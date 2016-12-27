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۷ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۴۵

از سوی سازمان لیگ اعلام شد؛

برنامه کامل نیم فصل دوم لیگ برتر/ پرسپولیس - استقلال ۲۴ بهمن ماه

برنامه کامل نیم فصل دوم لیگ برتر/ پرسپولیس - استقلال ۲۴ بهمن ماه

سازمان لیگ برتر برنامه کامل دور برگشت مسابقات لیگ را اعلام کرد که بر این اساس مسابقات لیگ روز ۱۴ اردیبهشت ۹۶ به اتمام می‌رسد. روز ۲۴ بهمن ماه هم دیدار برگشت استقلال و پرسپولیس برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران برنامه نیم فصل دوم لیگ برتر شانزدهم فصل ۹۶-۹۵ را به شرح زیر اعلام کرد:

هفته شانزدهم؛ گرامیداشت تشکیل شورای انقلاب به فرمان امام خمینی(ره)
چهارشنبه ۲۲ دی ۹۵
صنعت نفت آبادان- صبای قم ساعت ۱۵  ورزشگاه تختی آبادان
پنجشنبه ۲۳ دی ۹۵
پیکان تهران- گسترش فولاد تبریز ساعت ۱۵ ورزشگاه شهدای شهرقدس
نفت تهران- استقلال تهران ساعت  ۱۶:۳۵ ورزشگاه تختی تهران
استقلال خوزستان- تراکتورسازی تبریز ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه غدیر اهواز
جمعه ۲۴ دی ۹۵
ماشین سازی تبریز- فولاد خوزستان ساعت ۱۴  ورزشگاه یادگار امام تبریز
پرسپولیس- سایپا ساعت ۱۶:۳۵ ورزشگاه آزادی تهران
پدیده- فولاد مبارکه سپاهان ساعت ۱۴  ورزشگاه ثامن مشهد
ذوب آهن اصفهان- سیاه جامگان مشهد ساعت ۱۵ ورزشگاه فولادشهر اصفهان

هفته هفدهم؛ بزرگداشت شهادت نواب صفوی و یارانش( فدائیان اسلام)
سه شنبه ۲۸ دی ۹۵
صبای قم- پیکان تهران ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه یادگار امام قم
استقلال تهران- استقلال خوزستان ساعت  ۱۶:۴۰ ورزشگاه آزادی تهران
تراکتورسازی تبریز- صنعت نفت آبادان ساعت  ۱۵ ورزشگاه یادگار امام تبریز
چهارشنبه ۲۹ دی ۹۵
سایپا تهران – ذوب آهن اصفهان ساعت  ۱۶:۴۰ ورزشگاه پاس قوامین
سیاه جامگان مشهد- پدیده خراسان ساعت ۱۵ ورزشگاه ثامن مشهد
فولادمبارکه سپاهان- نفت تهران ساعت  ۱۴:۳۰ ورزشگاه نقش جهان اصفهان
فولاد خوزستان- پرسپولیس ساعت ۱۶:۴۰  ورزشگاه غدیر اهواز
گسترش فولادتبریز- ماشین سازی تبریز ساعت ۱۵  ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

هفته هجدهم؛ بزرگداشت زاد روز حکیم ابوالقاسم فردوسی
یکشنبه ۳ بهمن ۹۵
ماشین سازی تبریز- صبای قم ساعت ۱۴ ورزشگاه یادگار امام تبریز
پیکان تهران- تراکتورسازی تبریز ساعت  ۱۵:۴۵ ورزشگاه شهدای شهر قدس
صنعت نفت آبادان- استقلال تهران ساعت  ۱۶:۴۵ ورزشگاه تختی آبادان
دوشنبه ۴ بهمن ۹۵
سایپا تهران- سیاه جامگان ساعت  ۱۵  ورزشگاه پاس قوامین تهران
استقلال خوزستان- فولاد مبارکه سپاهان ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه غدیر اهواز
پدیده خراسان – نفت تهران ساعت ۱۴:۴۵  ورزشگاه ثامن مشهد
پرسپولیس- گسترش فولاد تبریز ساعت ۱۶:۴۵  ورزشگاه آزادی تهران
ذوب آهن اصفهان- فولاد خوزستان ساعت  ۱۶:۴۰ ورزشگاه فولادشهر اصفهان

