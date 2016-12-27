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۷ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۰۰

مدیرکل بیمه سلامت چهارمحال و بختیاری:

دفترچه های بیمه درمانی کاغذی در چهارمحال و بختیاری حذف می شوند

دفترچه های بیمه درمانی کاغذی در چهارمحال و بختیاری حذف می شوند

شهرکرد- مدیرکل بیمه سلامت چهارمحال و بختیاری گفت: دفترچه های بیمه درمانی کاغذی در چهارمحال و بختیاری حذف می شوند و کارت الکترونیکی جایگزین آنها خواهد شد.

صفر فرامرزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیمه عقدی است که موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای دریافت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه برای طرف مقابل خسارت وارده را جبران کند و یا وجه معینی بپردازد.

وی با اشاره به اینکه افراد جامعه باید در مسیر بیمه کردن خود گام بردارند، گفت: دفترچه های درمانی کاغذی تا اوایل سال جاری حذف و کارت الکترونیکی جایگزین خواهد شد که بیماران می‌توانند تمامی خدمات درمانی را با کارت انجام دهند.

مدیرکل بیمه سلامت چهارمحال و بختیاری بیان کرد: حق فنی داروخانه‌ها مبلغ دو هزار و ۱۰۰ تومان است و در صورت دریافت بیش از مبلغ معین شده تخلف محسوب و برخورد قانونی خواهد شد.

فرامرزی افزود: افراد می‌توانند پیشنهادات، شکایات و انتقادات خود را به شماره پیامکی ۳۰۰۰۲۳۱۶۶۶ ارسال کنند و این موارد توسط مسئولان پیگیری شود.

کد مطلب 3861628

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