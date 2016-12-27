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۷ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۲۸

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول خبرداد:

دستگیری ۲ شکارچی غیرمجاز در دزفول

دستگیری ۲ شکارچی غیرمجاز در دزفول

دزفول - رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول از دستگیری دو شکارچی غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

فرهادقلی نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی گشت و کنترل شکارگاه های آزاد در منطقه زاویه های دزفول، دو نفر شکارچی غیرمجاز در حین مبادرت به شروع شکار در دزفول دستگیر شدند و از شکار گونه های پرنده توسط آنها جلوگیری به عمل آمد.

وی افزود: هر گونه شکار و صید گونه های وحشی نیازمند اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست است و شکار و صید غیر مجاز بدون اخذ پروانه، جرم و متخلفان دستگیر خواهد شد.

رئبس اداره محیط زیست دزفول گفت: شکار و صید پرندگان وحشی در ماه اخیر به دلیل احتمال خطر شیوع آنفولانزای پرندگان ممنوع اعلام شده است.

وی همچنین از رهاسازی یک بهله پرنده سارگپه در طبیعت دزفول خبر داد و گفت: این پرنده که به دلیل بیماری تحویل اداره حفاظت محیط زیست دزفول شد، پس از درمان و مداوای اولیه و مراقبت لازم، در طبیعت رهاسازی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول ادامه داد: تحویل پرندگان بیمار از سوی شهروندان در جوامع محلی اقدامی موثر و مفید در راستای حفاظت از گونه های جانوری است.

قلی نژاد بیان کرد: در شهرستان دزفول اطلاع رسانی مناسبی در جهت تحویل گونه های جانوری و مداوای آنها برای رهاسازی مجدد در سال های اخیر انجام گرفته که بااستقبال خوبی ازسوی مردم مواجه شده است.

کد مطلب 3861801

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    نظرات

    • IR ۱۷:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      همه این حرفا دروغ ضعیف ترین محیط بانی دزفول امسال داخل کوه هفتنان ۱۵راس که فقط خودم هی شنیدم بزکوهی وکل شکار شد

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