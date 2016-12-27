انجام ۱۰ امداد هوایی موفق در نهاوند

حمیدرضا سیف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه طرح تحول نظام سلامت و همچنین کیفیتبخشی به اقدامات پیش بیمارستانی و غیره گفت: خوشبختانه در راستای اجرای این طرح مهم که مطالبه مردم و رهبر معظم انقلاب بوده است اقدامات خوبی در شهرستان صورت گرفته است.
وی بهسازی و ارتقاء هتلینگ و بخشهای بیمارستان آیتالله علیمرادیان، کلنگ زنی کلینیک امام خمینی(ره)، بهسازی خانههای بهداشت، مراکز درمانی و غیره را از اقدامات صورت گرفته در بحث بهداشت و درمان عنوان کرد و گفت: در خصوص فوریتهای پزشکی شهرستان نیز با پیگیریهای مسئولان و مساعدت رئیس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی استان همدان تاکنون ۶ دستگاه آمبولانس به شهرستان تحویلشده است.
کارشناس بحران و دبیر پدافند غیرعامل شبکه بهداشت و درمان نهاوند بابیان اینکه طی سال گذشته بیمارستان آیتالله علی مرادیان رتبه چهارم استان را در بین ۲۲ بیمارستان دانشگاهی و غیردانشگاهی کسب کرد، گفت: علاوه بر این نیز در پاییز سال ۱۳۹۳ اورژانس نهاوند موفق به کسب رتبه نخست استان شد.
وی در ادامه از انجام واکسیناسیون آنفولانزای فصلی به میزان ۹۵۰دز برای کادر بهداشت و درمان، بیماران خاص، کارکنان زندان، بهزیستی، نیروی انتظامی، محیطزیست و آسایشگاه مهر علی خبر داد و گفت: در این راستا نیز اعزام یک گروه بهداشتی درمانی به مرز مهران در زمان بازگشت زائرین اربعین حسینی برای شناسایی و مراقبت احتمالی افراد مبتلابه آنفولانزا انجامشده است.
سیف با اشاره به استقرار آمبولانس بهصورت ۲۴ساعته در دو ایستگاه سلامت نهاوند و فیروزان در ایام اربعین به مدت ۱۵ روز، گفت: طی این ایام اورژانس نهاوند به یک هزار و ۲۸۰ نفر از زائرین اربعین در زمینه درمان بهصورت سرپایی و بستری، ویزیت رایگان و تحویل دارو توسط پزشک در ایستگاه سلامت شهری و توزیع بروشور آموزشی برای ارتقا سطح آگاهی عمومی خدماترسانی کرده است.
وی از انجام ۱۰ مورد امداد هوایی موفق در این شهرستان خبر داد و گفت: خوشبختانه در بحث پیشرفت پد بالگرد و امداد هوایی بیمارستان جدید نهاوند نیز تاکنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشتهایم.
کارشناس بحران و دبیر پدافند غیرعامل شبکه بهداشت و درمان نهاوند، گفت: طی این مدت نظارت بر سیستمها و مخازن شبکه آبرسانی شهری روستایی و گزارش موارد نامطلوب ازجمله عدم حفاظت و حراست منابع و مخازن و شکستگیهای شبکه لولهکشی به مدیریت آبفای شهرستان انجامشده است.
وی ادامه داد: برگزاری تمرینهای دورمیزی و مانور لحظه صفر در ساعات غیر اداری و در نیمهشب برای تیم فرماندهی حادثه، برگزاری مانورهای قطع گاز و قطع برق و تحلیل نقاط ضعف و قوت مانورها در بیمارستانها، برگزاری کارگاههای اطفاء حریق بهصورت تئوری و عملی در واحدها و انجام آموزش همگانی احیا قلبی ریوی برای کارکنان ادارات بهصورت رایگان ازجمله برنامهای شبکه بهداشت و درمان در بحث مواجهه با بحران بوده است.
سیف با اشاره فرارسیدن فصل سرما گفت: تجهیز پایگاهها به جیره خشک، سوخت دوم گاز مایع و آب آشامیدنی، بیمه نمودن تأسیسات انبارها و سولههای واحدهای شبکه، تهیه منابع علمی مرتبط با بحران، شناسایی نقاط کور بیسیم و گزارش به مخابرات و همچنین شناسایی نقاط حادثهخیز و گزارش به راه و شهرسازی انجامشده است.
وی در پایان پیشنهادی در خصوص کاهش زمان رسیدن عوامل اورژانس بر بالین بیمار ارائه کرد و گفت: شمارهگذاری تیرکهای برق در سطح جادهها برای شناسایی سریعتر نقطه حادثه و نصب تابلوی فاصله تا پایگاههای اورژانس در جادهها ازجمله مهمترین موارد است که اجرای آنها کمک قابلملاحظهای به این مهم میکند.
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