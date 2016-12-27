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۷ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۰۳

مبانی نظری و مفاهیم دینی در حوزه مد و لباس بررسی می شود

مبانی نظری و مفاهیم دینی در حوزه مد و لباس بررسی می شود

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس، از برگزاری نشست‌های کارشناسی به منظور تبیین مبانی نظری و مفاهیم دینی ، در حوزه مد و لباس قبل از برگزاری جشنواره فجر در اسفندماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس، حمید قبادی با بیان این مطلب افزود: توجه به رویکرد دینی، مهم ترین محور فعالیت های کارگروه ساماندهی مد و لباس است که در این دوره قصد داریم با نگاهی کارشناسی و علمی به آن بپردازیم.

وی ادامه داد: حدود ١٢ نشست را برای برگزاری برنامه ریزی کردیم و از کارشناسان ارزنده حوزه هنردینی نیز برای حضور در این نشست ها دعوت کرده‌ایم.

به گفته وی برنامه کامل این نشست ها به زودی در سایت WWW.IRANMODE.COM  منتشر خواهد شد.

دبیرکارگروه همچنین موضوع‌هایی چون حقوق معنوی و مالکیت  فکری در حوزه لباس اسلامی، بایدها و نبایدهای دینی در مد و لباس، زیبایی شناسی حجاب، تاریخ پوشاک و پوشش اسلامی از منظر روانشناسی از جمله مباحثی دانست که در این نشست ها مورد بررسی قرار می گیرند.

این نشست ها از نیمه دوم دی ماه و قبل از برگزاری ششمین جشنواره مد و لباس فجر و با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با حضوراستادان حوزه و دانشگاه برگزار می شوند.

کد مطلب 3861660

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