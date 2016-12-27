آینده متعلق به محور مقاومت است/به امثال شیخ الجبری نیاز داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، دبیرکل حزب الله لبنان سخنرانی خود را در مراسم بزرگداشت شیخ عبدالناصر الجبری آغاز کرد.

در همین راستا، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در ابتدا به خانواده شیخ الجبری و همه مردم تسلیت گفت و تصریح کرد: هدف از این مراسم، بزرگداشت این گونه علما است تا تاکید کنیم که باید از این علما الگو گرفت. این عالم بزرگوار خسته و ناامید نشد.

وی در ادامه تصریح کرد: اگر بخواهیم شخصیت ایشان را بررسی کنیم، وی دارای چند بعد دینی، تقوایی، تبلیغی، رسانه ای، جهاد و مقاومت ، سیاسی و دیگر ابعاد مختلف است. وی به برادر بودن تمامی مسلمانان ایمان داشت.

دبیرکل حزب الله لبنان بیان داشت: فقدان شیخ الجبری همه را ناراحت کرد و ما با از دست دادن ایشان، احساس خسارت بزرگی کردیم. وی در میان تجمع علمای مسلمان حضور داشت و از دیدگاه و پیگیری مستمری برخوردار بود.

وی همچنین افزود: در حال حاضر و با وجود خط تکفیری و در جنگ با تکفیری که کشتار، سر بریدن و اهانت را در دستور کار خود قرار داده، به امثال شیخ الجبری بیش از پیش نیاز داریم. برخی در حال مشروع کردن کشتار و سر بریدن هستند و از سوی دیگر در حال بستن شبکه های مقاومت می باشند.

سید حسن نصرالله تاکید کرد: آن گروهی که به طرح و پروژه استکباری-صهیونیستی در راستای انتقال نبرد از میدان های اصلی خود به دیگر میدان ها پیشرو است، گروه های تکفیری می باشند. امروز باید با این اقدامات مقابله کرد؛ همانگونه که شیخ عبدالناصر الجبری مقابله کرد. شیخ الجبری از ابتدا همراه مقاومت بود.

وی در همین راستا افزود: امروز مقاومت در معرض هجوم است و برخی در صدد سرنگون کردن جنبش های مقاومت و سازمان های مربوط به مقاومت در راستای کمک به اسرائیل هستند. همچنین برخی در تلاش برای تخریب وجهه مقاومت در فلسطین و لبنان و نابودی آن هستند.

دبیرکل حزب الله لبنان تصریح کرد: امروز باید مانند شیخ عبدالناصر الجبری، از مقاومت دفاع کرد. در حال حاضر اسرائیل هر کسی را که از مقاومت و تفکر مقاومت دفاع می کند، هدف قرار می دهد؛ درست همانگونه که شهید «محمد الزواری» تونسی را ترور کردند.

وی همچنین تاکید کرد: محور مقاومت و جنبش های مقاومت از این جنگ، پیروز و قوی تر خارج خواهند شد. نیروهای مقاومت تا زمان پیروزی نهایی بر مبارزه پای فشاری دارند.

سید حسن نصرالله بیان داشت: شهروندان بحرین علیرغم عادی سازی روابط حکام این کشور با صهیونیست ها، هرگز فلسطین را فراموش نکرده اند. آینده متعلق به مقاومت و محور مقاومت است.

وی همچنین افزود: مردم در یمن در معرض محاصره، گرسنگی، بمباران و کشتار هستند اما در دفاع از مردم فلسطین فریاد سر می دهند.

دبیرکل حزب الله تاکید کرد: همه ما به پای فشاری بر مبارزه با فتنه از طریق وحدت ارتباط داریم. همچنین انسان باید بر اساس عقل و دین عمل کند. باید برای خنثی کردن تمامی توطئه ها، قاطعانه دفاع کنیم و همزمان اهل گذشت باشیم. در عین حال باید با منطق تسامح و دستان باز حرکت کنیم.

وی در ادامه بیان داشت: شیخ عبدالناصر الجبری دارای بصیرت بود و از ابتدا با مقاومت همراهی کرد. از رحلت ایشان احساس خسارت بزرگی می کنیم. زمانی که تکفیری ها، صهیونیست ها و آمریکایی ها به صفوف علما و وحدت میان آنها نگاه می کنند، متوجه می شوند که شیخ عبدالناصر الجبری چه اقداماتی را در این خصوص کرده است.

سید حسن نصرالله در پایان تاکید کرد: با شیخ عبدالناصر الجبری و تمامی شهدا عهد می بندیم که راه وحدت و جهاد و مقاومت را ادامه دهیم.