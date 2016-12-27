رحیم پور ازغدی: منا کارناوال جنایت بی شرمانه مقامات سعودی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیم پورازغدی در مراسم بزرگداشت شهید رکن آبادی که بعدازظهر امروز در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار داشت: تعبیری که ما داریم تحت این عنوان که ما انقلابی هستیم و نه یک دیپلمات، این دوگانه انقلابی و دیپلمات هم برای انقلابیون ما که خیلی با دیپلماسی سرو کاری ندارند و هم برای دیپلمات های ما که چندان ارزش های انقلابی را مد نظر ندارند، پیام های بسیاری دارد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: برخی ایدئولوژی زدایی را از سیاست خارجی و مباحث مطالعات بین المللی مطرح می کنند و این در صورتی است که ما نیازمند انقلابیونی دیپلمات هستیم که ارزش های انقلابی را مقدم می شمارند و از دیپلماسی و روش های آن به عنوان وسیله استفاده می کنند؛ چرا که اگر اصالت را به دیپلماسی بدهیم یعنی اولویت را به روش ها و نه به ارزشها داده ایم.

وی افزود: خیلی تفاوت می کند که مکتب انقلابی مبنای دیپلماسی باشد یا جزئی از تشریفات آن محسوب شود. امثال شهید رکن آبادی برای جوانان و همچنین هم نسل های ایشان نقطه عطفی هستند و امیدواریم که امثال این دیپلمات شهید را در آینده بیشتر شاهد باشیم.

رحیم پورازغدی با اشاره به موضوع فاجعه منا که سال گذشته در مناسک حج اتفاق افتاد، تصریح کرد: ما نتوانستیم درست از این موضوع استفاده کنیم، این یک کارناوال جنایت یا دست کم کارناوال حماقت و سمبل مدیریت احمقانه بود چرا که اگر عمدی بوده باشد جنایت بی شرمانه ای محسوب می شود که در قالب مسالمت آمیزترین مانور عبادی – معنوی جهان مضحک ترین جنایت در ۲-۳ ساعت اتفاق افتاد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: حج اوج مانور نفی خشونت است و به طور مطلق خشونت در آن تعطیل است حتی در دفاع از خود. مناسک حج نمایش آرامش، برادری و اخلاق است که آن را به یک کمدی تراژدی در جهان تبدیل کرده است و با این کار آنها در دنیا مورد تمسخر قرار گرفتیم.

وی با اشاره به اینکه واقع گرایی با واقع بینی متفاوت است، گفت: واقع گرایان محافظه کار هستند و تسلیم وضع موجود می شوند. کسانی که می خواهند قدرت خود را به دیگران تحمیل کنند می گویند واقعیت این چیزی است که وجود دارد و باید تسلیم آن بشویم.

این استاد دانشگاه ادامه داد: به لحاظ تاریخی و با نگاهی به جنایت های بسیاری که در قاره اروپا اتقاق افتاده است؛ شامل جنگ های جهانی اول و دوم و یا برخی از انقلاب های خونین و جنگ های دیگری که در آن قاره رخ داده است متوجه خواهیم شد که اروپا وحشی ترین قاره جهان است.

رحیم پورازغدی خاطرنشان کرد: در نظام بین الملل قدرت حق می آورد و نه برعکس آن. سازمانهای بین المللی را فاتحان جنگ های جهانی بوجود آوردند و امروز هم اگر تمام دنیا حرفی را بزند و تنها یک نفر از آن ۵ قدرت دارای حق وتو مخالفت کند حرف آن یک قدرت بر حرف تمام دنیا ارجحیت دارد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: در یک پیچ تاریخی در جهان بسر می بریم. ساختارهای در حال ذوب جهان را شاهد هستیم و مرکز تحولات امروز جهان هم منطقه ما یا همان غرب آسیا است که هر روز منتظریم تحول جدیدی در این منطقه رخ بدهد. خیلی از این تغییر ساختارها در جهان هم نشأت گرفته از انقلاب ما بوده است.

وی افزود: امروز شما خبری را در شرق و یا غرب عالم نمی بینید که به یک نحوی به ایران مربوط نباشد، واقعیت های جهان را چه کسانی می سازند. قطعا ما در یکی، دو قرن اخیر واقعیت های جهان را نساختیم اما در سه، چهار دهه اخیر نگاه کنید چه تاثیری در ساختن یک سری از واقعیت ها در جهان داشته ایم.

وی با بیان اینکه اسرائیل در گذشته یک واقعیت انکارناپذیر بود و به هیچ وجه بحث سقوط آن رژیم و یا شکست ارتش آن در میان نبود، افزود: اسرائیل پس از ۳، ۴ شکست اخیر خود در نبرد غزه و جنگ ۳۳ روزه که همه اینها از طرف ایران بود آن ابهت پوشالی اش شکسته شد؛ اینکه گفته می شود تا ۲۵ سال دیگر رژیم صهیونیستی دیگر وجود ندارد این هم یک واقعیتی است که ناشی از انقلاب اسلامی ما محسوب می شود.

این استاد دانشگاه گفت: راه اندازی جنگ های مذهبی تنها راه حفظ آن رژیم بود که آن را با ساخت گروه های افراط گرای تروریست انجام دادند. اسرائیل خط مقدم کل جهان غرب است که ۳۰۰ سال است جهان را به خاک و خون می کشد و اگر آن رژیم سقوط کند همه آنها سقوط خواهند کرد.

رحیم پورازغدی ادامه داد: جهان عرب قهرمانینداشت و انقلاب اسلامی برای آنها الگوسازی کرد. یک قهرمان را برای آنها تولید کرد. اعراب در جنگ شش روزه برابر اسرائیل با آن شکست مفتضحانه ای که از این رژیم متحمل شدند، به معنای واقعی تحقیر شدند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: آمریکا بعد از انقلاب اسلامی به شدت ضعیف و منفور شده و خودشان هم در آمارهایی که اعلام می کنند می گویند که منفورترین دولت هستند. آنها با تمام قدرت خودشان وارد افغانستان و عراق شدند و نهایتا شکست خوردند؛ این کار انقلاب ما بود و اینها یعنی واقعیت هایی که باید واقع بین ها آنها را به خوبی ببینند و درک کنند.

وی تصریح کرد: جهان به دو دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران تبدیل شده و امروز می بینیم که یمن از چنگال آمریکا و سعودی ها بیرون آمده، کشوری که یک روز حیاط خلوت آنها بود. یا از طرفی می بینیم که ایران به صورت علنی و با درخواست رسمی دولت های عراق و سوریه به آنها کمک می کند در حالی که در گذشته این کارها به صورت مخفیانه صورت می گرفت.

این استاد دانشگاه گفت: ما متاسفانه جهان را نمی شناسیم و تصورات غلطی از دنیا داریم درحالی که ظرفیت های بسیاری در جهان وجود دارد که به نفع ما هست اما کسی نیست که از آنها استفاده کند. ۹۰ درصد ظرفیت های موجود در جهان برای ما فرصت است اما ما آنها را استخراج نکردیم چرا که آنها را نمی شناسیم.

رحیم پورازغدی با بیان اینکه چرا از جهان می ترسیم، در حالی که ما حرف و ایده های بسیاری داریم، خاطرنشان کرد: ما با جهانی شدن رشد انسانها، عدالت و برادری موافق هستیم ولی با جهانی شدن فقر، ظلم و فساد مخالفیم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان گفت: جهان شناسی یک وظیفه بسیار مهمی است که باید در کشور ما با آن به صورت جدی و علمی برخورد شود.