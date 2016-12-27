واگذاری مسئولیت امری طبیعی است/برای تبدیل گفتار به عمل سعی کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز کریمی فر عصر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل آموزش و پرورش لرستان در سخنانی با بیان اینکه از آذر ماه سال ۹۳ در آموزش و پرورش مشغول به کار شده ام و در مراسم معارفه خود این جمله را عنوان کردم که «ملاقات آغاز جدایی و آمدن شروع رفتن است» اظهار داشت: واگذاری مسئولیت امری طبیعی بوده و اعتقاد دارم که هرچه نپاید دلبستگی نشاید.

وی با بیان اینکه در آموزش و پرورش ساختن انسان رویکرد اصلی فعالیت ها است، عنوان کرد: در سند تحول نیز توجه به معلم و محصل ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

مدیر کل سابق آموزش و پرورش لرستان با بیان اینکه آموزش و پرورش جعبه سیاه جامعه است، تصریح کرد: مشارکت در آموزش و پرورش موجب انگیزش است و تعلق خاطر به این دستگاه را ارتقا می دهد.

کریمی فر توجه به مدارس بهره ور را از سیاست های مهم در طول خدمت خود در آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: در طول این سه سال به مدیران مدارس به عنوان سفیران اصلی آموزش و پرورش و سکانداران علم و تربیت نگاه شد.

وی بر ضرورت یاد دهی به جای یادگیری تاکید کرد و اظهار داشت: در طول این سه سال سعی ما در تبدیل افکار به گفتار و تبدیل گفتار به اعمال بوده است.

مدیر کل سابق آموزش و پرورش لرستان همچنین تحقق قدرت منطق به جای منطق قدرت را از دیگر سیاست های اصلی خود عنوان کرد و افزود: در این سه سال سعی کردیم که مدیریت را قیمت کنیم نه به هر قیمتی مدیریت کنیم.

کریمی فر با تاکید بر اینکه در این مدت دفاع تمام قد از مدیران آموزش و پرورش را داشتیم و حاضر به تهاتر سیاسی هزینه آموزش و پرورش نشدیم، یادآور شد: در این راستا به شش عنصر اراده، امید، پشتکار، تجربه، محبوبیت و مهارت علمی همواره مورد توجه قرار گرفت.

وی با بیان اینکه خدا را شاکرم که مسئولیت سنگین آموزش و پرورش از روی دوش من برداشته شد، تصریح کرد: از همه همکاران که دغدغه آموزش و پرورش را دارند می خواهم که با مدیر کل جدید نهایت همکاری را داشته باشند.