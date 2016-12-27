به گزارش خبرنگار مهر، مراد شمس الدینی ظهر سه‌شنبه در جلسه بررسی فعالیت های مراکز نیکوکاری شهرستان گناوه، اظهار داشت: میزان کمک های مردمی به مراکز نیکوکاری در ۹ماه ‏گذشته ۷ میلیارد و ۲۸۸میلیون رالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد خوبی داشته است.‏

وی با با قدردانی از مردم خیر و نیکوکار شهرستان درکمک به نیازمندان، گفت: خیران شهرستان بوشهر در رسیدگی به مشکلات نیازمندان نقش مهمی دارند به‌گونه‌ای در عرصه‌های مختلف تاثیرگذار هستند.

شمس الدینی با بیان اینکه مراکز نیکوکاری شهرستان گناوه با حمایت و نظارت کمیته امداد فعالیت دارند. افزود: این مراکز ‏نیکوکاری محله با اولویت مساجد تشکیل شده و برخی از معتمدین محل به عنوان اعضای هیأت عامل در آن فعالیت ‏داوطلبانه و خیرخواهانه دارند.

مدیر کمیته امداد شهرستان گناوه با اشاره به اینکه انسجام و تشکیل مراکز نیکوکاری شهرستان به صورت شبکه‌ای و منطقه‌ای با یکدیگر تعامل دارند، خاطر نشان کرد: هدف اصلی این مراکز شناسایی و ارتباط موثر با اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله ‏نیکوکاران و موسسات خیریه برای جذب کمک‌های مردم با هدف رفع نیازهای ضروری و توانمندسازی مستضعفین است.‏ ‏

شمس الدینی با بیان اینکه بخشی از کمک‌های جمع آوری شده در مراکز نیکوکاری صرف هزینه درمانی بیماران نیازمند وصعب العلاج می‌شود افزود: بخشی برای خرید جهیزیه نوعروسان و بخشی هم برای اشتغال محرومان و کمک هزینه تحصیلی و تجهیز نیاز های اساسی زندگی محرومان همچون وسایل منازلشان پرداخت می‌شود.