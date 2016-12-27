وزیر علوم سرپرست دانشگاه شیراز را منصوب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، ابراهیم گشتاسبی راد پیش از این مشاور رئیس دانشگاه و مدیر حوزه ریاست دانشگاه شیراز بود.

در حکم محمد فرهادی خطاب به ابراهیم گشتاسبی راد آمده است: امید است با توکل به خداوند سبحان، ماموریت و وظایف سرپرستی دانشگاه شیراز را بر پایه قوانین، سیاست ها و برنامه های مصوب به انجام رسانید.

بایسته است با پیروی از آموزه های اسلامی، مبانی علمی، راهبردهای دولت تدبیر و امید و جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم و فناوری و نقش آفرینی آن در اقتصاد دانش بنیان و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ایفا کنید.

همچنین وزیر علوم در نامه جداگانه ای از خدمات مجید ارشاد رئیس سابق دانشگاه شیراز قدردانی کرد.