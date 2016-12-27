مسئولان باید خدمت به مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌ الله عبدالکریم عابدینی روز سه شنبه در دیدار با مدیرکل جدید و جمعی از کارکنان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین اظهارداشت: قزوین با قرار گرفتن در مسیر مواصلاتی استانهای کشور نیازمند توجه ویژه است.

وی افزود: به هرحال حوزه حمل و نقل سهم مهمی در امنیت کشور دارد و مدیریت علمی، اصولی و منطقی آن موجب کاهش سوانح، تامین سلامت و ایمنی مردم و مسافران و در نهایت تقویت امنیت عمومی می شود.

عابدینی بیان کرد:باید مدیریت در حوزه حمل و نقل را جدی بگیریم زیرا با سلامت، آسایش و ایمنی مردم سروکار دارد و هر گونه کم کاری و کوتاهی در این حوزه زیانبار و آسیب رسان است.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با اشاره به اهمیت راهداری و شبکه حمل و نقل جاده‌ای گفت: در کنار استفاده از تجهیزات به روز و مدرن در جاده ها باید آموزش رانندگان را هم جدی بگیرید و از مدیرانی قوی در حوزه راهداری استفاده کنید تا کارها معطل نماند.

وی افزود: داشتن تخصص در حوزه حمل و نقل و راهداری بسیار مهم است و باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

امام‌جمعه قزوین یادآورشد: نظارت بر امور حتما باید در اولویت مدیرکل محترم باشدو عملکرد همه مدیران میانی و کارکنان بدقت رصد شود تا به اهداف پیش بینی شده دست یابید.

آیت الله عابدینی کاردرحوزه حمل ونقل راسخت و پر خطر دانست و اظهارداشت:حضورشما راهداران در فصول مختلف در سرما و گرما و بویژه مواقع بروز حادثه در جاده ها امیدبخش است و جای تقدیر دارد.

وی اظهارامیدواری کرد باتعامل مناسب بین دستگاههای خدمات رسان وتامین نیروی انسانی وتجهیزات لازم سفر های ایمنی برای شهروندان در جاده های مواصلاتی استان رقم بخورد.

در این مراسم افشین پیرنون مدیرکل جدید راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین گزارشی از وضعیت راه های استان و کارهای انجام شده برای ایمن سازی جاده ها و کاهش سوانح ارائه کرد.