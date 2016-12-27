تشکیل بانک اطلاعاتی ترافیک در استان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، الماس گشتاسبی ظهر سه شنبه در نشست شورای ترافیک استان افزود: در این راستا باید دلایل افزایش ترافیک مورد بررسی قرار گرفته و برای رفع مشکلات برنامه ریزی شود.
وی بیان داشت: کاهش تصادفات و تلفات ناشی از آن نیازمند برنامهریزیهای کارشناسی شده است.
معاون عمرانی استاندار نیز در این نشست گفت: نظارت بر نحوه عملکرد، نرخ، نحوه خدماترسانی و برخورد با مشتریان تاکسی بیسیم ها در استان ضروری است.
پژمان نیکاقبالی افزود: چهار مرکز تاکسی بیسیم دارای مجوز در سطح شهر یاسوج فعال است و در سایر شهرستانها نیز براساس قانون دو مورد تاکسی بیسیم میتواند فعالیت کند.
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