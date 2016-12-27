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۷ دی ۱۳۹۵، ۱۹:۲۴

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نهاوند خبر داد:

آغاز بارش برف در محورهای نهاوند/وجود مه غلیظ در گردنه گرین

آغاز بارش برف در محورهای نهاوند/وجود مه غلیظ در گردنه گرین

نهاوند- رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نهاوند از آغاز بارش برف در محورهای نهاوند خبر داد و گفت: در گردنه گرین مه غلیظ گزارش‌شده است.

محمد موسی مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی نهاوند را با بارش برف عنوان کرد و گفت: در حال حاضر در محورهای نهاوند-آورزمان و نهاوند-نور آباد بارش برف گزارش‌شده است که توسط راهداران برف‌روبی و نمک‌پاشی انجام‌شده است.

وی بابیان اینکه تردد در تمامی محورهای شهرستان برقرار است، افزود: خوشبختانه با ورود به‌موقع عوامل راهداری در حال حاضر هیچ‌گونه مشکلی در محورهای شهرستان وجود ندارد.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نهاوند از وجود مه غلیظ خبر داد و گفت: هم‌اکنون شعاع دید این محور تا ۱۵۰ متر است.

وی از شهروندان خواست ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری همراه داشتن وسایل گرمازا را فراموش نکنند.

کد مطلب 3861835

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