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۷ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۲۲

مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری:

توسعه باغات در روستاهای چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار می گیرد

توسعه باغات در روستاهای چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار می گیرد

شهرکرد- مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: توسعه باغات در روستاهای چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شیرانی عصر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه توسعه باغات در روستاهای چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار می گیرد، اظهار داشت: ایجاد شغل در مناطق روستایی و محروم و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها، به کارگیری اراضی کم بازده، افزایش بهره وری محصولات کشاورزی، گسترش فضای سبز و رونق جذب توریسم در استان از جمله اهداف اجرای طرح توسعه باغات و کشت گیاهان دارویی است.

ابراهیم شیرانی افزود: کشت زعفران نیز در این استان مورد توجه قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: با توجه به نیاز آب کم زعفران و درآمد خوب برای کشاورزان، توسعه کشت زعفران نیز در این استان مورد توجه قرار گرفته است.

کد مطلب 3861800

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