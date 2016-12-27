لزوم فعالیت مستمر و تاثیرگذار تشکلهای قانونمند سیاسی در آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزاله شهبازی عصر امروز در نشست با تشکلها و احزاب سیاسی آبادان در محل فرمانداری گفت: مسئولان و گروههای سیاسی باید در جهت هرچه پویاتر شدن جامعه و حرکت آن به سوی ارائه خدمات بهتر نه تنها در ایام انتخابات که در تمامی اوقات نقش تاثیرگذار خود را در جامعه به منصه ظهور برسانند.

وی با اشاره به اینکه شرایط لازم برای فعالیت تمامی طیفها در سطح جامعه مهیا است، افزود: از ابتدای ورود به آبادان به عنوان فرماندار این شهر ضمن دعوت از فعالان سیاسی آمادگی خود برای همراهی در زمینه های مختلف را علام کردم.

شهبازی اظهار کرد: از آنجایی که آبادان شهری فرا ملی است به همین دلیل انتظار می رود تا گروه های سیاسی بیش از پیش پای کار باشند و در جهت آبادانی و اعتلای نام شهر گامهای موثر و خوبی بردارند.

فرماندار آبادان با اشاره به خدمات دولت در شهرستان آبادان تصریح کرد: به رغم محدودیتهای موجود در سطح کشور، اقدامات خوب و عدیده ای در حوزه های مختلف از جمله بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، بهسازی روستایی و سایر بخشها در آبادان صورت گرفته است.

شهبازی گفت: اینکه چشمانمان را بر روی خدمات انجام شده دولت در منطقه ببندیم و تنها با دیدن کاستی ها که ما نیز به وجود آن اذعان داریم و بدون ارائه راهکارهای رفع کاستی ها و نواقص دست به انتقاد بزنیم به طور قطع کاری از پیش نخواهیم برد.

وی با بیان اینکه شرایط لازم برای فعالیت تمامی طیف های سیاسی در جامعه مهیا است، افزود: فعالان سیاسی با هر گرایشی که دارند باید با هم افزایی و رعایت موارد قانونی به سوی اهداف خود گام بردارند.

شهبازی اظهار کرد: حرکت در چارچوب قانونی همیشه مورد حمایت و تاکید ما بوده و در آینده نیز این حمایتها ادامه خواهد داشت.

