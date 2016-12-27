به گزارش خبرنگار مهر، پرویز افشار بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست شورای مبارزه با مواد مخدر منطقه ویژه پارس اظهار داشت: با تلاش‌های مدیرعامل منطقه ویژه پارس شاهد تحولات گسترده‌ای در عرصه با مواد مخدر در این منطقه هستیم و تعامل خوبی بین دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی با مردم در این زمینه ایجاد شده است.

وی به اهمیت بسیار بالای منطقه ویژه پارس اشاره کرد و ادامه داد: این وضعیت خاص باعث شده تا در استان بوشهر علاوه بر شورای مبارزه با مواد مخدر استان، یک شورا نیز در منطقه ویژه پارس تشکیل شود که کارهای بسیار مهم و بزرگی انجام شده است.

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور خاطرنشان کرد: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر منطقه ویژه پارس نسبت به دیگر نقاط کشور پیشتاز است.

وی با اشاره به اینکه در سطح کشور شاهد همکاری مردم و انجمن‌های مردمی در عرصه مبارزه با مواد مخدر هستیم، بیان کرد: اهل سنت نیز همکاری و مشارکت بسیار خوبی را در این حوزه دارند.

افشار بر لزوم توجه ویژه به دانش‌آموزان برای مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد و افزود: دانش‌آموزان باید توانمندسازی شوند تا منجر به نابسامانی نشود و باید به این موضوع ورود جدی کنیم.

وی تصریح کرد: در ستاد مبارزه با مواد مخدر اعتقاد داریم که کار مردم باید توسط خودشان انجام شود و تشکل‌های دانش‌آموزی، دانشجویی، کارگری، تشکل‌های محله‌ای و ... در هر یک از این حوزه‌ها وارد عمل شوند.

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور افزود: کارهای خوبی در بحث پیشگیری در منطقه ویژه پارس انجام شده است که می‌تواند الگوی خوبی در سطح کشور باشد.

وی تاکید کرد: باید رابطه مصرف‌کننده با قاچاقچی را قطع کنیم و آنها را به مراکز درمانی متصل کنیم تا هم چرخ اقتصادی قاچاقچیان باطل شود و هم اینکه مواد مخدر اسالم را مصرف نکنند.