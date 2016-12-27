رفع بیسوادی نیازمند کار و اقدام جهادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فیروزی بعد از ظهر امروز در جمع مسئولین آموزش و پرورش و دست اندرکاران حوزه سواد آموزی استان، سواد آموزی را یک فریضه دینی عنوان کرد و گفت: مهم ترین و اساسی ترین نیاز کشور مبارزه با بی سوادی و تلاش برای با سواد کردن آحاد جامعه است .

وی با گرامیداشت هفتم دیماه سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی، از اهتمام مدیر کل آموزش و پرورش، معاون و دست اندرکاران سواد آموزی استان ، آموزش دهندگان، مدیران مدارس و معلمان و همکاری کلیه دستگاه ها و نهادها در پیگیری برنامه های سواد آموزی تقدیر کرد و گفت: من به نمایندگی از استاندار کردستان و مجموعه مدیریتی استان از زحمات و اقدامات صورت گرفته تشکر می کنم.

فیروزی با اشاره به فرمان تاریخی حضرت امام ( ره ) مبنی بر تشکیل نهضت سواد آموزی گفت: تاکید امام راحل مبنی بر تبدیل ایران به مدرسه در راستای تشکیل جامعه دانایی محور بوده و با تبدیل شدن کشور به مدرسه، همه جا مدرسه، هر با سواد آموزش دهنده و دانایی محوری در ابعاد زندگی و جامعه ساری و جاری خواهد بود .

وی جامعه دانایی محور را توسعه یافته و الگو دانست و اظهار داشت: فرمان تاریخی امام راحل هنوز هم به قوت خود باقی است و همه ما مستمع و مجری این پیام هستیم و یکی از تاکیدات حضرت امام در این راستا، برداشتن تشریفات و ایجاد عزم همگانی و پیگیری سواد آموزی به صورت جهادی است و این پیام در کردستان شنونده داشته و متولیان امر به خوبی این پیام را درک و در راستای اجرایی کردن آن گام برداشته اند .

فیروزی سواد و آموزش را حق مسلم هر فرد دانست و با بیان اینکه هر کسی حق برخورداری از نعمت سواد را دارد ، بسط عدالت را از خصوصیات و ویژگی جامعه اسلامی عنوان کرد و مهم ترین عدالت مورد نیاز هر جامعه را عدالت آموزشی و ایجاد زمینه و بستر برای بهره گیری آحاد جامعه از نعمت سواد دانست تا فرد امکان خواندن و نوشتن را داشته باشد تا سواد آموزی موجب شکوفایی فرد شده چرا که در سایه شکوفایی و دانش است که توسعه اتفاق می افتد .

وی افزود: فردی که سواد یاد می گیرد شکوفا شده و در پرتو کسب علم و دانش رابطه او با جامعه ، گروه و خانواده بهتر می شود و در همه عرصه توانمند ظاهر خواهد شد.

معاون استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امروز به برکت تبعیت از پیام بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ، کشور عزیزمان جزو پیشرو ترین کشورها در زمینه آموزش سواد می باشد و تاثیر این حرکت در شکوفایی همه جانبه کشور نمایان است .

وی انسجام اجتماعی را از برکات سواد و دانایی دانست و با اشاره به وضعیت کشورهای منطقه، قدرت ایران اسلامی در منطقه را ناشی از توانمندی و دانایی محوری بر شمرد .

فیروزی با اشاره به ارائه خدمات مختلف توسط افراد در جامعه ، گفت : فعالیت شما زیر بنای همه خدمات است چرا که تولید سواد ، فکر و اندیشه موجب شکوفایی و توانمندی افراد خواهد شد .

در ابتدای این نشست مدیر کل آموزش و پرورش کردستان گزارشی از اقدامات و موفقیت های حوزه سواد آموزی استان را ارائه کرد.