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۷ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۲۷

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فاریاب ۵ بار لرزید/وقوع زمین لرزه ۴.۷ریشتری

فاریاب ۵ بار لرزید/وقوع زمین لرزه ۴.۷ریشتری

کرمان – پنج زمین لرزه ۳.۷، ۴.۴، ۴.۷، ۳.۹ و ۳.۳ ریشتری ظرف مدت ۳۰ دقیقه در فاریاب واقع در جنوب استان کرمان به وقوع پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر راس ساعت ۱۵ و ۴۸ دقیقه فاریاب در جنوب استان کرمان را تکان داد.

این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۲۸.۱۹۶ درجه و طول جغرافیایی ۵۷.۳۹۰ درجه در عمق ۱۰ کیلومتری از سطح زمین به وقوع پیوست.

زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۴ ریشتر راس ساعت ۱۵ و ۵۶ دقیقه بار دیگر فاریاب را در عمق ۱۱ کیلومتری سطح زمین تکان داد.

سومین زمین لرزه با شدت ۴.۷ ریشتر در ۱۲ کیلومتری زمین در ساعت ۱۶ و ۱۱ دقیقه به وقوع پیوست و یک دقیقه بعد از این زمین لرزه مردم فاریاب شاهد وقوع زمین لرزه دیگری با شدت ۳.۹ ریشتر بودند که عمق آن در ۱۰ کیلومتری سطح زمین بود.

آخرین زمین لرزه نیز در ساعت ۱۶ و ۱۷ دقیقه در بزرگی ۳.۲ ریشتر در عمق ۱۳ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

کد مطلب 3861751

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