آغاز بارش برف در محورهای نهاوند/وجود مه غلیظ در گردنه گرین

محمد موسی مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی نهاوند را با بارش برف عنوان کرد و گفت: در حال حاضر در محورهای نهاوند-آورزمان و نهاوند-نور آباد بارش برف گزارششده است که توسط راهداران برفروبی و نمکپاشی انجامشده است.
وی بابیان اینکه تردد در تمامی محورهای شهرستان برقرار است، افزود: خوشبختانه با ورود بهموقع عوامل راهداری در حال حاضر هیچگونه مشکلی در محورهای شهرستان وجود ندارد.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای نهاوند از وجود مه غلیظ خبر داد و گفت: هماکنون شعاع دید این محور تا ۱۵۰ متر است.
وی از شهروندان خواست ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری همراه داشتن وسایل گرمازا را فراموش نکنند.
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