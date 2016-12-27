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۷ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۲۰

وزیر علوم سرپرست دانشگاه شیراز را منصوب کرد

وزیر علوم سرپرست دانشگاه شیراز را منصوب کرد

وزیر علوم با صدور حکمی ابراهیم گشتاسبی راد را به سمت سرپرست دانشگاه شیراز منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، ابراهیم گشتاسبی راد پیش از این مشاور رئیس دانشگاه و مدیر حوزه ریاست دانشگاه شیراز بود.

در حکم محمد فرهادی خطاب به ابراهیم گشتاسبی راد آمده است: امید است با توکل به خداوند سبحان، ماموریت و وظایف سرپرستی دانشگاه شیراز را بر پایه قوانین، سیاست ها و برنامه های مصوب به انجام رسانید.

بایسته است با پیروی از آموزه های اسلامی، مبانی علمی، راهبردهای دولت تدبیر و امید و جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم و فناوری و نقش آفرینی آن در اقتصاد دانش بنیان و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ایفا کنید.

همچنین وزیر علوم در نامه جداگانه ای از خدمات  مجید ارشاد رئیس سابق  دانشگاه  شیراز قدردانی  کرد.

کد مطلب 3861686

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