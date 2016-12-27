برنامه کامل نیم فصل دوم لیگ برتر/ پرسپولیس - استقلال ۲۴ بهمن ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران برنامه نیم فصل دوم لیگ برتر شانزدهم فصل ۹۶-۹۵ را به شرح زیر اعلام کرد:
هفته شانزدهم؛ گرامیداشت تشکیل شورای انقلاب به فرمان امام خمینی(ره)
چهارشنبه ۲۲ دی ۹۵
صنعت نفت آبادان- صبای قم ساعت ۱۵ ورزشگاه تختی آبادان
پنجشنبه ۲۳ دی ۹۵
پیکان تهران- گسترش فولاد تبریز ساعت ۱۵ ورزشگاه شهدای شهرقدس
نفت تهران- استقلال تهران ساعت ۱۶:۳۵ ورزشگاه تختی تهران
استقلال خوزستان- تراکتورسازی تبریز ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه غدیر اهواز
جمعه ۲۴ دی ۹۵
ماشین سازی تبریز- فولاد خوزستان ساعت ۱۴ ورزشگاه یادگار امام تبریز
پرسپولیس- سایپا ساعت ۱۶:۳۵ ورزشگاه آزادی تهران
پدیده- فولاد مبارکه سپاهان ساعت ۱۴ ورزشگاه ثامن مشهد
ذوب آهن اصفهان- سیاه جامگان مشهد ساعت ۱۵ ورزشگاه فولادشهر اصفهان
هفته هفدهم؛ بزرگداشت شهادت نواب صفوی و یارانش( فدائیان اسلام)
سه شنبه ۲۸ دی ۹۵
صبای قم- پیکان تهران ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه یادگار امام قم
استقلال تهران- استقلال خوزستان ساعت ۱۶:۴۰ ورزشگاه آزادی تهران
تراکتورسازی تبریز- صنعت نفت آبادان ساعت ۱۵ ورزشگاه یادگار امام تبریز
چهارشنبه ۲۹ دی ۹۵
سایپا تهران – ذوب آهن اصفهان ساعت ۱۶:۴۰ ورزشگاه پاس قوامین
سیاه جامگان مشهد- پدیده خراسان ساعت ۱۵ ورزشگاه ثامن مشهد
فولادمبارکه سپاهان- نفت تهران ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه نقش جهان اصفهان
فولاد خوزستان- پرسپولیس ساعت ۱۶:۴۰ ورزشگاه غدیر اهواز
گسترش فولادتبریز- ماشین سازی تبریز ساعت ۱۵ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
هفته هجدهم؛ بزرگداشت زاد روز حکیم ابوالقاسم فردوسی
یکشنبه ۳ بهمن ۹۵
ماشین سازی تبریز- صبای قم ساعت ۱۴ ورزشگاه یادگار امام تبریز
پیکان تهران- تراکتورسازی تبریز ساعت ۱۵:۴۵ ورزشگاه شهدای شهر قدس
صنعت نفت آبادان- استقلال تهران ساعت ۱۶:۴۵ ورزشگاه تختی آبادان
دوشنبه ۴ بهمن ۹۵
سایپا تهران- سیاه جامگان ساعت ۱۵ ورزشگاه پاس قوامین تهران
استقلال خوزستان- فولاد مبارکه سپاهان ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه غدیر اهواز
پدیده خراسان – نفت تهران ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه ثامن مشهد
پرسپولیس- گسترش فولاد تبریز ساعت ۱۶:۴۵ ورزشگاه آزادی تهران
ذوب آهن اصفهان- فولاد خوزستان ساعت ۱۶:۴۰ ورزشگاه فولادشهر اصفهان
هفته نوزدهم، بزرگداشت دهه فجر و ورود امام(ره) به میهن اسلامی و آغاز دهه مبارک فجر
جمعه ۸ بهمن ۹۵
تراکتورسازی تبریز- ماشین سازی تبریز ساعت ۱۵ ورزشگاه یادگار امام تبریز
استقلال تهران- پیکان تهران ساعت ۱۶:۴۵ ورزشگاه آزادی تهران
شنبه ۹ بهمن ۹۵
صبای قم- پرسپولیس ساعت ۱۶:۵۰ ورزشگاه یادگار امام قم
نفت تهران- استقلال خوزستان ساعت ۱۶:۵۰ ورزشگاه تختی تهران
