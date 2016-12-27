عرضه کنندگان دام ناسالم و غیربهداشتی مجازات می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان با تصویب ماده ای از برنامه ششم توسعه مقرر کردند کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در امور تولید، پرورش، نگهداری، توزیع، حمل و نقل، عرضه، فروش دام زنده و نیز استحصال، تهیه، عمل‌آوری، جمع‌آوری، نگهداری، بسته بندی، توزیع و حمل و نقل فرآورده ها با منشاء دامی همچنین خوراک دام فعالیت دارند، در صورت تخطی از اجرای ضوابط و مقررات بهداشتی با رأی دادگاه صالحه متعهد به پرداخت خسارت وارده به مصرف کنندگان در اثر اقلام غیربهداشتی یا ناسالم به تشخیص سازمان دامپزشکی یا عدم بکارگیری مسئول فنی بهداشتی می باشند. همچنین مسئولین فنی بهداشتی دارای مسئولیت تضامنی در این خصوص هستند.

طبق تبصره این ماده، آیین نامه اجرایی این ماده به جهاد کشاورزی (سازمان دامپزشکی کشور) و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

این ماده با ۱۶۱ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف، ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده مجلس به تصویب رسید.