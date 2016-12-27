مردم بعد از فتنه ۸۸ پاسخ مناسبی به دشمنان نظام دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ۹ دی ۱۳۸۸ را قیام ملی اعلام کرد و گفت: مردم بعد از مسایل داخلی و خارجی فتنه ۸۸ پاسخ مناسبی به دشمنان نظام دادند.

وی تصریح کرد: ۹دی از مقاطع بسیار تاریخی برای کشور ماست و یک قیام ملی در کشور صورت پذیرفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در این روز پس از آن مسائلی که در فتنه ۸۸ بود و نگرانی های که در کشور به خصوص از بعد خارجی ایجاد کرده بودند یک قیام ملی در کشور صورت پذیرفت.

لاریجانی افزود: همین مسئولان فعلی امریکا که قبلش نامه هایی داده بودند که ما می خواهیم مسائل را حل کنیم یک مرتبه ۱۸۰ درجه تغییر رفتار دارند و همانها وبعضی کشورهای اروپایی درقبال منافع ملی کشور ما شروع به ایذا کردند یعنی حریص شدند به اینکه به ایران فشارهایی بیاورند و مشکلاتی ایجاد کنند.

وی تاکید کرد: حضور مردم در ۹ دی پاسخ به همه اینها بود که ملت پای انقلاب و منافع ملی ایستاده و یک مسیر جدیدی باز کرده است گرچه آنها بعد از آن ایذایی که داشتند نه آنقدر ولی متوجه شدند اراده ملت به سمت حل مسئله است و نمی گذارند که موضوعات فرعی بتواند ذهن جامعه و ملت را از مسائل اصلی منحرف کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی راز ماندگاری حماسه ۹ دی را تعلق خاطر مردم به آرمان های انقلاب دانست و گفت: این انقلاب برای خود مردم است و مردم مسیر را خودشان رقم می زنند و نهادهای حکومتی نیز با نظر مردم شکل می گیرد.

وی تاکید کرد: مردم در ۹ دی ۸۸ خودشان از انقلاب حمایت کنند که کسی تعرضی به این اراده ملت نکند و این هوشیاری در ملت خیلی هوشمندانه است.

لاریجانی همین هوشیاری مردم را درس حماسه ۹ دی دانست و تصریح کرد: سهم مسائل به صورت دقیق درقبال رهنمودهایی که رهبر معظم انقلاب دارند و همیشه خیرخواهانه مصالح کشور را می گویند، توجه به این موضوع مهم ترین چیزی است که می تواند آینده کشور را بهبود ببخشد.