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۷ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۵۲

اعضای کمیته فنی رقابت‌های کشتی پهلوانی معرفی شدند

اعضای کمیته فنی رقابت‌های کشتی پهلوانی معرفی شدند

اعضای کمیته فنی رقابت‌های کشتی پهلوانی، قهرمانی کشور در مشهد معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی پهلوانی، قهرمانی کشور در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان، روزهای ۸ تا ۱۰ دی ماه در سالن شهید بهشتی مشهد برگزار می شود که عبدالرضا کارگر، سام تفضلی، نادر صدیقی و ابراهیم خیرالله زاده بعنوان اعضای کمیته فنی بر این مسابقات نظارت خواهند داشت.

همچنین در روز جمعه ۱۰ دی ماه و در پایان رقابت های کشتی پهلوانی بزرگسالان قهرمانی کشور، بازوبند پهلوانی سال ۹۵ نیز بر بازوی پهلوان ایران بسته خواهد شد و ۳۰ سکه بهار آزادی به وی اهدا می شود.

ضمن اینکه به نفرات اول سایر اوزان نیز ۵ سکه بهار آزادی اهداء خواهد شد.

کد مطلب 3861727

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