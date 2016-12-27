برنامه کامل نیم فصل دوم لیگ برتر/ پرسپولیس - استقلال ۲۴ بهمن ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران برنامه نیم فصل دوم لیگ برتر شانزدهم فصل ۹۶-۹۵ را به شرح زیر اعلام کرد:

هفته شانزدهم؛ گرامیداشت تشکیل شورای انقلاب به فرمان امام خمینی(ره)

چهارشنبه ۲۲ دی ۹۵

صنعت نفت آبادان- صبای قم ساعت ۱۵ ورزشگاه تختی آبادان

پنجشنبه ۲۳ دی ۹۵

پیکان تهران- گسترش فولاد تبریز ساعت ۱۵ ورزشگاه شهدای شهرقدس

نفت تهران- استقلال تهران ساعت ۱۶:۳۵ ورزشگاه تختی تهران

استقلال خوزستان- تراکتورسازی تبریز ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه غدیر اهواز

جمعه ۲۴ دی ۹۵

ماشین سازی تبریز- فولاد خوزستان ساعت ۱۴ ورزشگاه یادگار امام تبریز

پرسپولیس- سایپا ساعت ۱۶:۳۵ ورزشگاه آزادی تهران

پدیده- فولاد مبارکه سپاهان ساعت ۱۴ ورزشگاه ثامن مشهد

ذوب آهن اصفهان- سیاه جامگان مشهد ساعت ۱۵ ورزشگاه فولادشهر اصفهان

هفته هفدهم؛ بزرگداشت شهادت نواب صفوی و یارانش( فدائیان اسلام)

سه شنبه ۲۸ دی ۹۵

صبای قم- پیکان تهران ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه یادگار امام قم

استقلال تهران- استقلال خوزستان ساعت ۱۶:۴۰ ورزشگاه آزادی تهران

تراکتورسازی تبریز- صنعت نفت آبادان ساعت ۱۵ ورزشگاه یادگار امام تبریز

چهارشنبه ۲۹ دی ۹۵

سایپا تهران – ذوب آهن اصفهان ساعت ۱۶:۴۰ ورزشگاه پاس قوامین

سیاه جامگان مشهد- پدیده خراسان ساعت ۱۵ ورزشگاه ثامن مشهد

فولادمبارکه سپاهان- نفت تهران ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه نقش جهان اصفهان

فولاد خوزستان- پرسپولیس ساعت ۱۶:۴۰ ورزشگاه غدیر اهواز

گسترش فولادتبریز- ماشین سازی تبریز ساعت ۱۵ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

هفته هجدهم؛ بزرگداشت زاد روز حکیم ابوالقاسم فردوسی

یکشنبه ۳ بهمن ۹۵

ماشین سازی تبریز- صبای قم ساعت ۱۴ ورزشگاه یادگار امام تبریز

پیکان تهران- تراکتورسازی تبریز ساعت ۱۵:۴۵ ورزشگاه شهدای شهر قدس

صنعت نفت آبادان- استقلال تهران ساعت ۱۶:۴۵ ورزشگاه تختی آبادان

دوشنبه ۴ بهمن ۹۵

سایپا تهران- سیاه جامگان ساعت ۱۵ ورزشگاه پاس قوامین تهران

استقلال خوزستان- فولاد مبارکه سپاهان ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه غدیر اهواز

پدیده خراسان – نفت تهران ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه ثامن مشهد

پرسپولیس- گسترش فولاد تبریز ساعت ۱۶:۴۵ ورزشگاه آزادی تهران

ذوب آهن اصفهان- فولاد خوزستان ساعت ۱۶:۴۰ ورزشگاه فولادشهر اصفهان

هفته نوزدهم، بزرگداشت دهه فجر و ورود امام(ره) به میهن اسلامی و آغاز دهه مبارک فجر

جمعه ۸ بهمن ۹۵

تراکتورسازی تبریز- ماشین سازی تبریز ساعت ۱۵ ورزشگاه یادگار امام تبریز

استقلال تهران- پیکان تهران ساعت ۱۶:۴۵ ورزشگاه آزادی تهران

شنبه ۹ بهمن ۹۵

صبای قم- پرسپولیس ساعت ۱۶:۵۰ ورزشگاه یادگار امام قم

نفت تهران- استقلال خوزستان ساعت ۱۶:۵۰ ورزشگاه تختی تهران

پدیده خراسان – سایپا تهران ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه ثامن مشهد

