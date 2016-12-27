هشدارسازمان دیده بان شفافیت وعدالت نسبت به مواضع فسادزای وزیرصنعت

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نامه وزیر صنعت به گمرک در دفاع از شرکت ال جی، نسبت به مواضع فسادزای وزیر صنعت هشدار داد.
متن این نامه به شرح زیر است:
«جناب آقای مهندس اسحاق جهانگیری
رئیس محترم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و معاون اول محترم رئیس جمهور
سلام علیکم
چنانکه مستحضرید گمرک ایران با استفاده از اختیارات و پس از طی مراحل قانونی، اقدام به صدور حکم جریمه حدود ۳ هزار میلیارد تومانی برای شرکت کره ای «الجی» نموده و در مقابل جناب آقای نعمت زاده طی نامه ای به رئیس گمرک ایران شمول قاعده تخلف بر محموله های وارداتی این شرکت را نامرتبط و خواستار لغو فوری جریمه ۳ هزار میلیاردی شده است.
دیدبان شفافیت و عدالت به لحاظ محتوا و مستندات، مدافع یا مخالف وضع جریمه بر شرکت مذکور نیست اما وظیفه خود میداند در خصوص رویه معیوب و مشکوک فوق و نسبت به تداوم مواضع فسادزای وزیر صنعت، معدن و تجارت هشدار دهد. چنین اقدامی حداقل از دو منظر حقوقی و اقتصادی قابل نقد است:
الف. نقد حقوقی
چنانکه میدانید به موجب ماده ۱۴۳ قانون امور گمرکی در صورت کشف اسناد خلاف واقع یا زیان مالی دولت یا امتیازات غیرموجه که برای صاحب کالا ایجاد شده باشد، بعد از تشخیص و تائید گمرک ایران از ۳۰ درصد تا ۳ برابر ارزش کالای موضوع سند قانون امور گمرکی امکان اخذ جریمه وجود دارد. در خصوص تخلف شرکت الجی طبق اطلاعات به دست آمده، جریمه مذکور توسط کارشناسان عالی گمرک ایران پس از چندین ماه رسیدگی به صدها اظهارنامه گمرکی و اسناد پیوستی آن و مراجعات مکرر به شرکت و طی مراحل حسابرسی صادر گردیده است و اگر بنا بر اعتراض و بازنگری هم باشد ماده ۲۰۷ آییننامه قانون امور گمرکی تصریح دارد که رسیدگی به اعتراضات نسبت به گزارش پایانی حسابرسی پس از ترخیص و جرائم تعیین شده در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی خواهد بود؛ به عبارت دیگر مرجعی که میتواند جریمه صادر شده را لغو یا تعدیل نماید کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر حل اختلافات گمرکی و در نهایت دیوان عدالت اداری است. بر اساس چنین ترتیباتی توصیه بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لغو جریمههای یک شرکت غیردولتی و غیر ایرانی به رئیس گمرک چه جایگاه و وجاهتی دارد؟ بر فرض که شرکت جریمه شده به وزارتخانه تظلم کرده باشد وزیر محترم باید به جای قضاوت قطعی و صدور حکم غیرقانونی «لغو فوری» جریمه، شرکت مزبور را به راه قانونی رجوع به کمیسیون تجدیدنظر حل اختلافات گمرکی هدایت میکرد؛ تا مسئله از طریق قانونی خود اصلاح شود؟ بهراستی اگر قرار باشد شرکتهای مرتبط با حوزه عمل هر وزارتخانه در خصوص جرائم خود به توصیه مستقیم وزیر متوسل شوند، اساساً از ترتیبات قانونی و حقوقی کشور چه چیز باقی خواهد ماند؟ آیا در قبال شکستن تمام رویههای قانونی، جای آن ندارد که رئیس گمرک ایران با پاسخ قاطعی، چشم طمع تمام توصیهکنندگان حال و آینده را کور نماید؟
ب. نقد اقتصادی