هفته نوزدهم، بزرگداشت دهه فجر و ورود امام(ره) به میهن اسلامی و آغاز دهه مبارک فجر
جمعه ۸ بهمن ۹۵
تراکتورسازی تبریز- ماشین سازی تبریز ساعت ۱۵ ورزشگاه یادگار امام تبریز
استقلال تهران- پیکان تهران ساعت ۱۶:۴۵ ورزشگاه آزادی تهران
شنبه ۹ بهمن ۹۵
صبای قم- پرسپولیس ساعت ۱۶:۵۰ ورزشگاه یادگار امام قم
نفت تهران- استقلال خوزستان ساعت ۱۶:۵۰ ورزشگاه تختی تهران
پدیده خراسان – سایپا تهران ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه ثامن مشهد
فولادمبارکه سپاهان- صنعت نفت آبادان ساعت ۱۵ ورزشگاه نقش جهان اصفهان
فولاد خوزستان – سیاه جامگان ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه غدیر اهواز
گسترش فولادتبریز- ذوب آهن اصفهان ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

هفته بیستم؛ بزرگداشت ولادت حضرت زینب(س) و تجلیل از خانواده شهدای انقلاب اسلامی
چهارشنبه ۱۳ بهمن ۹۵
ماشین سازی تبریز- استقلال تهران ساعت ۱۷ ورزشگاه یادگار امام تبریز
پنجشنبه ۱۴ بهمن ۹۵
پیکان تهران- فولاد مبارکه سپاهان  ساعت ۱۵ ورزشگاه شهدای شهر قدس
استقلال خوزستان – پدیده خراسان ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه غدیراهواز
ذوب آهن اصفهان – صبای قم ساعت  ۱۷ ورزشگاه فولادشهر اصفهان
سایپا تهران- فولاد خوزستان ساعت ۱۵ ورزشگاه پاس قوامین تهران
جمعه ۱۵ بهمن ۹۵
سیاه جامگان مشهد- گسترش فولاد تبریز ساعت ۱۵ ورزشگاه ثامن مشهد
صنعت نفت آبادان- نفت تهران ساعت ۱۷:۱۵ ورزشگاه تختی آبادان
یکشنبه ۱۷ بهمن ۹۵
پرسپولیس- تراکتورسازی تبریز ساعت  ۱۷ ورزشگاه آزادی

هفته بیست و یکم؛ گرامیداشت روز نیروی هوایی و بزرگداشت پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی
پنجشنبه ۲۱ بهمن ۹۵
صبای قم – سیاه جامگان ساعت  ۱۵ ورزشگاه یادگار امام قم
استقلال خوزستان- صنعت نفت آبادان ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه غدیر اهواز
نفت تهران- پیکان تهران ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه تختی تهران
گسترش فولاد تبریز- سایپا تهران ساعت ۱۵ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
پدیده خراسان- فولاد خوزستان ساعت  ۱۴:۳۰ ورزشگاه ثامن مشهد
فولاد مبارکه سپاهان- ماشین سازی تبریز ساعت ۱۶  ورزشگاه نقش جهان اصفهان
شنبه ۲۳ بهمن ۹۵
تراکتورسازی تبریز- ذوب آهن اصفهان ساعت ۱۸:۳۰  ورزشگاه یادگار امام تبریز
یکشنبه ۲۴ بهمن ۹۵
استقلال تهران – پرسپولیس ساعت متعاقبا اعلام می شود- ورزشگاه آزادی تهران

هفته بیست و دوم؛ بزرگداشت شهدای حادثه چوار(۲۳ بهمن ۱۳۶۵)
سه شنبه ۲۶ بهمن ۹۵
پیکان تهران- استقلال خوزستان ساعت ۱۵:۳۰  ورزشگاه شهدای شهرقدس
پنجشنبه۲۸  بهمن ۹۵
ذوب آهن اصفهان- استقلال تهران ساعت ۱۵ ورزشگاه فولادشهر اصفهان
پرسپولیس – فولاد مبارکه سپاهان ساعت  ۱۷:۱۰ ورزشگاه آزادی تهران
فولاد خوزستان- گسترش فولاد تبریز ساعت ۱۵ ورزشگاه غدیراهواز
جمعه ۲۹ بهمن ۹۵
سایپا تهران- صبای قم ساعت ۱۶ ورزشگاه پاس قوامین
سیاه جامگان مشهد- تراکتورسازی تبریز ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه ثامن مشهد
صنعت نفت آبادان- پدیده خراسان ساعت  ۱۶ ورزشگاه تختی آبادان
ماشین سازی تبریز- نفت تهران ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه یادگار امام تبریز

