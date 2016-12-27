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۷ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۳۷

هلاکت و زخمی شدن ده‌ها مزدور سعودی در «شبوه» یمن

هلاکت و زخمی شدن ده‌ها مزدور سعودی در «شبوه» یمن

ارتش و کمیته های مردمی یمن تلاش مزدوران سعودی برای نفوذ به منطقه «عسیلان» در استان «شبوه» را ناکام گذاشته و ده‌ها نفر از آنها را به هلاکت رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، مزدوران سعودی بار دیگر تلاش کردند تا به منطقه «عسیلان» واقع در استان شبوه نفوذ کنند.

بر اساس این گزارش، تلاش مزدوران سعودی برای نفوذ به منطقه «عسیلان» با دخالت به موقع ارتش و کمیته های مردمی یمن با شکست مواجه شد.

ارتش و کمیته های مردمی یمن ضمن خنثی سازی تلاش مزدوران سعودی برای نفوذ به «عسیلان»، ده ها نفر از آنها را به هلاکت رسانده و یا زخمی کردند.

این در حالی است که حملات جنگنده های رژیم سعودی به مردم بی دفاع یمن و زیرساخت های این کشور از جمله بیمارستان ها، مساجد، پل‌ها، سدها و ... همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 3861672

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