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۷ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۲۸

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کهگیلویه و بویراحمد:

تشکیل بانک اطلاعاتی ترافیک در استان ضروری است

تشکیل بانک اطلاعاتی ترافیک در استان ضروری است

یاسوج- معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کهگیلویه و بویراحمد گفت: تشکیل بانک اطلاعاتی ترافیک در استان ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، الماس گشتاسبی ظهر سه شنبه در نشست شورای ترافیک استان افزود: در این راستا باید دلایل افزایش ترافیک مورد بررسی قرار گرفته و برای رفع مشکلات برنامه ریزی شود.

وی بیان داشت: کاهش تصادفات و تلفات ناشی از آن نیازمند برنامه‌ریزیهای کارشناسی شده است.

معاون عمرانی استاندار نیز در این نشست گفت: نظارت بر نحوه عملکرد، نرخ، نحوه خدمات‌رسانی و برخورد با مشتریان تاکسی بی‌سیم ها در استان ضروری است.

پژمان نیک‌اقبالی افزود: چهار مرکز تاکسی بی‌سیم دارای مجوز در سطح شهر یاسوج فعال است و در سایر شهرستانها نیز براساس قانون دو مورد تاکسی بی‌سیم می‌تواند فعالیت کند.

کد مطلب 3861634

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