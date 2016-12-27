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۷ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۳۰

رئیس اداره سلامت و تندرستی آموزش و پرورش بوشهر:

طرح ستاره‌دار کردن ۲۰۰ مدرسه مروج سلامت در استان بوشهر آغاز شد

طرح ستاره‌دار کردن ۲۰۰ مدرسه مروج سلامت در استان بوشهر آغاز شد

بوشهر - رئیس اداره سلامت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: طرح ستاره‌دار کردن ۲۰۰ مدرسه مروج سلامت در استان بوشهر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاحیه طرح سفیران سلامت با حضور دانش آموزان، والدین و مسئولان در دبیرستان متوسطه دوم فرزانگان روستای پهلوانکشی منطقه دلوار برگزار شد.

رئیس اداره سلامت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر بعد از ظهر سه‌شنبه در این آئین گفت: بهره گیری از ظرفیت آموزش همسالان، آموزش مفاهیم سلامت، توانمند سازی و تقویت روحیه مسئولیت پذیری و مشارکت در امور پیشگیری هدف از اجرای طرح سفیران سلامت در مدارس است.

عبدالمحمد شعرانی با اعلام اینکه ۱۰ درصد دانش آموزان استان بوشهر در سه مقطع تحصیلی سفیران سلامت در مدارس خواهند بود افزود: آموزش سبک زنگی سالم، سلامت تغذیه و روانی، سلامت خانواده و آشنایی با بیماری‌های واگیر، غیر واگیر و ورزش از جمله فعالیت های دانش آموزان در این طرح است.

وی اضافه کرد: طرح ستاره‌دار کردن ۲۰۰ مدرسه مروج سلامت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی آغاز کرده‌ایم و مدارس در همین سال تحصیلی از رتبه بندی حوزه سلامت برخوردار خواهند شد.

کد مطلب 3861802

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