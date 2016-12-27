۱۲هزار روستای کشور گازرسانی شد/ظرفیت بالای ایران در صادرات گاز

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عراقی عصر سه شنبه در نشست خبری در گرگان اظهار کرد: شرکت ملی گاز شرکتی سرویس دهنده و عملیاتی است که نقش مهم و اساسی در اقتصاد و محیط زیست دارد.

وی مهم ترین نقش شرکت ملی گاز را در اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: اقتصاد کشور در ۱۰۰ سال گذشته متکی بر نفت بوده اما امروز مبتنی بر گاز است و این تفاوت اصلی شرکت ملی گاز و نفت است.

معاون وزیر نفت ادامه داد: اقتصاد مبتنی بر گاز دارای نقش رفاهی برای مردم و حفظ محیط زیست است و باعث حرکت در اقتصاد خرد شده و اشتغال ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه همه دولت ها در شرکت ملی گاز تلاش کرده اند، تصریح کرد: اوج گاز رسانی به روستاهای کشور در سه سال دولت تدبیر و امید انجام شده است.

۹۰درصد روستاهای کشور گازرسانی می شود

وی از گازرسانی به ۱۲هزار روستا در سه سال گذشته خبر داد و اضافه کرد: سالانه بین ۴ تا ۵ هزار روستا در این دولت گازرسانی شده و امیدواریم تا پایان دولت تدبیر و امید ۹۰ درصد روستاهای کشور گازرسانی شود.

عراقی با بیان اینکه امسال گازرسانی به کلیه شهرهای کشور به اتمام می رسد، خاطرنشان کرد: تاکنون ۷۵ایستگاه تقویت فشار به بهره برداری رسیده و پنج ایستگاه هم به زودی بهره برداری می شود.

وی بیان کرد: با وجود ۳۰۰ هزار کیلومتر شبکه و خطوط انتقال ایران دارای بزرگ ترین شرکت گازی در جهان است.

مدیرعامل شرکت گاز همچنین گفت: حفظ و نگهداری و همچنین پایداری این شبکه و رساندن گاز مطلوب به گونه ای که مردم احساس راحتی، امنیت و آسایش کنند از وظایف شرکت ملی گاز است.

وی خوب مصرف کردن را هم از وظایف مردم در قبال شرکت ملی گاز دانست و افزود: در صورت صرفه جویی و حرکت بر محور رعایت مقررات ایران پتانسیل بالایی در صادرات گاز و ارز آوری در این حوزه دارد.

وی ادامه داد: مذاکره هایی در این حوزه صورت گرفته و امیدواریم در آینده نزدیک ایران به صادرکننده قوی سوآپ یا فروش گاز تبدیل شود.

عراقی تصریح کرد: شرکت ملی گاز در کنار حفظ و نگهداری از خطوط در حال آماده سازی بستر برای ورود به بازار جهانی است.

عراقی با یادآوری اینکه گازرسانی به روستاهای کشور بیشترین حجم و بودجه را در سال های اخیر به خود اختصاص داده است، بیان کرد: این گازرسانی بدون منابع دولتی و با استفاده از ترفندی به نام بند قاف که از محل فروش گاز به صنایع، نیروگاه ها و بخش خانگی که از سوخت میان تقطیر استفاده نمی کنند تامین شده است.

۶۸ درصد جمعیت کشور از گاز بهره مند شده اند

معاون وزیر نفت از بهره مندی ۶۸ درصد از جمعیت کشور از گاز طبیعی خبر داد و خاطرنشان کرد: هم اکنون ۹۵ درصد جمعیت شهری و ۶۸ درصد جمعیت روستایی از گاز طبیعی بهره مند هستند.

وی یادآور شد: هم اکنون گلستان با بهره مندی ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۸۸ درصد جمعیت روستایی از استان های مطلوب در این حوزه است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از گازرسانی به ۳۰ روستا و شهر زاهدان تا پایان سال خبر داد و اظهار کرد: در سال آینده نیز گازرسانی به ۶۰ روستا در کشور انجام می شود.