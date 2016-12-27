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۷ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۵۰

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان:

زمین لرزه های فاریاب تلفات جانی نداشت/ترک خوردگی برخی منازل

زمین لرزه های فاریاب تلفات جانی نداشت/ترک خوردگی برخی منازل

کرمان - مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان با اشاره به اینکه پنج زمین لزره عصر امروز فاریاب خسارت جانی نداشت، گفت: بر اثر این زمین لرزه ها دو واحد مسکونی دچار ترک خوردگی جزئی شده است.

محسن صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع پنج زمین در فاریاب اظهار کرد: بزرگترین این زمین لرزه 4.7 ریشتر بود.

وی اظهار کرد: تاکنون گزارش خسارت جدی در منطقه نداشته ایم و تنها دو واحد مسکونی دچار ترک مویی شده است.

صالحی همچنین ابراز داشت: تا این لحظه گزارشی در خصوص مجروحیت ناشی از زمین لرزه نداشته ایم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان گفت: تقریبا تمامی بررسی های در منطقه زلزله زده فاریاب انجام شده است.

عصر امروز پنج زمین لرزه ۳.۷، ۴.۴، ۴.۷، ۳.۹ و ۳.۳ ریشتری ظرف مدت ۳۰ دقیقه در فاریاب واقع در جنوب استان کرمان به وقوع پیوست.

کد مطلب 3861774

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