۹ ساعت سرگردانی در فرودگاه نصیب مسافران خط هوایی مشهد- تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، پرواز شرکت هواپیمایی تابان به شماره ۶۲۲۱ که قرار بود ساعت ۷:۳۰ صبح سه شنبه، مشهد را به مقصد تهران ترک کند، با ۹ ساعت تاخیر انجام شد و در ساعت ۱۶:۳۰ پرواز این هواپیما بر روی تابلوی اطلاعات پرواز؛ اعلام شد.

گفتنی است؛ در طول این مدت نه تنها مسافران در فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد سرگردان بودند و هیچ گونه خدماتی مانند پذیرایی یا خدمات اقامتی توسط شرکت هواپیمایی به آنها ارائه نشد؛ بلکه علی رغم درخواست مکرر مسافران از شرکت هواپیمایی؛ هیچ یک از مدیران مربوطه نیز در جمع مسافران پرواز حاضر نشده و پاسخگو نبودند.