پدیده خراسان – سایپا تهران ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه ثامن مشهد
فولادمبارکه سپاهان- صنعت نفت آبادان ساعت ۱۵ ورزشگاه نقش جهان اصفهان
فولاد خوزستان – سیاه جامگان ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه غدیر اهواز
گسترش فولادتبریز- ذوب آهن اصفهان ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
هفته بیستم؛ بزرگداشت ولادت حضرت زینب(س) و تجلیل از خانواده شهدای انقلاب اسلامی
چهارشنبه ۱۳ بهمن ۹۵
ماشین سازی تبریز- استقلال تهران ساعت ۱۷ ورزشگاه یادگار امام تبریز
پنجشنبه ۱۴ بهمن ۹۵
پیکان تهران- فولاد مبارکه سپاهان ساعت ۱۵ ورزشگاه شهدای شهر قدس
استقلال خوزستان – پدیده خراسان ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه غدیراهواز
ذوب آهن اصفهان – صبای قم ساعت ۱۷ ورزشگاه فولادشهر اصفهان
سایپا تهران- فولاد خوزستان ساعت ۱۵ ورزشگاه پاس قوامین تهران
جمعه ۱۵ بهمن ۹۵
سیاه جامگان مشهد- گسترش فولاد تبریز ساعت ۱۵ ورزشگاه ثامن مشهد
صنعت نفت آبادان- نفت تهران ساعت ۱۷:۱۵ ورزشگاه تختی آبادان
یکشنبه ۱۷ بهمن ۹۵
پرسپولیس- تراکتورسازی تبریز ساعت ۱۷ ورزشگاه آزادی
هفته بیست و یکم؛ گرامیداشت روز نیروی هوایی و بزرگداشت پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی
پنجشنبه ۲۱ بهمن ۹۵
صبای قم – سیاه جامگان ساعت ۱۵ ورزشگاه یادگار امام قم
استقلال خوزستان- صنعت نفت آبادان ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه غدیر اهواز
نفت تهران- پیکان تهران ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه تختی تهران
گسترش فولاد تبریز- سایپا تهران ساعت ۱۵ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
پدیده خراسان- فولاد خوزستان ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه ثامن مشهد
فولاد مبارکه سپاهان- ماشین سازی تبریز ساعت ۱۶ ورزشگاه نقش جهان اصفهان
شنبه ۲۳ بهمن ۹۵
تراکتورسازی تبریز- ذوب آهن اصفهان ساعت ۱۸:۳۰ ورزشگاه یادگار امام تبریز
یکشنبه ۲۴ بهمن ۹۵
استقلال تهران – پرسپولیس ساعت متعاقبا اعلام می شود- ورزشگاه آزادی تهران
هفته بیست و دوم؛ بزرگداشت شهدای حادثه چوار(۲۳ بهمن ۱۳۶۵)
سه شنبه ۲۶ بهمن ۹۵
پیکان تهران- استقلال خوزستان ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه شهدای شهرقدس
پنجشنبه۲۸ بهمن ۹۵
ذوب آهن اصفهان- استقلال تهران ساعت ۱۵ ورزشگاه فولادشهر اصفهان
پرسپولیس – فولاد مبارکه سپاهان ساعت ۱۷:۱۰ ورزشگاه آزادی تهران
فولاد خوزستان- گسترش فولاد تبریز ساعت ۱۵ ورزشگاه غدیراهواز
جمعه ۲۹ بهمن ۹۵
سایپا تهران- صبای قم ساعت ۱۶ ورزشگاه پاس قوامین
سیاه جامگان مشهد- تراکتورسازی تبریز ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه ثامن مشهد
صنعت نفت آبادان- پدیده خراسان ساعت ۱۶ ورزشگاه تختی آبادان
ماشین سازی تبریز- نفت تهران ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه یادگار امام تبریز
هفته بیست و سوم؛ روز احسان و نیکوکاری به نیازمندان( با همکاری کمیته امداد امام خمینی( ره))
جمعه ۱۳ اسفند ۹۵
