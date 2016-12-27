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۷ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۲۷

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور:

استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای مبارزه با مواد مخدر ضروری است

استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای مبارزه با مواد مخدر ضروری است

بوشهر - معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای مبارزه با مواد مخدر ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز افشار بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست شورای مبارزه با مواد مخدر منطقه ویژه پارس اظهار داشت: با تلاش‌های مدیرعامل منطقه ویژه پارس شاهد تحولات گسترده‌ای در عرصه با مواد مخدر در این منطقه هستیم و تعامل خوبی بین دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی با مردم در این زمینه ایجاد شده است.

وی به اهمیت بسیار بالای منطقه ویژه پارس اشاره کرد و ادامه داد: این وضعیت خاص باعث شده تا در استان بوشهر علاوه بر شورای مبارزه با مواد مخدر استان، یک شورا نیز در منطقه ویژه پارس تشکیل شود که کارهای بسیار مهم و بزرگی انجام شده است.

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور خاطرنشان کرد: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر منطقه ویژه پارس نسبت به دیگر نقاط کشور پیشتاز است.

وی با اشاره به اینکه در سطح کشور شاهد همکاری مردم و انجمن‌های مردمی در عرصه مبارزه با مواد مخدر هستیم، بیان کرد: اهل سنت نیز همکاری و مشارکت بسیار خوبی را در این حوزه دارند.

افشار بر لزوم توجه ویژه به دانش‌آموزان برای مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد و افزود: دانش‌آموزان باید توانمندسازی شوند تا منجر به نابسامانی نشود و باید به این موضوع ورود جدی کنیم.

وی تصریح کرد: در ستاد مبارزه با مواد مخدر اعتقاد داریم که کار مردم باید توسط خودشان انجام شود و تشکل‌های دانش‌آموزی، دانشجویی، کارگری، تشکل‌های محله‌ای و ... در هر یک از این حوزه‌ها وارد عمل شوند.

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور افزود: کارهای خوبی در بحث پیشگیری در منطقه ویژه پارس انجام شده است که می‌تواند الگوی خوبی در سطح کشور باشد.

وی تاکید کرد: باید رابطه مصرف‌کننده با قاچاقچی را قطع کنیم و آنها را به مراکز درمانی متصل کنیم تا هم چرخ اقتصادی قاچاقچیان باطل شود و هم اینکه مواد مخدر اسالم را مصرف نکنند.

کد مطلب 3861683

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