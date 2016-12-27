ضرورت یادگیری نحوه بستن زنجیرچرخ از سوی رانندگان

سرهنگ حجت فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم آموزش بستن زنجیرچرخ به رانندگان تاکید و اضافه کرد: با وجود اینکه اکثر خودروها به زنجیر چرخ مجهز است اما بسیاری از رانندگان نحوه بستن آن را نمی دانند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر به همراه داشتن زنجیر چرخ برای تردد در اکثر محورهای کوهستانی ضروری است، یادآور شد: البته این مهم هم اکنون فراگیر و اکثر رانندگان و خودروها به وسایل زمستانی از جمله زنجیرچرخ مجهز هستند، اما بسیاری از آنها نحوه بستن زنجیرچرخ را نمی دانند.

فرمانده پلیس راه استان با تاکید بر اینکه رانندگان باید قبل از سفر بستن زنجیرچرخ را تمرین کنند، عنوان کرد: در شرایط برف و کولاک بستن زنجیر نیاز به مهارت داشته و باید قبل از آن چندین بار تمرین شود.

وی با اشاره به اهمیت زنجیرچرخ در شرایط برف و یخبندان بویژه در مناطق کوهستانی و برفگیر بیان داشت: بسیاری از راننده ها تنها برای جریمه نشدن از سوی پلیس زنجیرچرخ به همراه دارند اما توجه نمی کنند که در حفظ و ارتقا ایمنی این وسیله چقدر اهمیت دارد.

فتاحی متذکر شد: در شرایط زمستانی و برفی آنچه مهم به نظر می رسد رعایت توصیه هایی است که می تواند در زمان تردد رانندگان و مسافران در محورها و جاده های استان مورد توجه قرار گرفته و به کاهش حوادث ناشی از تصادفات و اتفاقات احتمالی منتج شود.

به گفته وی آنچه که در این بحث مورد تاکید بیشتر بوده رعایت قوانین رانندگی، رانندگی با سرعت مطمئنه و نیز استفاده از تجهیزات زمستانی در زمان تردد است.

رئیس پلیس راه استان در عین حال پرهیر از سفرهای غیرضروری را از دیگر نکاتی دانست که باید مورد توجه قرار گیرد و عنوان کرد: رانندگان باید با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی عامل مهمی برای کاهش حوادث جاده ای تبدیل شوند.