گذشته از غیرقانونی بودن درخواست جناب آقای نعمت زاده و عدم تناسب آن توصیه با جایگاه حقوقی ایشان، بدعت نامبارک فوق به لحاظ ابعاد اقتصادی و تأثیر آن بر مناسبات رانتجویانه نیز حائز اهمیت است. از بعد اقتصادی حاکم نبودن استراتژی صنعتی – تجاری عالمانه در دهههای گذشته منجر شده است که کشور، بازار لوازمخانگی، صوتی – تصویری و محصولات الکترونیکی خود را بدون دریافت امتیازهای متناسب در اختیار شرکتهایی مانند سامسونگ، الجی و امثالهم قرار دهد. حال آنکه در کشورهایی که سیاستمداران نسبت به تولید ملی غیرت و وطن دوستی بیشتری دارند، جز با دریافت امتیازهایی بزرگ مانند انتقال تکنولوژی یا حداقل سهم بالایی از تولید و اشتغال در درون سرزمین، چنین اجازههایی به شرکتهای معتبر خارجی نمیدهند. به واقع میلیاردها دلار فروش محصولات فوق طی سالها برای میلیونها مصرف کننده ایرانی، چه ثمرهای در رشد تکنولوژی یا ایجاد سایتهای تولید برندهای خارجی در داخل و افزایش صادرات ایران به کشورهای منطقه داشته است؟ در قبال اشتغالزایی انبوه برای کشور کره، چه میزان اشتغال برای کارگران و متخصصان ایرانی فراهم شده است؟ در چنین شرایطی آیا باید در مقابل تخلف گمرکی چنین شرکتهایی نیز بالاترین مقام وزارت صنعت ایران، با شتابزدگی توصیهنامه لغو جریمه صادر نماید یا بالعکس، از این مسئله به عنوان اهرمی برای فشار بیشتر بر شرکتهای خارجی جهت افزایش سهم داخلی سازی محصولاتشان و تقویت تولید ملی و اقتصاد مقاومتی استفاده نماید؟ توصیهنامه خیانت بار فوق اگر از سوی وزیر صنعت کره تنظیم و ارسال میشد، کمتر جای تعجب داشت تا از سوی فردی که باید نگران تولیدات صنعتی داخلی و اشتغال صنعتی ایرانیان باشد.
این اقدام از جهت آثار رانتجویانه نیز سزاوار تقبیح است. برای جنابعالی که سالها سابقه مدیریت در عالیترین سطوح بخش صنعت کشور را داشتهاید روشن است که ثمره چنین دخالتها و توصیههای قانونشکنانهای، تقویت مناسبات ناسالم میان بخش خصوصی (داخلی یا خارجی) و مقامات قوه مجریه یا مقننه خواهد بود. به بیان دیگر هر شرکتی که از رانت ارتباط و نفوذ بیشتری در وزارتخانه مربوط به خود برخوردار باشد خواهد توانست با استفاده از توصیهنامه وزیر یا نمایندگان مجلس، نه تنها با سهولت بیشتری به مجوزها و اعتبارات دسترسی داشته باشد بلکه حتی در صورت احراز تخلف نیز خواهد توانست از پرداخت جریمه شانه خالی کند. بدین ترتیب شرکتها به جای تشویق برای افزایش کیفیت و فناوری و کاهش قیمت محصول، انرژی خود را صرف برقراری ارتباطات فاسد با مدیران اجرایی کشور میکنند تا از این حاشیه امن و رانت نفوذ برخوردار شوند. در این مسابقه شرکتهایی که میتوانند با رشوهها و حمایتهای مالی و غیرمالی، جلب نظر مدیران کشور را بکنند، موفقترند و در نتیجه پیشگامی در بازار به مناسبات فاسد گره میخورد. آیا این پیامی است که دولت یازدهم بنا دارد به گوش صاحبان صنایع داخلی و خارجی برساند؟ آیا این رویههای غلط مصداق عدالتخواهی و مبارزه با فسادی است که ما و شما بر اساس شرع و قانون مکلف به آن هستیم؟ البته با تأسف باید گفت مصادیق چنین مواضع فسادپروری در دوران وزارت جناب آقای نعمت زاده، کم نبوده و نیست اما از جنابعالی به عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انتظار میرود بر اساس مفاد بند ۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، در خصوص چنین بدعتهایی که در کنار غیرقانونی بودن، مصداق بارز «زمینههای فسادزا» محسوب میشود (اگر خود نتیجه مناسبات مفسدانه نبوده باشد) موضع و اقدام مناسب اتخاذ نمایید.
احمد توکلی
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده بان شفافیت و عدالت»
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