صبای قم – فولاد خوزستان ساعت ۱۶ ورزشگاه یادگار امام قم
پدیده خراسان – گسترش فولاد تبریز ساعت ۱۵ ورزشگاه ثامن مشهد
تراکتورسازی تبریز- سایپا تهران ساعت ۱۷:۴۵ ورزشگاه یادگار امام تبریز
صنعت نفت آبادان- پیکان تهران ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه تختی آبادان
شنبه ۱۴ اسفند ۹۵
استقلال خوزستان – ماشین سازی تبریز ساعت ۱۶ ورزشگاه غدیر اهواز
استقلال تهران – سیاه جامگان مشهد ساعت ۱۷:۲۵ ورزشگاه آزادی تهران
یکشنبه ۱۵ اسفند ۹۵
فولاد مبارکه سپاهان – ذوب آهن اصفهان ساعت ۱۶ ورزشگاه نقش جهان اصفهان
نفت تهران – پرسپولیس ساعت ۱۷:۲۵ ورزشگاه تختی تهران
هفته بیست و چهارم؛ تاسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی(ره)
چهارشنبه ۱۸ اسفند ۹۵
سایپا تهران- استقلال تهران ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه تختی تهران
پنجشنبه ۱۹ اسفند ۹۵
ماشین سازی تبریز- صنعت نفت آبادان ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه یادگار امام تبریز
ذوب آهن اصفهان- نفت تهران ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه فولادشهر اصفهان
پرسپولیس- استقلال خوزستان ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه آزادی تهران
جمعه ۲۰ اسفند ۹۵
فولاد خوزستان- تراکتورسازی تبریز ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه غدیر اهواز
گسترش فولاد تبریز- صبای قم ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
پیکان تهران- پدیده خراسان ساعت ۱۶ ورزشگاه شهدا شهر قدس
سیاه جامگان مشهد- فولاد مبارکه سپاهان ساعت ۱۵ ورزشگاه ثامن مشهد
هفته بیست و پنجم؛ گرامیداشت شهادت حضرت امام علی النقی الهادی؛ روز جمهوری اسلامی و روز طبیعت
جمعه ۱۱ فروردین ۹۶
پیکان تهران- ماشین سازی تبریز ساعت ۱۷ ورزشگاه شهدا شهرقدس
نفت تهران- سیاه جامگان مشهد ساعت ۱۷ ورزشگاه تختی تهران
پدیده خراسان – صبای قم ساعت ۱۷ ورزشگاه ثامن مشهد
استقلال خوزستان- ذوب آهن اصفهان ساعت ۱۸:۵۰ ورزشگاه غدیر اهواز
شنبه ۱۲ فروردین ۹۶
فولاد مبارکه سپاهان- سایپا تهران ساعت ۱۷ ورزشگاه نقش جهان اصفهان
استقلال تهران – فولاد خوزستان ساعت ۱۸:۵۰ ورزشگاه آزادی تهران
تراکتورسازی تبریز- گسترش فولاد تبریز ساعت ۱۹:۱۵ ورزشگاه یادگار امام تبریز
صنعت نفت آبادان- پرسپولیس ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه تختی آبادان
هفته بیست و ششم؛ ولادت امام محمد تقی علیه السلام( جواد الائمه)
چهارشنبه ۱۶ فروردین ۹۶
پرسپولیس- پیکان تهران ساعت ۱۸:۵۰ ورزشگاه آزادی تهران
سیاه جامگان مشهد- استقلال خوزستان ساعت ۱۶ ورزشگاه ثامن مشهد
پنجشنبه ۱۷ فروردین ۹۶
ذوب آهن اصفهان- صنعت نفت آبادان ساعت ۱۷:۴۵ ورزشگاه فولادشهر اصفهان
گسترش فولاد تبریز- استقلال تهران ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
جمعه ۱۸ فروردین ۹۶
فولاد خوزستان- فولاد مبارکه سپاهان ساعت ۱۹ ورزشگاه غدیراهواز
سایپا تهران- نفت تهران ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه پاس قوامین
