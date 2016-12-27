ثبت نخستین تاسیسات نفت کشور در فهرست آثار ملی کشور

قباد ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارخانه برق تمبی، تاسیسات نفتی بی بیان شامل پالایشگاه و کارخانه گوگردسازی و کارخانه تقطیر از جمله اماکنی هستند که با پیگیری های اداره کل روابط عمومی وزارت نفت و مجری طرح موزه های صنعت نفت توسط سازمان میراث فرهنگی کشور در زمره آثار ملی کشور قرار گرفته و ثبت شدند.

وی افزود: ثبت این تاسیسات که بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارند و به سال های ابتدایی اکتشاف نفت در این منطقه برمی گردد اقدام شایسته ای در راستای صیانت از منابع و سرمایه های گرانقدر و ارزشمند صنعت نفت به منظور آشنایی نسل های بعدی با نقش و خدمات صنعت نفت در تأمین نیازهای اقتصادی کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین چاه نفت خاورمیانه در پنجم خرداد ۱۲۸۷ در مسجدسلیمان به نفت رسید و متعاقب این کشف بزرگ، تاسیسات صنعتی موردنیاز در این منطقه شکل و احداث شد که مجموعه صنعتی بی بیان شامل کارخانه گوگرد سازی، پالایشگاه نفت و کارخانه تقطیر، نیروگاه برق تمبی و تاسیسات صنعتی مشابه از جمله آنها است.

اینک و با گذشت ۱۰۷ سال از آن روزگار و به منظور انتقال تاریخچه این فعالیت ها به نسل های آتی با تعریف و تصویب طرحی مقرر گردیده تاسیسات ذکر شده به عنوان پارک موزه گنجینه نفت شناخته شده و مورد بازدید عموم قرار گیرند.



