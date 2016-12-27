به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شیرانی عصر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه توسعه باغات در روستاهای چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار می گیرد، اظهار داشت: ایجاد شغل در مناطق روستایی و محروم و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها، به کارگیری اراضی کم بازده، افزایش بهره وری محصولات کشاورزی، گسترش فضای سبز و رونق جذب توریسم در استان از جمله اهداف اجرای طرح توسعه باغات و کشت گیاهان دارویی است.

ابراهیم شیرانی افزود: کشت زعفران نیز در این استان مورد توجه قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: با توجه به نیاز آب کم زعفران و درآمد خوب برای کشاورزان، توسعه کشت زعفران نیز در این استان مورد توجه قرار گرفته است.