ماشین سازی تبریز- پدیده خراسان ساعت۱۷ ورزشگاه یادگار امام تبریز
صبای قم- تراکتورسازی تبریز ساعت ۱۹ ورزشگاه یادگار امام قم
هفته بیست و هفتم؛ بزرگداشت عطار نیشابوری
جمعه ۲۵ فروردین ۹۶
فولاد مبارکه سپاهان – گسترش فولاد تبریز ساعت ۱۹ ورزشگاه نقش جهان
نفت تهران- فولاد خوزستان ساعت ۱۸ ورزشگاه تختی تهران
پدیده خراسان- تراکتورسازی تبریز ساعت ۱۷ ورزشگاه ثامن مشهد
صنعت نفت آبادان- سیاه جامگان مشهد ساعت ۱۸ ورزشگاه تختی آبادان
شنبه ۲۶ فروردین ۹۶
استقلال تهران- صبای قم ساعت ۱۹ ورزشگاه آزادی تهران
استقلال خوزستان- سایپا تهران ساعت ۱۹:۱۰ ورزشگاه غدیر اهواز
پیکان تهران- ذوب آهن اصفهان ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه شهدای شهر قدس
ماشین سازی تبریز- پرسپولیس ساعت ۱۷ ورزشگاه یادگار امام تبریز
هفته بیست و هشتم؛ بزرگداشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی زمینی
پنجشنبه ۳۱ فروردین ۹۶
پرسپولیس- پدیده خراسان ساعت ۱۷:۴۵ ورزشگاه آزادی تهران
گسترش فولاد تبریز – نفت تهران ساعت ۱۷:۴۵ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
ذوب آهن اصفهان- ماشین سازی تبریز ساعت۱۷:۴۵ ورزشگاه فولادشهر اصفهان
سایپا تهران- صنعت نفت آبادان ساعت ۱۷:۴۵ ورزشگاه پاس قوامین تهران
فولاد خوزستان- استقلال خوزستان ساعت ۱۷:۴۵ ورزشگاه غدیر اهواز
صبای قم – فولاد مبارکه سپاهان ساعت ۱۷:۴۵ ورزشگاه یادگار امام قم
سیاه جامگان مشهد- پیکان تهران ساعت ۱۷:۴۵ ورزشگاه ثامن مشهد
تراکتورسازی تبریز- استقلال تهران ساعت ۱۷:۴۵ ورزشگاه یاگار امام تبریز
هفته بیست و نهم؛ بزرگداشت ولادت حضرت ابوالفضل(ع) و روز جانباز و گرامیداشت ولادت امام خمینی و بزرگداشت روز ملی خلیج فارس
شنبه ۹ اردیبهشت ۹۶
پدیده خراسان – استقلال تهران ساعت ۱۸ ورزشگاه ثامن مشهد
پیکان تهران- سایپا تهران ساعت ۱۸ ورزشگاه شهدا شهر قدس
نفت تهران – صبای قم ساعت ۱۸ ورزشگاه تختی تهران
استقلال خوزستان – گسترش فولاد تبریز ساعت ۱۸ ورزشگاه غدیر اهواز
ماشین سازی تبریز- سیاه جامگان مشهد ساعت ۱۸ ورزشگاه یادگار امام تبریز
صنعت نفت آبادان – فولاد خوزستان ساعت ۱۸ ورزشگاه تختی آبادان
فولاد مبارکه سپاهان- تراکتورسازی تبریز ساعت ۱۸ ورزشگاه نقش جهان اصفهان
پرسپولیس- ذوب آهن اصفهان ساعت ۱۸ ورزشگاه آزادی تهران
هفته سی ام؛ بزرگداشت روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر
پنجشنبه ۱۴اریبهشت ۹۶
سیاه جامگان مشهد- پرسپولیس ساعت ۱۸ ورزشگاه ثامن مشهد
گسترش فولاد تبریز- صنعت نفت آبادان ساعت ۱۸ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
سایپا تهران- ماشین سازی تبریز ساعت ۱۸ ورزشگاه پاس قوامین تهران
فولاد خوزستان- پیکان تهران ساعت ۱۸ ورزشگاه غدیر اهواز
ذوب آهن اصفهان – پدیده خراسان ساعت ۱۸ ورزشگاه فولادشهر اصفهان
تراکتورسازی تبریز- نفت تهران ساعت ۱۸ ورزشگاه یادگار امام تبریز
صبای قم – استقلال خوزستان ساعت ۱۸ ورزشگاه یادگار امام قم
استقلال تهران – فولاد مبارکه سپاهان ساعت ۱۸ ورزشگاه آزادی تهران
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