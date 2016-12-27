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۷ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۰۳

مدیر حوزه علمیه ایلام:

روحانیت استان ایلام به دنبال ایجاد فضای وحدت و همدلی است

روحانیت استان ایلام به دنبال ایجاد فضای وحدت و همدلی است

ایلام-مدیر حوزه علمیه ایلام گفت: روحانیت استان ایلام به دنبال ایجاد فضای وحدت و همدلی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام وعد مرادبیگی روز سه شنبه در گردهمایی طلاب و روحانیون در آستانه مراسم حماسه ۹ دی اظهار کرد: روحانیت استان به دنبال ایجاد فضای وحدت و همدلی در استان است و تاکنون نیز تلاش کرده از بیان مسائلی که به این رویه خدشه ای وارد کند، اجتناب ورزد.

وی افزود: بیان سخنانی از سوی استاندار و برخی فرمانداران مبنی بر شرکت نکردن در راهپیمایی ۹ دی، مردم انقلابی و شهیدپرور ایلام را نگران کرده و مسئولان باید بدانند این پست های مدیریتی و امنیت و آرامش کشور نتیجه خون هزاران شهید است.

مرادبیگی یاداور شد: بدون شک فضای ملتهب و متشنج به هیچ وجه درمان حل مشکلات استان نیست و مسئولان باید با پرهیز از بیان این سخنان خود را مطرود ملت نکرده و در مسیر حل مشکلات مردم و بویژه معضل بیکاری جوانان گام بردارند.

وی با بیان اینکه مردم ایران در حماسه ۹ دی بصیرت و تبعیت خود از رهبر انقلاب را به نمایش گذاشتند تاکید کرد: اقشار مختلف مردم در جریان فتنه ۸۸ با بهره‌گیری از رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری مانند صحنه‌های دیگر دفاع از حقانیت نظام اسلامی جلوتر از خواص بوده و بصیرت مثال‌زدنی خود را به نمایش گذاشتند.

وی تأکید کرد: امروز دشمن به دنبال کمرنگ جلوه دادن رخدادهای مهم تاریخ انقلاب بوده که تلاش برای به فراموشی سپردن حماسه ۹ دی نیز ازاین‌گونه اقدامات مذبوحانه است.

حجت‌الاسلام مراد بیگی بر ضرورت بیان و تبیین عظمت و ابعاد مختلف حماسه تاریخی ۹ دی در جامعه به‌ویژه نسل جوان تأکید کرد و افزود: حوزه‌های علمیه بر خود لازم می‌دانند تا در جهت تبیین هر چه بیشتر این رویداد مهم پیش‌قدم باشد.

کد مطلب 3861673

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