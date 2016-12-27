عده ای سعی در فراموشی حماسه ۹دی دارند

محمد قورزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در روز ۹ دی همبستگی و وفاداری مردم به رهبر معظم انقلاب و نظام الهی به بهترین وجه ممکن به نمایش درآمد و این روز درواقع انقلاب سوم بود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه مهرستان افزود: ایمان، بصیرت، وحدت و ولایت چهار عنصر مهم در حماسه ۹ دی بود و خفت و خواری دشمنان نظام در چنین روز بزرگی یک بار دیگر برای جهانیان ثابت شد.

وی گفت: عده ای سعی در به فراموشی سپردن حماسه ۹دی دارند اما خلق حماسه ۹ دی همانند قیام پرشور و انقلابی مردم ایران در ۲۲بهمن ۱۳۵۷ از روزهای حساس و سرونوشت ساز در تاریخ نظام و انقلاب است که باید برای همیشه آن را زنده نگه داشت.

قورزایی بیان داشت: فتنه ۸۸ ضمن خسارت وارد کردن مالی و جانی به مردم، کشور را بنا به گفته رهبر معظم انقلاب تا مرز سقوط و لبه پرتگاه برد.

وی تصریح کرد: در فتنه سال ۸۸ عده ای به دروغ خود را مدعی خط امام راحل و پیرو آن می دانستند، در حالی که در این حادثه میراث های به یادگار مانده از امام راحل از جمله دو مسئله مهم اصل ولایت مطلقه فقیه و روز جهانی قدس را نشانه گرفته اند و بطور صریح به مقابله با اندیشه ها و میراث های گرانبهای امام راحل و انقلاب برخاسته بودند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه مهرستان خاطرنشان کرد: ملت ایران با هوشیاری و بیداری با ندای رهبر فرزانه انقلاب با حضور حماسی و باشکوه خود در روز ۹ دی بار دیگر از حریم ولایت و تمامیت ارضی کشور دفاع کردند.