فولادمبارکه سپاهان- صنعت نفت آبادان ساعت ۱۵ ورزشگاه نقش جهان اصفهان

فولاد خوزستان – سیاه جامگان ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه غدیر اهواز

گسترش فولادتبریز- ذوب آهن اصفهان ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

هفته بیستم؛ بزرگداشت ولادت حضرت زینب(س) و تجلیل از خانواده شهدای انقلاب اسلامی

چهارشنبه ۱۳ بهمن ۹۵

ماشین سازی تبریز- استقلال تهران ساعت ۱۷ ورزشگاه یادگار امام تبریز

پنجشنبه ۱۴ بهمن ۹۵

پیکان تهران- فولاد مبارکه سپاهان ساعت ۱۵ ورزشگاه شهدای شهر قدس

استقلال خوزستان – پدیده خراسان ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه غدیراهواز

ذوب آهن اصفهان – صبای قم ساعت ۱۷ ورزشگاه فولادشهر اصفهان

سایپا تهران- فولاد خوزستان ساعت ۱۵ ورزشگاه پاس قوامین تهران

جمعه ۱۵ بهمن ۹۵

سیاه جامگان مشهد- گسترش فولاد تبریز ساعت ۱۵ ورزشگاه ثامن مشهد

صنعت نفت آبادان- نفت تهران ساعت ۱۷:۱۵ ورزشگاه تختی آبادان

یکشنبه ۱۷ بهمن ۹۵

پرسپولیس- تراکتورسازی تبریز ساعت ۱۷ ورزشگاه آزادی

هفته بیست و یکم؛ گرامیداشت روز نیروی هوایی و بزرگداشت پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی

پنجشنبه ۲۱ بهمن ۹۵

صبای قم – سیاه جامگان ساعت ۱۵ ورزشگاه یادگار امام قم

استقلال خوزستان- صنعت نفت آبادان ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه غدیر اهواز

نفت تهران- پیکان تهران ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه تختی تهران

گسترش فولاد تبریز- سایپا تهران ساعت ۱۵ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

پدیده خراسان- فولاد خوزستان ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه ثامن مشهد

فولاد مبارکه سپاهان- ماشین سازی تبریز ساعت ۱۶ ورزشگاه نقش جهان اصفهان

شنبه ۲۳ بهمن ۹۵

تراکتورسازی تبریز- ذوب آهن اصفهان ساعت ۱۸:۳۰ ورزشگاه یادگار امام تبریز

یکشنبه ۲۴ بهمن ۹۵

استقلال تهران – پرسپولیس ساعت متعاقبا اعلام می شود- ورزشگاه آزادی تهران

هفته بیست و دوم؛ بزرگداشت شهدای حادثه چوار(۲۳ بهمن ۱۳۶۵)

سه شنبه ۲۶ بهمن ۹۵

پیکان تهران- استقلال خوزستان ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه شهدای شهرقدس

پنجشنبه۲۸ بهمن ۹۵

ذوب آهن اصفهان- استقلال تهران ساعت ۱۵ ورزشگاه فولادشهر اصفهان

پرسپولیس – فولاد مبارکه سپاهان ساعت ۱۷:۱۰ ورزشگاه آزادی تهران

فولاد خوزستان- گسترش فولاد تبریز ساعت ۱۵ ورزشگاه غدیراهواز

جمعه ۲۹ بهمن ۹۵

سایپا تهران- صبای قم ساعت ۱۶ ورزشگاه پاس قوامین

سیاه جامگان مشهد- تراکتورسازی تبریز ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه ثامن مشهد

صنعت نفت آبادان- پدیده خراسان ساعت ۱۶ ورزشگاه تختی آبادان

ماشین سازی تبریز- نفت تهران ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه یادگار امام تبریز

هفته بیست و سوم؛ روز احسان و نیکوکاری به نیازمندان( با همکاری کمیته امداد امام خمینی( ره))

