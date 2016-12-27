زمان سخن گفتن از رفتن بشار اسد گذشته است/ «جانسون» حرفه ای نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سخنگوی وزارت خارجه روسیه به اظهارات وزیر خارجه انگلستان درباره سوریه واکنش نشان داد.

در همین راستا، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد: از «بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس درخواست می کنم که اظهارات سیاسی خود درباره سوریه را تغییر دهد. زیرا سخن گفتن از رفتن «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه به گذشته تعلق دارد.

وی در ادامه سخنان خود در واکنش به اظهارات جانسون مبنی بر لزوم کناره گیری بشار اسد تصریح کرد که به خوبی درک می کنم بوریس جانسون بیش از حد غیرحرفه ای است؛ این سخنان را فقط تروریست ها بیان می کنند.

گفتنی است، بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس اخیرا مدعی شده بود که بشار اسد رئیس جمهور سوریه باید از این کشور برود.