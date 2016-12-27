به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی پهلوانی، قهرمانی کشور در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان، روزهای ۸ تا ۱۰ دی ماه در سالن شهید بهشتی مشهد برگزار می شود که عبدالرضا کارگر، سام تفضلی، نادر صدیقی و ابراهیم خیرالله زاده بعنوان اعضای کمیته فنی بر این مسابقات نظارت خواهند داشت.

همچنین در روز جمعه ۱۰ دی ماه و در پایان رقابت های کشتی پهلوانی بزرگسالان قهرمانی کشور، بازوبند پهلوانی سال ۹۵ نیز بر بازوی پهلوان ایران بسته خواهد شد و ۳۰ سکه بهار آزادی به وی اهدا می شود.

ضمن اینکه به نفرات اول سایر اوزان نیز ۵ سکه بهار آزادی اهداء خواهد شد.