جمعه ۱۳ اسفند ۹۵

صبای قم – فولاد خوزستان ساعت ۱۶ ورزشگاه یادگار امام قم

پدیده خراسان – گسترش فولاد تبریز ساعت ۱۵ ورزشگاه ثامن مشهد

تراکتورسازی تبریز- سایپا تهران ساعت ۱۷:۴۵ ورزشگاه یادگار امام تبریز

صنعت نفت آبادان- پیکان تهران ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه تختی آبادان

شنبه ۱۴ اسفند ۹۵

استقلال خوزستان – ماشین سازی تبریز ساعت ۱۶ ورزشگاه غدیر اهواز

استقلال تهران – سیاه جامگان مشهد ساعت ۱۷:۲۵ ورزشگاه آزادی تهران

یکشنبه ۱۵ اسفند ۹۵

فولاد مبارکه سپاهان – ذوب آهن اصفهان ساعت ۱۶ ورزشگاه نقش جهان اصفهان

نفت تهران – پرسپولیس ساعت ۱۷:۲۵ ورزشگاه تختی تهران

هفته بیست و چهارم؛ تاسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی(ره)

چهارشنبه ۱۸ اسفند ۹۵

سایپا تهران- استقلال تهران ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه تختی تهران

پنجشنبه ۱۹ اسفند ۹۵

ماشین سازی تبریز- صنعت نفت آبادان ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه یادگار امام تبریز

ذوب آهن اصفهان- نفت تهران ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه فولادشهر اصفهان

پرسپولیس- استقلال خوزستان ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه آزادی تهران

جمعه ۲۰ اسفند ۹۵

فولاد خوزستان- تراکتورسازی تبریز ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه غدیر اهواز

گسترش فولاد تبریز- صبای قم ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

پیکان تهران- پدیده خراسان ساعت ۱۶ ورزشگاه شهدا شهر قدس

سیاه جامگان مشهد- فولاد مبارکه سپاهان ساعت ۱۵ ورزشگاه ثامن مشهد

هفته بیست و پنجم؛ گرامیداشت شهادت حضرت امام علی النقی الهادی؛ روز جمهوری اسلامی و روز طبیعت

جمعه ۱۱ فروردین ۹۶

پیکان تهران- ماشین سازی تبریز ساعت ۱۷ ورزشگاه شهدا شهرقدس

نفت تهران- سیاه جامگان مشهد ساعت ۱۷ ورزشگاه تختی تهران

پدیده خراسان – صبای قم ساعت ۱۷ ورزشگاه ثامن مشهد

استقلال خوزستان- ذوب آهن اصفهان ساعت ۱۸:۵۰ ورزشگاه غدیر اهواز

شنبه ۱۲ فروردین ۹۶

فولاد مبارکه سپاهان- سایپا تهران ساعت ۱۷ ورزشگاه نقش جهان اصفهان

استقلال تهران – فولاد خوزستان ساعت ۱۸:۵۰ ورزشگاه آزادی تهران

تراکتورسازی تبریز- گسترش فولاد تبریز ساعت ۱۹:۱۵ ورزشگاه یادگار امام تبریز

صنعت نفت آبادان- پرسپولیس ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه تختی آبادان

هفته بیست و ششم؛ ولادت امام محمد تقی علیه السلام( جواد الائمه)

چهارشنبه ۱۶ فروردین ۹۶

پرسپولیس- پیکان تهران ساعت ۱۸:۵۰ ورزشگاه آزادی تهران

سیاه جامگان مشهد- استقلال خوزستان ساعت ۱۶ ورزشگاه ثامن مشهد

پنجشنبه ۱۷ فروردین ۹۶

ذوب آهن اصفهان- صنعت نفت آبادان ساعت ۱۷:۴۵ ورزشگاه فولادشهر اصفهان

گسترش فولاد تبریز- استقلال تهران ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

جمعه ۱۸ فروردین ۹۶

فولاد خوزستان- فولاد مبارکه سپاهان ساعت ۱۹ ورزشگاه غدیراهواز

سایپا تهران- نفت تهران ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه پاس قوامین

