به گزارش خبرنگار مهر، مراد شمس الدینی ظهر سهشنبه در جلسه بررسی فعالیت های مراکز نیکوکاری شهرستان گناوه، اظهار داشت: میزان کمک های مردمی به مراکز نیکوکاری در ۹ماه گذشته ۷ میلیارد و ۲۸۸میلیون رالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد خوبی داشته است.
وی با با قدردانی از مردم خیر و نیکوکار شهرستان درکمک به نیازمندان، گفت: خیران شهرستان بوشهر در رسیدگی به مشکلات نیازمندان نقش مهمی دارند بهگونهای در عرصههای مختلف تاثیرگذار هستند.
شمس الدینی با بیان اینکه مراکز نیکوکاری شهرستان گناوه با حمایت و نظارت کمیته امداد فعالیت دارند. افزود: این مراکز نیکوکاری محله با اولویت مساجد تشکیل شده و برخی از معتمدین محل به عنوان اعضای هیأت عامل در آن فعالیت داوطلبانه و خیرخواهانه دارند.
مدیر کمیته امداد شهرستان گناوه با اشاره به اینکه انسجام و تشکیل مراکز نیکوکاری شهرستان به صورت شبکهای و منطقهای با یکدیگر تعامل دارند، خاطر نشان کرد: هدف اصلی این مراکز شناسایی و ارتباط موثر با اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله نیکوکاران و موسسات خیریه برای جذب کمکهای مردم با هدف رفع نیازهای ضروری و توانمندسازی مستضعفین است.
شمس الدینی با بیان اینکه بخشی از کمکهای جمع آوری شده در مراکز نیکوکاری صرف هزینه درمانی بیماران نیازمند وصعب العلاج میشود افزود: بخشی برای خرید جهیزیه نوعروسان و بخشی هم برای اشتغال محرومان و کمک هزینه تحصیلی و تجهیز نیاز های اساسی زندگی محرومان همچون وسایل منازلشان پرداخت میشود.
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