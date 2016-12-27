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۷ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۲۵

جانشین بسیج اساتید گلستان:

۹ دی نماد ایستادگی مردم به‌پای نظام است

۹ دی نماد ایستادگی مردم به‌پای نظام است

گرگان- مسئول بسیج اساتید استان گلستان گفت: ۹ دی نماد ایستادگی مردم به‌پای نظام است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مهقانی عصر سه‌شنبه در نشست بصیرت افزایی «من انقلابیم» که با حضور اساتید استان گلستان برگزار شد، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند «۹ دی بر خواسته از بصیرت است» و درواقع در ۹ دی مردم نشان دادند به‌پای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایستادند.

وی با تأکید بر اینکه ۹ دی نباید در تاریخ انقلاب به فراموشی سپرده شود، گفت: ۹ دی مبحث بسیار مهمی در انقلاب اسلامی است و مردم در این روز ثابت کردند ولایت مدار هستند.

مهقانی تصریح کرد: این روز نقش خواص، سرانه فتنه، تشکلهای مردمی، نخبگان و ... را مشخص کرد و از آن می‌توان به‌عنوان یک تجربه ماندگار نام برد.

وی بابیان اینکه شهدای ما در هشت سال دفاع مقدس به وفاداری به ولایت‌فقیه تأکید داشتند اظهار کرد: حضور انقلابی مردم و ایستادگی به‌پای نظام جمهوری اسلامی مهم‌ترین دست آورد ۹ دی بود.

جانشین بسیج اساتید گلستان گفت: مردم در ۹ دی نشان دادند که به‌هیچ‌وجه حاضر نمیشوند که از آرمانهای انقلاب اسلامی و رهبری خود دست بکشند و تاآخرین‌نفس از انقلاب اسلامی دفاع خواهند کرد.

کد مطلب 3861730

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