ماشین سازی تبریز- پدیده خراسان ساعت۱۷ ورزشگاه یادگار امام تبریز

صبای قم- تراکتورسازی تبریز ساعت ۱۹ ورزشگاه یادگار امام قم

هفته بیست و هفتم؛ بزرگداشت عطار نیشابوری

جمعه ۲۵ فروردین ۹۶

فولاد مبارکه سپاهان – گسترش فولاد تبریز ساعت ۱۹ ورزشگاه نقش جهان

نفت تهران- فولاد خوزستان ساعت ۱۸ ورزشگاه تختی تهران

پدیده خراسان- تراکتورسازی تبریز ساعت ۱۷ ورزشگاه ثامن مشهد

صنعت نفت آبادان- سیاه جامگان مشهد ساعت ۱۸ ورزشگاه تختی آبادان

شنبه ۲۶ فروردین ۹۶

استقلال تهران- صبای قم ساعت ۱۹ ورزشگاه آزادی تهران

استقلال خوزستان- سایپا تهران ساعت ۱۹:۱۰ ورزشگاه غدیر اهواز

پیکان تهران- ذوب آهن اصفهان ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه شهدای شهر قدس

ماشین سازی تبریز- پرسپولیس ساعت ۱۷ ورزشگاه یادگار امام تبریز

هفته بیست و هشتم؛ بزرگداشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی زمینی

پنجشنبه ۳۱ فروردین ۹۶

پرسپولیس- پدیده خراسان ساعت ۱۷:۴۵ ورزشگاه آزادی تهران

گسترش فولاد تبریز – نفت تهران ساعت ۱۷:۴۵ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

ذوب آهن اصفهان- ماشین سازی تبریز ساعت۱۷:۴۵ ورزشگاه فولادشهر اصفهان

سایپا تهران- صنعت نفت آبادان ساعت ۱۷:۴۵ ورزشگاه پاس قوامین تهران

فولاد خوزستان- استقلال خوزستان ساعت ۱۷:۴۵ ورزشگاه غدیر اهواز

صبای قم – فولاد مبارکه سپاهان ساعت ۱۷:۴۵ ورزشگاه یادگار امام قم

سیاه جامگان مشهد- پیکان تهران ساعت ۱۷:۴۵ ورزشگاه ثامن مشهد

تراکتورسازی تبریز- استقلال تهران ساعت ۱۷:۴۵ ورزشگاه یاگار امام تبریز

هفته بیست و نهم؛ بزرگداشت ولادت حضرت ابوالفضل(ع) و روز جانباز و گرامیداشت ولادت امام خمینی و بزرگداشت روز ملی خلیج فارس

شنبه ۹ اردیبهشت ۹۶

پدیده خراسان – استقلال تهران ساعت ۱۸ ورزشگاه ثامن مشهد

پیکان تهران- سایپا تهران ساعت ۱۸ ورزشگاه شهدا شهر قدس

نفت تهران – صبای قم ساعت ۱۸ ورزشگاه تختی تهران

استقلال خوزستان – گسترش فولاد تبریز ساعت ۱۸ ورزشگاه غدیر اهواز

ماشین سازی تبریز- سیاه جامگان مشهد ساعت ۱۸ ورزشگاه یادگار امام تبریز

صنعت نفت آبادان – فولاد خوزستان ساعت ۱۸ ورزشگاه تختی آبادان

فولاد مبارکه سپاهان- تراکتورسازی تبریز ساعت ۱۸ ورزشگاه نقش جهان اصفهان

پرسپولیس- ذوب آهن اصفهان ساعت ۱۸ ورزشگاه آزادی تهران

هفته سی ام؛ بزرگداشت روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر

پنجشنبه ۱۴اریبهشت ۹۶

سیاه جامگان مشهد- پرسپولیس ساعت ۱۸ ورزشگاه ثامن مشهد

گسترش فولاد تبریز- صنعت نفت آبادان ساعت ۱۸ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

سایپا تهران- ماشین سازی تبریز ساعت ۱۸ ورزشگاه پاس قوامین تهران

فولاد خوزستان- پیکان تهران ساعت ۱۸ ورزشگاه غدیر اهواز

ذوب آهن اصفهان – پدیده خراسان ساعت ۱۸ ورزشگاه فولادشهر اصفهان

تراکتورسازی تبریز- نفت تهران ساعت ۱۸ ورزشگاه یادگار امام تبریز

صبای قم – استقلال خوزستان ساعت ۱۸ ورزشگاه یادگار امام قم

استقلال تهران – فولاد مبارکه سپاهان ساعت ۱۸ ورزشگاه آزادی تهران