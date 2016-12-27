جناحی کردن حماسه ۹ دی ظلم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی در درس خارج خود در مدرسه مرحوم آیت الله گلپایگانی، به حادثه و حماسه ۹ دی سال ۸۸ اشاره و بر زنده نگه داشتن و عدم غفلت از ایام و حوادثی چون ۹ دی که در تداوم انقلاب سرنوشت ساز و حیاتی و نقش مهمی دارد، تاکید کرد.

وی به ابعاد مسئله ۹ دی که از جمله آن مردمی بودن است اشاره کرد و با تاکید بر اینکه امام راحل(ره) مردم شناس خوبی بود و بهتر از هر کسی به قدرت این پایگاه آگاه بودند، ابراز داشت: مردم شناسی امام راحل(ره) قابل مقایسه با زمانی که حوزه ها ارتباط چندانی با توده مردم نداشت، نیست؛ امام راحل(ره) حتی قبل از پیروزی انقلاب، با گروه‌هایی که دنبال قیام مسلحانه بودند، مخالفت می کرد.

استاد حوزه علمیه قم گفت: بنیان گذار جمهوری اسلامی معتقد بود که مردم باید قیام کنند و از همان ابتدا همه چیز را بر روی شانه مردم قرار داد و از آنها می‌خواست. و اساسا مهم‌ترین بُعد این حماسه همین قضیه مردمی بودن است.

وی اظهار داشت: زمانی مرحوم والد ما(ره) معتقد بودند عاشورا چون روی دوش مردم بود، بدون هیچ نزاع و اختلافی در طول تاریخ باقی مانده و هر سال حتی در بین اهل‌سنت و مذاهب دیگر با شکوه‌تر برگزار می‌شود و در حال حاضر تنها گروه مخالف حادثه‌ عاشورا، وهابی‌های تربیت شده‌ سازمان‌های امنیتی می باشند.

آیت الله فاضل لنکرانی با بیان اینکه حضور با شکوه مردم در روز ۹ دی و خلق حماسه دیگر در تاریخ این سرزمین نشان از عمق فهم و حساسیت مردم به حفظ اسلام، انقلاب و ولایت فقیه است، اظهار داشت: در آن روز مردم احساس کردند که باید به میدان بیایند و به میدان هم آمدند، همه ایران و همه جناح‌ها به میدان آمدند، چون کسی نسبت به قضیه‌ی امام حسین (ع) که اساس و رُکن انقلاب است، اختلافی ندارد.

وی با تأکید بر اینکه در کشور کسی نسبت به اساس انقلاب تردیدی ندارد، افزود: در آن روز همه‌ مردم و جناح‌ها، احساس کردند یک حادثه‌ای در کشور در جریان است و دشمن در حال توطئه و طراحی برای استفاده از این حادثه به قصد براندازی نظام می‌باشد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: مردم این را به خوبی و زودتر از همه فهمیدند و به میدان آمدند و باید به این آگاهی باور داشت. این سطح عالی از آگاهی مردم به برکت انقلاب و معارف دینی به وجود آمده است.

آیت الله فاضل لنکرانی گفت: مردم ایران مردمی هستند که با همه‌ مشکلات معیشتی، اقتصادی و اخلاقی لحظه‌ای از آرمانهای انقلاب و امام راحل(ره) و دفاع از ارزش‌های دینی عقب نشینی نکردند.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) افزود: انسان گاهی اوقات پای درد دلهای مردم که می‌نشیند متأثر می‌شود، ولی با وجود همه مشکلات که خانواده‌ها را احاطه کرده، هیچ کدام مانع از توجه به اصل اسلام و انقلاب و نظام نشده. در آینده هم نمی‌شود، باید به لطف خدا امیدوار بود.

این استاد حوزه ابراز داشت: این بُعد مسئله اقتضا می‌کند مسئولین، ‌روحانیون و حتی جناح‌ها مراقب حرکات و موضع‌گیری‌های خود باشند، چیزی را مطالبه کنند، که با خواست عموم مردم مقابله نمی‌کند، حتی توهم مقابله با آن هم نشود، از انجام کارها و بیان سخنانی که بوی تضعیف انقلاب می‌دهد، اجتناب کنند. این عنصر از مهم‌ترین پیام حماسه ۹ دی است.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) ابرز داشت نکته دیگری که باید به آن توجه شود تدبیر و درایت رهبری معظم انقلاب در این حادثه است، حقیقتا اگر تدبیر ایشان و حضور مردم در آن زمان نبود، معلوم نبود که کشور در آن زمان در چه وضعی قرار می‌گرفت!

عضو جامعه مدرسین عنوان کرد: حوادثی به مراتب شدیدتر از حوادثی که در کشورهایی مثل لیبی، مصر اتفاق افتاد، در ایران واقع می‌شد اما این تدبیر رهبر انقلاب و حضور مردم موجب شد نظام و کشور از گزند خطرات حفظ شود.

آیت الله فاضل لنکرانی گفت: در قضیه سال ۸۸ و حوادثی که در آن سال اتفاق افتاد، انسان نقش مهم و بی بدیل و لایت فقیه و رهبر انقلاب را به خوبی مشاهده می کند.

استادحوزه به جایگاه ولایت فقیه در بیانات امام راحل اشاره کرد و ابراز داشت: جامعه اسلامی اهمیت ولایت فقیه را که امام راحل(ره) به عنوان مبنای نظام و انقلاب قرار داد واقعاً در آن زمان بیشتر احساس کرد.

عضو جامعه مدرسین با تاکید بر اینکه نباید از حادثه ۹ دی استفاده جناحی کرد بلکه این حادثه، حماسه‌ ملی، دینی، انقلابی و مربوط به همه‌ مردم است، عنوان کرد: اگر بگوئیم حضور مردم مربوط به تقویت فلان جناح و یا برای برخورد با فلان جناح بود، در حقیقت ظلم به این حماسه است.

استادحوزه افزود: حادثه ۹ دی حرکتی بود که ریشه دینی، انقلابی، ملی و مواجهه مستقیم با دشمن داشت دلیل این مطلب سخنان صحبت‌های وزیر خارجه وقت آمریکا خانم کلینتون است و معتقد بود می‌توانستیم مستقیم وارد حوادث ایران شویم ولی برای اینکه کار خراب نشود از پشت صحنه وارد شدیم تا شاهد اثر بخشی بیشتر آن باشیم.

وی گفت: ما نمی‌گوئیم افرادی که جزء خانواده‌ی انقلاب بودند از اول مستقیم رفتند دستور بگیرند که چه کنیم؟! ولی کارهایی انجام شد که دشمنان انقلاب بلا فاصله از فرصت استفاده کردند و خواستند این براندازی نرم را به این وسیله محقق کنند و این یک مسئله‌ی مهم است.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) ابرز داشت: باید در کشور این احساس عمومی و حساسیت را برای همیشه حفظ کنیم، حالا چنانچه یک گروهی بگوید این برای حمایت از ما بوده حرفش غلط است.

عضو جامعه مدرسین عنوان کرد: اگر مردم حماسه آفرین در ۹ دی به میدان آمدند، برای حفظ ارکان انقلاب اسلام و نظام و ولایت و آرمانهای امام راحل(ره) بود، اینها مسلم است، اما اگر از این دایره خارج شده و بگویم برای تقویت فلان جناح یا برای ضربه زدن به آن گروه بود، اینها ظلم به حماسه است. بنابر این باید حقیقت و هویت اسلام را حفظ و برای بقاء تلاش کرد.