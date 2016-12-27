نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی در بوئین زهرا احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، روز سه شنبه در جلسه بررسی ایجاد نیروگاههای پاک در قزوین که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: در شرایطی که دولت با محدودیت منابع اعتباری روبروست و نیازمند اجرای طرح های عمرانی و توسعه هستیم باید بتوانیم بخش خصوصی را وارد کار کنیم.

معاون امور اقتصادی استاندار قزوین گفت: همه مأموریت داریم در راستای جذب سرمایه گذار برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استان تلاش کنیم و نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی بوئین زهرا از مهمترین طرح های سرمایه گذاری استان است که می تواند به اشتغال منطقه و توسعه صنایع کمک موثری کند.

حبیبی افزود :درهمه استانها شاهد ایجاد بستر مناسب و رقابتی تنگاتنگ برای جذب سرمایه گذار هستیم وما نیز در قزوین با این همه ظرفیت باید بتوانیم انگیزه حضور سرمایه گذاران را تقویت کنیم.

وی تصریح کرد:مسابقه جذب سرمایه گذاری در سراسر کشور آغاز شده و در استان قزوین نیز از مدیران دستگاه ها انتظار داریم در جهت سهولت در اعطای مجوزها تلاش کنند.

حبیبی یادآورشد: نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی در ۵۰ هکتار از اراضی غیر زراعی و بیابانی بوئین زهرا ساخته می شود و تمام مجوزهای زیست محیطی برای راه اندازی این نیروگاه دریافت شده است.

معاون امور اقتصادی استاندار ی اضافه کرد: از مجموع ۱۲ نیروگاه در دست احداث کشور یک مورد به استان قزوین اختصاص یافته که این نیروگاه با همکاری و مشارکت وزارت نیرو با یک هزار میلیارد تومان اعتبار در شهرستان بویین زهرا ساخته می شود.

وی گفت: قزوین استانی صنعتی است و تولید انرژی برق بعنوان زیرساخت اصلی در صنعت محسوب می شود و در این راستا می تواند به رونق بخش و تامین نیازهای زیربنایی سرمایه گذاران در اجرای طرح ها کمک کند.

حبیبی اظهارداشت: در حال حاضر مجوزهای متعددی برای تولید انرژی صادر شده و سرمایه گذاران در حال طی مراحل اداری و اخذ مجوزها هستند که بخش زیادی از آنها تا پایان سالجاری اجرایی می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تصریح کرد: در صورت راه اندازی این نیروگاه بسیاری از مسائل زیست محیطی استان بویژه موضوع آلایندگی نیروگاه شهید رجایی کنترل خواهد شد.

وی گفت: این پروژه دارای کلاس F و منطبق با سیاست های زیست محیطی و مورد تأئید سازمان محیط زیست کشور است.

حبیبی از مدیران راه و شهرسازی، شرکت های گاز، آب و اداره محیط زیست خواست در مدت یک هفته نسبت به دادن مجوزهای لازم اقدام کنند.