هفته بیست و سوم؛ روز احسان و نیکوکاری به نیازمندان( با همکاری کمیته امداد امام خمینی( ره))
جمعه ۱۳ اسفند ۹۵
صبای قم – فولاد خوزستان ساعت ۱۶ ورزشگاه یادگار امام قم
پدیده خراسان – گسترش فولاد تبریز ساعت ۱۵  ورزشگاه ثامن مشهد
تراکتورسازی تبریز- سایپا تهران ساعت ۱۷:۴۵ ورزشگاه یادگار امام تبریز
صنعت نفت آبادان- پیکان تهران ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه تختی آبادان
شنبه ۱۴ اسفند ۹۵
استقلال خوزستان – ماشین سازی تبریز ساعت ۱۶ ورزشگاه غدیر اهواز
استقلال تهران – سیاه جامگان مشهد ساعت ۱۷:۲۵  ورزشگاه آزادی تهران
یکشنبه ۱۵ اسفند ۹۵
فولاد مبارکه سپاهان – ذوب آهن اصفهان ساعت ۱۶ ورزشگاه نقش جهان اصفهان
نفت تهران – پرسپولیس ساعت ۱۷:۲۵  ورزشگاه تختی تهران

هفته بیست و چهارم؛ تاسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی(ره)
چهارشنبه ۱۸ اسفند ۹۵ 
سایپا تهران- استقلال تهران ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه تختی تهران
پنجشنبه ۱۹ اسفند ۹۵
ماشین سازی تبریز- صنعت نفت آبادان ساعت ۱۵:۳۰  ورزشگاه یادگار امام تبریز
ذوب آهن اصفهان- نفت تهران ساعت  ۱۷:۳۰ ورزشگاه فولادشهر اصفهان
پرسپولیس- استقلال خوزستان ساعت ۱۷:۳۰  ورزشگاه آزادی تهران
جمعه ۲۰ اسفند ۹۵
فولاد خوزستان- تراکتورسازی تبریز ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه غدیر اهواز
گسترش فولاد تبریز- صبای قم ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
پیکان تهران- پدیده خراسان ساعت ۱۶  ورزشگاه شهدا شهر قدس
سیاه جامگان مشهد- فولاد مبارکه سپاهان ساعت ۱۵ ورزشگاه ثامن مشهد

هفته بیست و پنجم؛ گرامیداشت شهادت حضرت امام علی النقی الهادی؛ روز جمهوری اسلامی و روز طبیعت
جمعه ۱۱ فروردین ۹۶
پیکان تهران- ماشین سازی تبریز ساعت ۱۷ ورزشگاه شهدا شهرقدس
نفت تهران- سیاه جامگان مشهد ساعت ۱۷ ورزشگاه تختی تهران
پدیده خراسان – صبای قم ساعت ۱۷ ورزشگاه ثامن مشهد
استقلال خوزستان- ذوب آهن اصفهان ساعت ۱۸:۵۰  ورزشگاه غدیر اهواز
شنبه ۱۲ فروردین ۹۶
فولاد مبارکه سپاهان- سایپا تهران ساعت ۱۷ ورزشگاه نقش جهان اصفهان
استقلال تهران – فولاد خوزستان ساعت ۱۸:۵۰ ورزشگاه آزادی تهران
تراکتورسازی تبریز- گسترش فولاد تبریز ساعت ۱۹:۱۵ ورزشگاه یادگار امام تبریز
صنعت نفت آبادان- پرسپولیس ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه تختی آبادان

هفته بیست و ششم؛ ولادت امام محمد تقی علیه السلام( جواد الائمه)
چهارشنبه ۱۶ فروردین ۹۶
پرسپولیس- پیکان تهران ساعت ۱۸:۵۰ ورزشگاه آزادی تهران
سیاه جامگان مشهد- استقلال خوزستان ساعت ۱۶ ورزشگاه ثامن مشهد
پنجشنبه ۱۷ فروردین ۹۶
ذوب آهن اصفهان- صنعت نفت آبادان ساعت ۱۷:۴۵ ورزشگاه فولادشهر اصفهان
گسترش فولاد تبریز- استقلال تهران ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
جمعه ۱۸ فروردین ۹۶
فولاد خوزستان- فولاد مبارکه سپاهان ساعت  ۱۹ ورزشگاه غدیراهواز
سایپا تهران- نفت تهران ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه پاس قوامین
ماشین سازی تبریز- پدیده خراسان ساعت۱۷ ورزشگاه یادگار امام تبریز
صبای قم- تراکتورسازی تبریز ساعت ۱۹ ورزشگاه یادگار امام قم

هفته بیست و هفتم؛ بزرگداشت عطار نیشابوری
جمعه ۲۵ فروردین ۹۶
فولاد مبارکه سپاهان – گسترش فولاد تبریز ساعت ۱۹ ورزشگاه نقش جهان
نفت تهران- فولاد خوزستان ساعت ۱۸ ورزشگاه تختی تهران
پدیده خراسان- تراکتورسازی تبریز ساعت ۱۷ ورزشگاه ثامن مشهد
صنعت نفت آبادان- سیاه جامگان مشهد ساعت ۱۸ ورزشگاه تختی آبادان
شنبه ۲۶ فروردین ۹۶
استقلال تهران- صبای قم ساعت ۱۹ ورزشگاه آزادی تهران
استقلال خوزستان- سایپا تهران ساعت ۱۹:۱۰ ورزشگاه غدیر اهواز
پیکان تهران- ذوب آهن اصفهان ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه شهدای شهر قدس
ماشین سازی تبریز- پرسپولیس ساعت ۱۷ ورزشگاه یادگار امام تبریز

هفته بیست و هشتم؛ بزرگداشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی زمینی
پنجشنبه ۳۱ فروردین ۹۶
پرسپولیس- پدیده خراسان ساعت ۱۷:۴۵ ورزشگاه آزادی تهران
گسترش فولاد تبریز – نفت تهران ساعت ۱۷:۴۵ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
ذوب آهن اصفهان- ماشین سازی تبریز ساعت۱۷:۴۵ ورزشگاه فولادشهر اصفهان
سایپا تهران- صنعت نفت آبادان ساعت ۱۷:۴۵ ورزشگاه پاس قوامین تهران
فولاد خوزستان- استقلال خوزستان ساعت ۱۷:۴۵  ورزشگاه غدیر اهواز
صبای قم – فولاد مبارکه سپاهان ساعت ۱۷:۴۵  ورزشگاه یادگار امام قم
سیاه جامگان مشهد- پیکان تهران ساعت ۱۷:۴۵  ورزشگاه ثامن مشهد
تراکتورسازی تبریز- استقلال تهران ساعت ۱۷:۴۵  ورزشگاه یاگار امام تبریز

هفته بیست و نهم؛ بزرگداشت ولادت حضرت ابوالفضل(ع) و روز جانباز و گرامیداشت ولادت امام خمینی و بزرگداشت روز ملی خلیج فارس
شنبه ۹ اردیبهشت ۹۶
پدیده خراسان – استقلال تهران ساعت ۱۸ ورزشگاه ثامن مشهد
پیکان تهران- سایپا تهران ساعت ۱۸  ورزشگاه شهدا شهر قدس
نفت تهران – صبای قم ساعت ۱۸  ورزشگاه تختی تهران
استقلال خوزستان – گسترش فولاد تبریز ساعت ۱۸  ورزشگاه غدیر اهواز
ماشین سازی تبریز- سیاه جامگان مشهد ساعت  ۱۸ ورزشگاه یادگار امام تبریز
صنعت نفت آبادان – فولاد خوزستان ساعت ۱۸  ورزشگاه تختی آبادان
فولاد مبارکه سپاهان- تراکتورسازی تبریز ساعت ۱۸  ورزشگاه نقش جهان اصفهان
پرسپولیس- ذوب آهن اصفهان ساعت ۱۸  ورزشگاه آزادی تهران

هفته سی ام؛ بزرگداشت روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر
پنجشنبه ۱۴اریبهشت ۹۶
 سیاه جامگان مشهد- پرسپولیس ساعت ۱۸ ورزشگاه ثامن مشهد
گسترش فولاد تبریز- صنعت نفت آبادان ساعت ۱۸  ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
سایپا تهران- ماشین سازی تبریز ساعت ۱۸  ورزشگاه پاس قوامین تهران
فولاد خوزستان- پیکان تهران ساعت ۱۸  ورزشگاه غدیر اهواز
ذوب آهن اصفهان – پدیده خراسان ساعت ۱۸  ورزشگاه فولادشهر اصفهان
تراکتورسازی تبریز- نفت تهران ساعت ۱۸  ورزشگاه یادگار امام تبریز
صبای قم – استقلال خوزستان ساعت  ۱۸ ورزشگاه یادگار امام قم
استقلال تهران – فولاد مبارکه سپاهان ساعت ۱۸  ورزشگاه آزادی تهران

کد مطلب 3861714

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    نظرات

    • سهیل طاهری IR ۱۷:۱۶ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
      0 0
      پاسخ
      آخه این چه وضع برنامه ریزی کردنه دربی رو که انداختین وسط هفته ، بازی های پرسپولیس هم تا پایان سال فقط یک بار تو روزهای تعطیل برگزار می شه این یعنی چی چرا همه چیز باید علیه پرسپولیس چیده بشه

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