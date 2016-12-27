زمین لرزه های فاریاب تلفات جانی نداشت/ترک خوردگی برخی منازل

محسن صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع پنج زمین در فاریاب اظهار کرد: بزرگترین این زمین لرزه 4.7 ریشتر بود.

وی اظهار کرد: تاکنون گزارش خسارت جدی در منطقه نداشته ایم و تنها دو واحد مسکونی دچار ترک مویی شده است.

صالحی همچنین ابراز داشت: تا این لحظه گزارشی در خصوص مجروحیت ناشی از زمین لرزه نداشته ایم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان گفت: تقریبا تمامی بررسی های در منطقه زلزله زده فاریاب انجام شده است.

عصر امروز پنج زمین لرزه ۳.۷، ۴.۴، ۴.۷، ۳.۹ و ۳.۳ ریشتری ظرف مدت ۳۰ دقیقه در فاریاب واقع در جنوب استان کرمان به وقوع پیوست.