‏نیکوکاران و موسسات خیریه برای جذب کمک‌های مردم با هدف رفع نیازهای ضروری و توانمندسازی مستضعفین است.‏ ‏ 

شمس الدینی با بیان اینکه بخشی از کمک‌های جمع آوری شده در مراکز نیکوکاری صرف هزینه درمانی بیماران نیازمند وصعب العلاج می‌شود افزود: بخشی برای خرید جهیزیه نوعروسان و بخشی هم برای اشتغال محرومان و کمک هزینه تحصیلی و تجهیز نیاز های اساسی زندگی محرومان همچون وسایل منازلشان پرداخت می‌شود.

کد مطلب 3861627

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