راز جنایت هولناک خیابان شهید برگی بیرجند افشا شد 

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، چهارم آذرماه امسال بود که خبری مبنی بر مرگ مشکوک و آتش سوزی منزلی واقع در خیابان شهید برگی شهرستان بیرجند به پلیس اعلام و بلافاصله مأموران کلانتری ۱۳به همراه تیم ویژه پلیس آگاهی استان در محل حاضر شدند.

با تلاش چند ساعته مأموران و گروه آتش نشان، شعله‌های حریق خاموش شد اما متأسفانه در این سانحه مادر و دختر خانواده جان خود را از دست دادند و پدر خانواده به علت شدت جراحات وارده به بیمارستان اعزام شد.

از آنجایی که وقوع حادثه غیر عادی به نظر می‌رسید بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس آگاهی، پزشکی قانونی و آتش نشانی قرار گرفت.

تحقیقات میدانی تیم رسیدگی کننده حاکی از آن بود که فوت مادر و دختر کاملا غیر طبیعی و آتش سوزی نیز عمدی است که پس از تأیید وقوع قتل رسیدگی به پرونده بلافاصله در دستور کار مأموران اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی استان قرار گرفت. سرنخ‌های پلیسی حاکی از قتل با انگیزه سرقت داشت.

سردار «مجید شجاع» فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی در رابطه با این پرونده گفت:با مشخص شدن وقوع قتل در این حادثه و اعلام مفقودیت خودروی صاحب خانه، فرضیه قتل با انگیزه سرقت قوّت گرفت و دستگیری قاتل یا قاتلان این جنایت توسط کارآگاهان ویژه قتل پلیس آگاهی پیگیری شد.

وی اظهار داشت: با تلاش شبانه روزی و اقدامات پیچیده فنی و اطلاعاتی کارآگاهان پلیس آگاهی استان تمامی افرادی که به منزل جان باختگان رفت و آمد داشتند شناسایی شدند و پس از هماهنگی با مقام قضائی به طور دقیق و فنی مورد بازجویی قرار گرفتند که در ‌نهایت فردی ۲۲ ساله که از شب حادثه مفقود شده بود به عنوان مظنون به قتل تحت تعقیب پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی ادامه داد: بررسی‌های پلیس حاکی از این بود که متهم متواری به استان سیستان و بلوچستان گریخته و خودروی سرقتی را فروخته است.

سردار شجاع گفت: خودروی سرقت شده در شهرستان نهبندان توسط پلیس شناسایی و کشف شد و با اعزام مأموران پلیس آگاهی به استان سیستان و بلوچستان محل اختفای متهم شناسایی شد که متهم قبل از رسیدن مأموران از مخفیگاه خود متواری شده بود.

وی اظهار داشت: متهم که تغییر چهره داده بود و هویت جعلی داشت با سرقت‌های پیاپی و جابجایی‌های مداوم قصد پنهان شدن داشت که با اعلام پلیس خراسان رضوی مبنی بر دستگیری فردی به اتهام کلاهبرداری و سرقت در یکی از شهرستان‌های این استان شناسایی و پرده از راز این جنایت هولناک برداشته شد.

سردار شجاع افزود: متهم ۲۲ ساله مظنون به قتل به پلیس آگاهی استان منتقل شد و بازجویی‌های پلیس از وی آغاز شد که در اعترافات خود به قتل مادر و کودک ۱۱ ساله با انگیزه سرقت اعتراف کرد.