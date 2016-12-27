  1. استانها
  2. قزوین
۷ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۳۳

معاون استاندار قزوین:

نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی در بوئین زهرا احداث می شود

نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی در بوئین زهرا احداث می شود

قزوین- معاون اقتصادی استانداری قزوین گفت: در راستای تامین انرژی صنایع و ایجاد اشتغال بزودی عملیات احداث نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی بویین زهرا با یک هزار میلیارد تومان اعتبار آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، روز سه شنبه در جلسه بررسی ایجاد نیروگاههای پاک در قزوین که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: در شرایطی که دولت با محدودیت منابع اعتباری روبروست و نیازمند اجرای طرح های عمرانی و توسعه هستیم باید بتوانیم بخش خصوصی را وارد کار کنیم.

معاون امور اقتصادی استاندار قزوین گفت: همه مأموریت داریم در راستای جذب سرمایه گذار برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استان تلاش کنیم و نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی بوئین زهرا از مهمترین طرح های سرمایه گذاری استان است که می تواند به اشتغال منطقه و توسعه صنایع کمک موثری کند.

حبیبی افزود :درهمه استانها شاهد ایجاد بستر مناسب و رقابتی تنگاتنگ برای جذب سرمایه گذار هستیم وما نیز در قزوین با این همه ظرفیت باید بتوانیم انگیزه حضور سرمایه گذاران را تقویت کنیم.

وی تصریح کرد:مسابقه جذب سرمایه گذاری در سراسر کشور آغاز شده و در استان قزوین نیز از مدیران  دستگاه ها انتظار داریم در جهت سهولت در اعطای مجوزها تلاش کنند.

حبیبی یادآورشد: نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی در ۵۰ هکتار از اراضی غیر زراعی و بیابانی بوئین زهرا ساخته می شود و تمام مجوزهای زیست محیطی برای راه اندازی این نیروگاه دریافت شده است.

معاون امور اقتصادی استاندار ی اضافه کرد: از مجموع  ۱۲ نیروگاه در دست احداث کشور یک مورد به استان قزوین اختصاص یافته که این نیروگاه با همکاری و مشارکت وزارت نیرو با یک هزار میلیارد تومان اعتبار در شهرستان بویین زهرا ساخته می شود.

وی گفت: قزوین استانی صنعتی است و تولید انرژی برق بعنوان زیرساخت اصلی در صنعت محسوب می شود و در این راستا می تواند به رونق بخش و تامین نیازهای زیربنایی سرمایه گذاران در اجرای طرح ها کمک کند.

حبیبی اظهارداشت: در حال حاضر مجوزهای متعددی برای تولید انرژی صادر شده و سرمایه گذاران در حال طی مراحل اداری و اخذ مجوزها هستند که بخش زیادی از آنها تا پایان سالجاری اجرایی می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تصریح کرد: در صورت راه اندازی این نیروگاه بسیاری از مسائل زیست محیطی استان بویژه موضوع آلایندگی نیروگاه شهید رجایی کنترل خواهد شد.

وی گفت: این پروژه دارای کلاس F و منطبق با سیاست های زیست محیطی و مورد تأئید سازمان محیط زیست کشور است.

حبیبی از مدیران راه و شهرسازی، شرکت های گاز، آب و اداره محیط زیست خواست در مدت یک هفته نسبت به دادن مجوزهای لازم اقدام کنند.

کد مطلب 3861759

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها