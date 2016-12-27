راه ۶۰۰روستا همچنان بسته است/شمال کشور امشب میزبان موج جدید بارشی

خبرگزاری مهر، گروه استان ها - محمد میرزایی ناطق: استان های شمالغرب کشور به دلیل شرایط خاص اقلیمی و بویژه کوهستانی و نیز موقعیت جغرافیایی دروازه ورود سامانه های بارشی کشور بوده و تغییرات جوی نسبتا بیشتری نسبت به استان های دیگر کشور دارند.

سامانه های بارشی و سرد که معمولا از سمت غرب و از اروپا و دریای مدیترانه و نیز از سمت شمال به خصوص سیبری به کشور سراریز می شوند ابتدا استان های شمالغرب و غرب کشور را تحت تاثیر قرار می دهند.

با گذشت چندین روز از این بارش ها و حاکم شدن جوی پایدار هنوز راه های روستایی بسیاری در استان های آذربایجان غربی و شرقی مسدود مانده است از همین رو ورود این سامانه های باردار بارش های زیادی را به صورت برف و باران و سرما و یخبندان طولانی و سخت در شش ماهه دوم سال در استان های شمالغرب از جمله آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل و زنجان و نیز استان های غربی از جمله کردستان و همدان رقم می زنند.

سامانه اخیر که ابتدای هفته این مناطق را طی دو روز تحت تاثیر قرار داد، موجب بارش برف و اختلال تردد در محورهای مواصلاتی اصلی و فرعی و زندگی روزمره شهروندان این استان ها شد بطوریکه با گذشت چندین روز از این بارش ها و حاکم شدن جوی پایدار هنوز راه های روستایی بسیاری در استان های آذربایجان غربی و شرقی مسدود مانده است.

راه ارتباطی ۵۰۰ روستای آذربایجان شرقی همچنان بسته است

رئیس مرکز مدیریت راه های آذربایجان شرقی در این خصوص از بسته بودن راه ارتباطی ۵۰۰ روستای این استان به علت بارش شدید برف خبر می دهد و تاکید دارد که بارش برف اخیر در استان باعث شد تا راه ارتباطی تعداد زیادی از روستاهای استان بسته شوند ولی با تلاش راهداران در دو روز گشته شاهد باز شدن تعدادی از راه های روستایی بودیم.

علی هوشیار که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، با بیان اینکه بارشها راه ارتباطی ۸۲۰ روستا را مسدود کرده بود، تصریح کرد: با بازگشایی مسیر ۳۲۰ روستا، هنوز راه ارتباطی ۵۰۰ روستا در این استان بسته است.

به گفته وی ۱۵۰ روستا در شهرستان میانه، ۹۰ روستا در هشترود، ۸۰ روستا در بستان آباد، ۷۰ روستا در چاراویماق و ۶۰ روستا در مراغه همچنان بسته هستند.

رئیس مرکز مدیریت راه های آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه تلاش ها برای بازگشایی این راه های روستایی نیز ادامه دارد، یادآور شد: هم اکنون هزار و ۳۰ راهدار با ۶۶۰ دستگاه ماشین آلات راهداری در محورهای مختلف استان حضور شبانه روزی دارند تا مسیرهای مسدود بازگشایی شوند.

بسته بودن ۷۵ راه روستایی در آذربایجان غربی

استان آذربایجان غربی نیز با این مشکل همچنان دست و پنجه نرم می کند، چنانچه معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی از بسته بودن ۷۵ راه روستایی استان به جهت بارش سنگین برف در هفته جاری خبر می دهد.

ارسلان شکری با بیان اینکه با وجود بارش های برف و کولاک راه های اصلی و تمامی محورهای استان باز است، عنوان کرد: تا روز گذشته در اثر این بارش ها ۱۵۷ راه روستایی مسدود شده بود که با تلاش راهداران استان تاکنون راه روستایی ۸۲ روستا بازگشایی شده است.

وی با بیان اینکه عملیات بازگشایی راه های روستایی استان همچنان ادامه دارد، افزود: هم اکنون ۶۷ گروه راهداری آذربایجان غربی برای بازگشایی جاده‌های این استان در حال بازگشایی و برف روبی هستند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی با اشاره به استقرار اکیپ‌های راهداری در ۱۷ گردنه سخت گذر راههای اصلی متذکر شد: راه های مسدود شده در این استان بزودی بازگشایی می شوند.

اما در دو استان اردبیل و زنجان به دلیل میزان بارش های اخیر که از دو استان همجوار خود کمتر بود، هیچ راه روستایی مسدود نبوده و تردد در این محورهای فرعی تداوم دارد.

جاده خلخال – پونل تنها محور مسدود در استان اردبیل است

از سوی دیگر معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل استان اردبیل با اشاره به باز بودن تمام راه های روستایی این استان تاکید کرد که در حال حاضر تنها محور مسدود در این استان جاده خلخال – پونل در استان گیلان بوده و سایر راه های اصل و فرعی باز است.

علی یوسف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: این محور به دلیل شرایط ویژه و وقوع بهمن معمولا طی شش ماه سال مسدود بوده و تردد در آن جریان ندارد.

وی با تاکید بر اینکه سایر راه های استان اردبیل باز بوده و تردد در آنها جریان دارد، تاکید کرد که هم اکنون تمام راه های اصلی و فرعی و بویژه راه های روستایی این استان باز است.

با توجه به ورود سامانه بارشی جدید که از امشب باز استان های شمال غربی را تحت تاثیر قرار خواهد شد، بازگشایی سریع راه های روستایی مسدود شده ضرورت دارد، چراکه در صورت بارش های جدید انرژی عوامل راهداری و نیز سایر دستگاه های متولی به بازگشایی و روان سازی تردد در جاده های اصلی معطوف خواهد شد و این امر به تداوم بسته بودن راه های روستایی منتج خواهد شد.

فارغ از بحث راه های روستایی در چهار استان شمالغرب کشور تمام راه های اصلی و فرعی باز بوده و تردد در شرایط حاضر بدون مشکل در برخی استان ها و البته با شرایط ویژه از جمله بستن زنجیر چرخ در یکی دو استان جریان دارد و تمام مدیران راهداری استان های آذربایجان غربی، شرقی، زنجان و اردبیل به آن تاکید دارند.

تردد با زنجیر چرخ در جاده های جنوبی آذربایجان غربی

آذربایجان غربی از جمله استان های دارای شرایط خاص در تردد این روزها است، فرمانده پلیس راه آذربایجان غربی با تاکید به این بحث متذکر می شود که در حال حاضر به دلیل بارش سنگین برف طی هفته جاری تردد در جاده ها و محورها به خصوص جاده های جنوبی این استان با زنجیر چرخ امکانپذیر است.

سرهنگ عباس فرمانی با بیان اینکه در پی بارش برف سنگین، اغلب جاده های این استان برفی و مه آلود است عنوان کرد: همه راه های اصلی استان با وجود بارش برف باز است و تردد در آنها جریان دارد.

وی ادامه داد: به همت دستگاه های مرتبط، همه راه های آذربایجان غربی باز است ولی استفاده از زنجیر چرخ و حرکت با سرعت مطمئنه و بدون عجله یکی از اصولی است که نباید رانندگان از آن غافل باشند.

فرمانده پلیس راه آذربایجان غربی با اشاره به همراهی چهار هزار و ۲۳۰ نفر از نیروهای انتظامی در طرح زمستانی امسال اظهار داشت: علاوه بر آن ۲۴۷ دستگاه خودرو و موتورسیکلت پلیس راه و راهنمایی و رانندگی آذربایجان غربی در این طرح مورد استفاده قرار گرفته است.

تمام محورهای مواصلاتی آذربایجان شرقی باز است

فرمانده پلیس راه آذربایجان شرقی نیز در این خصوص گفت: تمام محورهای مواصلاتی اصلی استان باز است و مشکلی در این خصوص نداریم.

سرهنگ جواد ناموران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از یک شنبه با ورود سامانه بارشی فعال به استان شاهد بارش شدید برف و به تبع آن بسته شدن بیشتر راه ها بودیم که با تلاش راهداران بیشتر مسیرها خیلی سریع بازگشایی شد.

وی با اشاره به مسدود شدن اتوبان تبریز تهران طی روز گذشته به مدت چند ساعت یادآور شد: این محور با تلاش ماموران راهداری بعد از چند ساعت بازگشایی و هم اکنون تردد در آن جریان دارد.

روزهای کم حادثه در جاده های برفی زنجان

در عین حال رئیس پلیس راه استان زنجان از وقوع حوادث کم جاده ای در این استان با وجود بارش های اخیر برف خبر می دهد و تاکید دارد که با وجود بارش برف در نقاط مختلف استان و کولاک شدید در محورهای کوهستانی این استان مشکلی در زمینه تردد خودروها ایجاد نشد.

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی افزود: با توجه به بارش برف و باران طی هفته جاری خوشبختانه تصادف فوتی در جاده های استان زنجان رخ نداده است و تنها هفت مورد تصادف جرحی در محورهای استان رخ داد.

وی با بیان اینکه بیشتر این تصادفات درآزادراه های زنجان به تبریز و زنجان به قزوین اتفاق افتاده است، عنوان کرد: در حال حاضر تردد در جاده ها و گردنه های کوهستانی استان به خوبی برقرار است و مشکلی برای تردد وجود ندارد.

رئیس پلیس راه استان زنجان با بیان اینکه طرح زمستانی پلیس راه استان زنجان از ۱۵ آذرماه شروع شده است، ادامه داد: در این راستا پلیس‌راه با بیش از ۲۰۰ نیرو در قالب ۶۵ تیم به‌صورت گشت محسوس و نامحسوس در محورهای مواصلاتی استان زنجان حضور داشته و خدمات لازم را به رانندگان ارائه می دهند و طرح زمستانی امسال زودتر از سال‌های قبل اجرا شده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل استان اردبیل در این زمینه تردد در محورهای اصلی و فرعی استان را بدون مشکل دانست و عنوان کرد: تنها محور مسدود استان خلخال – پونل است و غیر از آن هیچ راه اصلی و فرعی در استان مسدود نیست.

علی یوسف زاده با بیان اینکه در زمان وقوع بارش بیشترین انرژی نیروهای راهداری برای روان سازی و بازگشایی جاده های اصلی بکار گرفته می شود، اضافه کرد: تداوم تردد در محورهای شریانی و راه های موصلاتی اصلی از مهمترین نکاتی است که در دستور قرار دارد.

وی با اشاره به آمادگی راهداری برای مقابله با هرگونه شرایط جوی و بارش برف در محورهای استان یادآور شد: این سازمان با بکارگیری ۲۲۹ دستگاه ماشین آلات سنگین ویژه راهداری و ۴۴۱ نیرو برای هرگونه شرایط جوی آماده است.

به گفته معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل استان این تعداد نیرو و امکانات در ۱۰ پایگاه مرکز شهرستان و ۱۲ راهدارخانه ثابت و سیار بکار گرفته شده و روزانه تردد و مشکلات جوی جاده ها را رصد می کنند.

فعالیت ۵۵ تیم خودوریی پلیس راه اردبیل در جاده ‌ها

فرمانده پلیس را استان اردبیل نیز در گفتگو با مهر با اشاره به تردد بدون مشکل در راه های اصلی و فرعی این استان یادآور شد: وضعیت فعلی راه های اصلی و فرعی استان کاملا مناسب و تردد بدون کوچکترین مشکلی در آنها جریان دارد.

سرهنگ حجت فتاحی افزود: تنها مسیر مسدود این استان جاده خلخال – پونل است که این محور نیز به دلیل ریزش بهمن بسته بوده و معمولا نیز برای ایمنی مسافران و رانندگان تردد در آن تا پایان زمستان جریان نمی یابد.

وی در عین حال به شرایط تردد در محور خلخال - اسالم اشاره کرد و بیان داشت: در این محور شرایط کاملا کوهستانی حکمفرماست و تردد معمولا در تمام ایام زمستان با زنجیر چرخ ممکن می شود اما طی روزهای اخیر به دلیل شرایط جوی مناسب و پایدار در ایام روز تردد بدون زنجیر چرخ نیز ممکن است.

فرمانده پلیس را استان با اشاره به فعالیت روزانه ۵۵ تیم خودرویی پلیس راه استان در محورهای اصلی و فرعی تاکید کرد که این نیروها با همکاری و تعامل نزدیک سایر عوامل از جمله اورژانس، هلال احمر، راهداری و تیم های امدادگران خودرو و... خدمات مطلوبی را در تامین ایمنی جاده ای ارائه می کنند.

ورود سامانه بارشی از امشب/ معادله جاده ها به هم می خورد

با این وجود سامانه بارشی که از امشب و از شمالغرب کشور وارد کشور خواهد شد، بی شک این شرایط را در جاده های مناطق مختلف استان های مذکور تغییر خواهد داد.

البته به نظر تاثیر این سامانه با توجه به اظهارات مدیرکل هواشناسی استان آذربایجان غربی و زنجان در این دو استان بیش از دو استان دیگر یعنی آذربایجان شرقی و اردبیل باشد. اما این بارش های ضعیف نیز می تواند در کمیت و کیفیت تردد و ایجاد اختلال در جاده های این استان ها موثر باشد.

اختلال تردد در جاده های کوهستانی آذربایجان غربی

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی آذربایجان غربی با اشاره به ورود موج جدید بارش‌ها از اوایل هفته آتی در این استان تصریح کرد: از اواخر وقت امروز سه شنبه با عبور امواج ناپایدار و زودگذر شاهد افزایش ابر، بارش پراکنده و مه آلودگی در جنوب استان خواهیم بود.

مهدی صابری بیان داشت: از فردا چهارشنبه بارش‌های شدید در مناطق جنوبی استان پیش‌بینی می‌شود بنابراین اختلال در تردد در جاده‌های کوهستانی جنوب استان به دور از انتظار نیست و لازم است رانندگان و نهادهای متولی تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.

وی با بیان اینکه از بعدازظهر سه شنبه تا ظهر چهارشنبه با عبور موجی ناپایدار وزودگذر در مناطق جنوبی ومرکزی استان بارش برف رخ خواهد داد، یادآور شد: براین اساس برای چهارشنبه هوایی ابری و مه‌آلود در کل استان و در جنوب استان نیز بارش‌های برف و کاهش تدریجی ابر پیش‌بینی می‌شود.

صابری با اعلام اینکه از اوایل هفته آینده موجی دیگر از بارش ها در استان فعال خواهد شد، تاکید کرد که اطلاعات تکمیلی در روزهای آینده اطلاع رسانی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در اغلب نقاط استان شاهد پدیده مه آلودگی هستیم که سبب کاهش میدان دید شده است گفت: با خروج ساماته بارشی، همچنانکه قبلا پیش بینی شده بود، درجه حرارت در اغلب نقاط استان استان از امروز سه شنبه کاهش محسوس پیدا کرده و چالدران با ۱۵ درجه زیرصفر سردترین شهر است.

پیش بینی بارش در جنوب استان اردبیل

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل نیز از پیش بینی بارش در مناطق جنوبی این استان طی دو روز آینده و با ورود سامانه بارشی جدید خبر داد و افزود: از امشب تغییرات جوی را در این استان شاهد خواهیم بود.

علی دولتی مهر با بیان اینکه از این رو بارش برف و باران را طی فردا پیش بینی کرده ایم، متذکر شد: تاثیر سامانه جدید بیشتر در مناطق جنوبی استان خواهد بود و البته در سایر مناطق نیز بارش های پراکنده را شاهد خواهیم بود.

وی تاثیر این سامانه را تا پایان روز چهارشنبه عنوان کرد و متذکر شد: پس از عبود سامانه بارشی، تا روز شنبه هفته آینده جو پایدار را در استان خواهیم داشت اما از روز یکشنبه تغییرات جدید را تجربه می کنیم.

آلودگی شهر تبریز از فردا کاهش می یابد

معاون اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی نیز با اشاره به ورود سامانه جدید بارشی از روز سه شنبه به استان افزود: این سامانه نسبت به سامانه های روزهای اخیر ضعیف تر است و روز چهارشنبه استان را ترک می کند.

محمد اشجعی ادامه داد: ولی با این وجود در برخی از نقاط استان و در ارتفاعات باعث بارش برف خواهد شد. در همین حال آلودگی شهر تبریز نیز از فردا کاهش می یابد.

وی ابراز داشت: در ۲۴ ساعت گذشته بیشینه دمای استان را سراب و اهر با شش درجه سانتی گراد بالای صفر داشتند و کمینه دما نیز با هشت درجه سانتی گراد زیر صفر مرند گزارش شد.

معاون اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی سپس ابراز داشت: هم اکنون دمای هوای تبریز منفی شش درجه است که نسبت به دیروز دو درجه گرمتر شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون در برخی نقاط شهر تبریز شاهد مه و غبار دود هستیم که از فردا از میزان آلودگی های شهر کاسته می شود.

بارش برف استان زنجان را فرا می گیرد

مدیر کل هواشناسی استان زنجان هم از ورود سامانه جدید بارشی همراه وزش باد به استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و اضافه کرد: از عصر امروز سه شنبه سامانه بارشی وارد استان می شود و تا اوایل روز پنجشنبه هوای استان زنجان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

احد یاغموری به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: با ورود سامانه جدید بارشی برف در سطح نقاط مختلف استان حاکم خواهد بود و محورهای کوهستانی و گردنه های استان را کولاک شدید فرا خواهد گرفت.

وی همچنین از وقوع وزش باد در استان طی چند روزآینده خبر داد و یاد آور شد: وزش باد روز چهارشنبه تشدید و دمای استان تا روز چهارشنبه دو درجه سرد می شود.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان به گرمترین و خنک ترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: آببر با۱۶ درجه سانتی گراد بالای صفر گرمترین و قیدار زنجان با ۱۲درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مناطق استان در ۲۴ ساعت گذشته بودند.

یاغموری به دمای فعلی زنجان اشاره کرد و گفت: دمای زنجان ۱۰ درجه سانتیگراد بالای صفر بوده که نسبت به دیروز در همین ساعت یک درجه سرد شده است.

تاکید بر لزوم رعایت توصیه های ایمنی برای کاهش تصافات و حوادث

اما آنچه که در این شرایط زمستانی و برفی مهم به نظر می رسد توصیه هایی است که می تواند در زمان تردد رانندگان و مسافران در محورها و جاده های استان های شمالغرب کشور مورد توجه قرار گرفته و به کاهش حوادث ناشی از تصادفات و اتفاقات احتمالی منتج شود.

بیش از هر چیز، نکته ای که که در این بحث مورد تاکید بیشتر بوده رعایت قوانین رانندگی، رانندگی با سرعت مطمئنه و نیز استفاده از تجهیزات زمستانی در زمان تردد است، البته نکته دیگری که تمام مدیران مرتبط در این زمینه مورد تاکید قرار دادند پرهیر از سفرهای غیرضروری است.

رئیس پلیس راه استان زنجان با تاکید بر لزوم جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی در شرایط ویژه متذکر شد: با توجه به اینکه با بارش برف سطح جاده ها و گردنه های کوهستانی لغزنده و یخبندان بود ولی رانندگان با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی باعث شدند تصادفات در استان به صورت محسوسی کاهش یابد.

رعایت مقررات و تعامل رانندگان در کاهش حوادث تاثیر دارد

شیر محمدی به وضعیت تردد در جاده های استان زنجان اشاره کرد و با بیان اینکه طی بارش های اخیر کمترین حوادث را در محورهای این استان شاهد بوده ایم، افزود: رانندگان تعامل خوبی در زمینه رعایت اصول و مقررات راهنمایی و رانندگی در روزهای برفی با پلیس راه داشتند و این یکی از نکاتی است که باید تداوم یابد.

وی عنوان کرد: با توجه به گزارش هواشناسی بارش برف و باران در استان طی چند روز آینده مهمان زنجان خواهد بنابراین رانندگان تمهیدات ایمنی لازم برای تردد در جاده های استان را فراهم کنند.

فرمانده پلیس راه آذربایجان شرقی نیز در این خصوص با اشاره به اینکه رانندگان لباس گرم و زنجیرچرخ به همراه داشته باشند، ادامه داد: در مسیرهای کوهستانی از فردا شاهد یخبندان و لغزندگی جاده ها خواهیم بود که باید رانندگان به این نکات توجه کنند.

شهروندان در صورت امکان با وسایل نقلیه عمومی سفر کنند

فرمانده پلیس راه آذربایجان غربی با بیان اینکه بارش سنگین برف همواره زمینه ساز بروز خطر و تصادف در جاده ها بوده است، عنوان کرد: توجه رانندگان در این وضعیت آب و هوایی باید بسیار بیشتر از وضعیت عادی باشد.

سرهنگ عباس فرمانی با بیان اینکه علاوه بر زنجیرچرخ، به همراه داشتن ابزار گرماساز از جمله پتو در خودروها در این فصل بسیار ضروری است، افزود: شهروندان از انجام سفرهای غیر ضروری در این وضعیت خودداری کرده و در صورت لزوم با وسایل نقلیه عمومی سفر کنند.

فرمانی اضافه کرد: امسال تعداد تصادفات فوتی در آذربایجان غربی نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است و باید تلاش کنیم تا پایان امسال این روند متوقف و زمینه کاهش تصادفات نیز فراهم شود.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی نیز بر ضرورت استفاده از امکانات ایمنی ساز از جمله زنجیرچرخ در تردد جاده های این استان تاکید و گفت: عوامل راهداری برای هر گونه عملیات برف روبی و امداد رسانی در آماده باش کامل قرار دارند، اما باید رانندگان نیز توصیه های ایمنی و قوانین رانندگی را رعایت کنند.

ارسلان شکری با بیان اینکه در حال حاضر تمامی محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی یخبندان و لغزنده است، اظهار داشت: این مهم باید مورد توجه رانندگان قرار گرفته و در زمان تردد تمام موارد ایمنی را رعایت و بکار گیرند.

ضرورت آموزش و تمرین بستن زنجیرچرخ از سوی رانندگان

فرمانده پلیس راه استان اردبیل نیز به همراه داشتن زنجیر چرخ برای تردد در محورهای مواصلاتی استان را ضروری برشمرد و یادآور شد: البته این مهم هم اکنون فراگیر و اکثر رانندگان و خودروها به وسایل زمستانی از جمله زنجیرچرخ مجهز هستند.

سرهنگ حجت فتاحی در عین حال از لزوم آموزش برای بستن زنجیرچرخ تاکید و بیان داشت: با وجود اینکه اکثر خودروها به زنجیر چرخ مجهز است اما بسیاری از رانندگان از بستن آن عاجز هستند.

وی با بیان اینکه رانندگان باید قبل از سفر بستن زنجیرچرخ را تمرین کنند،عنوان کرد: در شرایط برف و کولاک بستن زنجیر نیاز به مهارت داشته و باید قبل از آن چندین بار تمرین شود.